El canciller de Uruguay le pidió a Felipe Solá que convoque formalmente a una reunión para flexibilizar el Mercosur

Este lunes, Francisco Bustillo, el canciller de Uruguay, le envió una carta a Felipe Solá, su par argentino, para solicitarle que convoque formalmente a una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía del Mercosur para analizar la flexibilización del bloque .

En la última reunión virtual mantenida entre cancilleres, el 15 de diciembre del año pasado, Bustillo había realizado el pedido formal de una reunión del Consejo Mercado Común (CMC), uno de los tres órganos decisorios del Mercosur (el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur son los dos restantes). Ahora que nuestro país ocupa la presidencia pro tempore del grupo, el canciller uruguayo repitió el pedido, el cual envió a la embajada argentina en Uruguay, quien a su vez lo remitió hoy a la Cancillería nacional.

Después de la cumbre que se llevó a cabo el 26 de marzo, también en forma remota, a raíz del 30° aniversario del bloque, Solá había anunciado que el cónclave se llevará a cabo el 22 de abril. La convocatoria formal firmada por Solá llegará al ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino en las próximas horas, pero sólo está dirigida a los cancilleres (para encontrarse virtualmente) y no será extensiva a los ministros de Economía , como pretendían del otro lado del Río de la Plata.

Uruguay ya planteó en más de una ocasión su postura a favor de flexibilizar el Mercosur, lo que generó en la mencionada cumbre un cruce entre Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández.

El tema de la flexibilización del Mercosur produjo un cruce entre Lacalle Pou y Alberto Fernández en la última cumbre virtual

Lo que era una reunión festiva de agenda se transformó en un tenso debate de ideas y posicionamientos ideológicos sobre los desafíos que enfrentará la región en el futuro. El punto de discordia fue la flexibilización del comercio intra y extra regional. Brasil propuso una reducción de aranceles, el uruguayo Lacalle Pou acompañó y Alberto Fernández contestó visiblemente ofuscado.

“Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset del que nuestro país no pueda moverse” , sostuvo Lacalle Pou. Y el Presidente argentino no lo dejó pasar: “Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si la carga pesa mucho”. Y agregó: “Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur”.

La dureza de la réplica de Fernández y la asimilación como propia de la crítica del presidente uruguayo al funcionamiento del Mercosur generó un inesperado choque diplomático en un contexto en el que los convocados iban referirse a los aciertos y desafíos del bloque regional sudamericano.

Posteriormente, consultado en una entrevista televisiva sobre su relación con el Presidente argentino, Lacalle Pou evitó entrar en polémicas y planteó que “hay que cuidar siempre las relaciones institucionales”. “Con Alberto Fernández tengo una buena relación, los chisporroteos que puede haber, los vio toda Argentina y parte de Uruguay, pero no deben ser obstáculos. Cada vez que escuchen una opinión mía va a ser para construir, cada vez que tenga para no construir voy a contar hasta mil para asumirlo con la paciencia que corresponde” , expresó en diálogo con TN y agregó que “si le ponemos signo político a la relación exterior, estamos fritos”.

Sin embargo, el mandatario uruguayo no se expresó públicamente en los últimos días, tras conocerse la noticia de que Alberto Fernández dio positivo de coronavirus.

