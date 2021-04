Cristina Kirchner recordó a Mauro Viale con una anécdota junto a Néstor Kirchner en Pinamar

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (EFE)

“Anoche no pude evitar recordar a Néstor durante unas vacaciones en Pinamar, atornillado frente al televisor todos los mediodías, para seguir ‘el programa de Mauro’ que abordaba un caso muy famoso”. Con esta breve anécdota, que publicó a través de las redes sociales, la vicepresidenta Cristina Kirchner recordó al periodista Mauro Viale, que murió ayer tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio Los Arcos, a quien calificó como un “trabajador incansable de los medios en Argentina”.

Viale se encontraba internado en el centro de salud desde el sábado por un cuadro severo de coronavirus. El conductor de A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el jueves pasado.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Rolando Graña durante la edición de GPS. “Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”, dijo el periodista ayer antes de pedirle disculpas al público y pedir una pausa.

Además de Cristina Kirchner, fueron numerosos los políticos y famosos que lo recordaron a través de las redes sociales. El presidente Alberto Fernández utilizó su cuenta de Twitter para despedir al periodista con un sentido mensaje en el que hizo hincapié en su extensa trayectoria.

“Mauro Viale fue un hombre que ejerció el periodismo con su propia impronta. En lo personal, pierdo a alguien por quien sentí un profundo afecto y a quien siempre le reconocí el don de respetar la pluralidad”, escribió el jefe de Estado, quien envió sus condolencias a la familia “y a quienes, como yo, lo han querido”.

El periodista Mauro Viale falleció a los 73 años por complicaciones con el covid (NA)

Uno de los primeros en manifestarse fue Agustín Rossi, ministro de Defensa. “Lamento el fallecimiento de Mauro Viale. Hoy tenía pautada una entrevista en su programa de radio que fue suspendida por su internación. Mis condolencias a sus familiares y amigos”, escribió en Twitter.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, también se sumó a las condolencias: “Enorme pena por el fallecimiento de Mauro Viale. Buena persona y mejor periodista. Siempre respetuoso en las entrevistas a las que me invitó. Cuánta gente querida se está llevando esta terrible pandemia. Mis condolencias a sus seres queridos”.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, manifestó: “Estoy muy triste por el fallecimiento de Mauro Viale, a quien conozco desde hace muchos años. Una buena persona, un periodista que amaba su profesión y con una trayectoria única. Jonatan Viale, te envío un fuerte abrazo para vos y toda tu familia”.

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de la Nación, también se solidarizó con su familia: “Enorme tristeza por la muerte de Mauro Viale. Fue un profesional de los medios, un periodista generoso que amaba su laburo. Gran abrazo a la distancia a su familia y a sus compañeros y compañeras de trabajo”.

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, fue otros de los dirigentes que se expresó al respecto: “Recibimos con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Mauro Viale. ¡Gracias Mauro por el respeto y el profesionalismo de cada día! Un fuerte abrazo a su familia y amigos. Por favor, más que nunca, sigamos cuidándonos”.

Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, por su parte escribió: “Estoy totalmente conmovido por el fallecimiento de Mauro Viale, un periodista de raza, un maestro del periodismo argentino y una gran persona. Quiero enviar mis condolencias a sus familiares, amigos y especialmente a su hijo”.

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, tuiteó: “Siento una profunda tristeza por la muerte de Mauro Viale. Un hombre audaz, inquieto, honesto, con una forma única de vivir el periodismo. Gran profesional, pero aún mejor persona. Mi saludo y acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos”.

