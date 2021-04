Cuáles son los únicos pasos fronterizos habilitados para que las personas autorizadas puedan entrar o salir del país

El Gobierno estableció que hasta el 30 de abril próximo, solo algunos ingresos a la Argentina estarán abiertos

El Gobierno aclaró cuales son los únicos ingresos al país que se encuentran habilitados actualmente para las personas autorizadas a entrar a la Argentina, en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. Lo hizo a través de la Disposición 803/2021, publicada este sábado en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por la directora nacional de Migraciones, Maria Florencia Carignano, se da en el marco de la suspensión del turismo y de los vuelos provenientes de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chile, Brasil y México, lugares que tienen una alta circulación comunitaria de distintas cepas.

Además, debido al aumento de casos a nivel local, recientemente también se estableció que cada residente que regrese al país deberá hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina, otro al arribar y uno más al séptimo día de ingreso. El costo de estas pruebas de detección estarán a cargo del pasajero.

Quienes resulten positivos deberán someterse a un test de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, tendrán que cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales, hasta su traslado seguro hacia la residencia, si correspondiera. Los costos que demanden ambas medidas también serán afrontados por la persona que regresa.

El puerto de Buquebus es uno de los ingresos habilitados

En esta oportunidad, se remarcó que hasta el próximo 30 de abril los únicos ingresos habilitados en este contexto son el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en Ezeiza, el Aeropuerto Internacional San Fernando, de la homónima localidad bonaerense, y el Puerto de Buenos Aires (Terminal Buquebus).

Las personas autorizadas para entrar a la Argentina son las que tengan nacionalidad o sean extranjeros residentes en el país; así como también, de manera excepcional, los extranjeros no residentes que sean parientes directos de ciudadanos argentinos o de residentes en el territorio nacional, y que ingresen transitoriamente por razones de necesidad.

En tanto, el egreso de personas podrá efectuarse a través de los mismos pasos fronterizos antes mencionados, así como también por los demás cruces internacionales entre la República Argentina y los países limítrofes que se encuentren habilitados.

Unas semanas atrás, en el marco del endurecimiento de los controles migratorios, el Gobierno suspendió en forma transitoria el ingreso al país por cualquiera de los pasos fronterizos terrestres de los residentes argentinos que hayan salido por esa misma vía entre los días 1° de abril y 25 de diciembre de 2020.

Mediante la Disposición 763/2021, quedaron cerrados para las personas que se encuentren en esa situación los 237 cruces internacionales, entre ellos los que se habían abierto transitoriamente en los últimos meses: Paso de los Libres – Uruguayana, Sistema Cristo Redentor, San Sebastián y Gualeguaychú - Fray Bentos.

De esta manera, los argentinos o extranjeros residentes que se encuentren en el exterior desde antes del 25 diciembre del año pasado y ahora deseen regresar al país podrán hacerlo únicamente por medios aéreos o marítimos, a través del aeropuerto internacional de Ezeiza, el aeropuerto de San Fernando, el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery o el puerto de la terminal de Buquebús siempre y cuando haya viajes habilitados a la Argentina desde el lugar en el que se encuentran.

“Yo necesito decirles a todas las personas que no vayan a las fronteras. No compren estos colectivos que prometen que los van a cruzar. Los 237 pasos fronterizos argentinos están cerrados. Y no hay manera de que pasen porque nosotros no podemos tener un laboratorio enorme como el que tenemos en Ezeiza en los 237 pasos fronterizos”, explicó la directora de Migraciones, Florencia Carignano.

“Hay gente que ha viajado entre dos o tres días desde Río de Janeiro con la expectativa de llegar a Paso de los Libres. Y llegan a Uruguayana, uno de los lugares con mayor cantidad de coronavirus donde no es recomendable estar ni un minuto y en donde no van a pasar”, alertó.

