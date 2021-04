Advertencia de Mario Negri antes del encuentro con Massa y De Pedro: “No vamos a un ‘toma y daca’, queremos PASO”

Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

Esta tarde se realizará la primera reunión formal entre el Gobierno y la principal coalición opositora para intentar definir su las elecciones primarias, abiertas y obligatorias (PASO) se realizan el 8 de agosto o, como mínimo, un mes más tarde.

En el despacho del presidente de Diputados, Sergio Massa, estarán reunidos junto al titular de la Cámara baja el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Por el lado de la oposición estarán Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

Pero la reunión viene “picante”, por lo que dicen en los pasillos del Congreso. La relación suele ser amable y educada entre las principales espadas legislativas del oficialismo y la oposición, pero el comunicado de la Mesa de Juntos por el Cambio con fuertes críticas al Gobierno y la respuesta del presidente Alberto Fernández llegó apenas 24 horas más tarde, y no sólo que no que trató de bajar el tono sino que trató de “imbéciles” y “miserables” a la oposición.

Sergio Massa y "Wado" De Pedro

A partir de esto el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, realizó declaraciones radiales sobre la reunión de esta tarde con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Hay una reunión que pidió el Ministro del Interior y vamos a asistir”, sostuvo Negri.

El diputado cordobés inmediatamente aclaró: “ Nosotros (Juntos por el Cambio) no vamos a una mesa de café, no vamos a un ‘toma y daca’. Queremos que haya PASO, que no se suspendan. No creemos en la simultaneidad de las PASO con las generales, porque eso es mamarracho institucional, es como una nueva ley de Lemas”.

“Como principio general, nosotros creemos que las leyes electorales no es bueno cambiarlas en el año electoral. Si existiera una razonabilidad para impulsar un cambio de las mismas, la tiene que explicar el Gobierno. No tenemos problema en escuchar cuál es la propuesta concreta del oficialismo. Que arrimen el proyecto, porque hasta acá es todo trascendidos. Deben explicar si los cambios implican una mejora al sistema de las PASO o solo un cambio de circunstancia”, agregó Negri.

El jefe del principal interbloque opositor aclaró, además: “ Nosotros no pedimos postergar las PASO. Han armado un sainete con este tema desde el Gobierno, así que esperamos que hoy nos expliquen las razones. ¿Son 30 días? ¿Por qué motivo? ¿Hay garantías de que realmente se van a hacer? ¿Estamos ante un rebrote o ante una segunda ola que será muy larga? Queremos saber primero qué puede explicar el Gobierno. En otros países del mundo hubo restricciones duras y breves, pero acá se hizo la cuarentena más larga del mundo y terminamos peor. El Presidente debe abrir la cabeza, escuchar a la oposición, debe entender que la pandemia no es para hacer política”.

La semana pasada se reunieron representantes del Gobierno y de la oposición en la Casa Rosada

Pero desde ayer que la relación entre las partes no es la mejor. Primero hubo cruces respecto de cuál de las dos partes había suspendido la reunión. Y, luego, la oposición empezó a filtrar que llegará con exigencias porque hay “falta de confianza”.

“No se observa un marco de confianza propicio para acordar con el Frente de Todos. Massa piensa algo muy distinto al Ministro del Interior y a Máximo Kirchner sobre las elecciones PASO. ¿Sobre qué base política se podría acordar algún cambio en la ley electoral si hay posiciones tan disímiles en el oficialismo?” , explicó una fuente de Juntos por el Cambio.

A partir de estas crítica, los presidentes de cada uno de los bloques aseguraron que asistirán a escuchar a De Pedro. Pero, de todas formas, señalaron que le pedirán “garantías de que el propio oficialismo está ordenado para iniciar cualquier ronda de consulta”. Y esa garantía que le reclamarán será una ley del oficialismo que establezca el cambio de fecha de las elecciones.

