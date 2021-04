Rossi anunció el inicio de una “vigilia malvinera” de un año por el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas

Con las limitaciones propias que impone la pandemia, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, encabezaron en la mañana de este 2 de abril el acto central a 39 años de la recuperación temporal de la soberanía argentina en Malvinas. Los funcionarios estuvieron acompañados de los máximos jefes del Estado Mayor Conjunto y de cada una de las FFAA. También se encontraban presentes el subjefe de la Prefectura Naval Argentina y la jefa de gabinete del Ministerio de Seguridad María Cecilia Rodriguez.

Junto al Ministro Rossi y a los secretarios Daniel Filmus y María Cecilia Rodriguez se dieron cita las máximas autoridades de las FFAA y de la Prefectura Naval

Más allá de una reducida formación de efectivos militares, fueron convocados una decena de ex combatientes representativos de las fuerzas armadas y de seguridad entre los que se destacó el ex jefe del Ejército y embajador en Colombia, teniente general Martín Balza.

El Presidente Alberto Fernández tenía previsto realizar anuncios en materia previsional para los ex combatientes desde la localidad de Ushuaia ( Tierra del Fuego) pero ante la decisión del gobernador provincial Gustavo Melella de suspender el encuentro por razones sanitarias, el primer mandatario tampoco participó del acto central en la sede del Edificio Libertador.

La presencia del Ex Jefe del Ejército Martín Balsa generó polémica entre los VGM

El secretario de Malvinas Daniel Filmus remarcó la vocación argentina de continuar con las reclamaciones que actualmente se llevan adelante en diversos foros internaciones y auguro para un futuro mediato la efectiva recuperación de la soberanía plena en los territorios e espacio marítimo circundante que aún hoy continúan usurpados por la corona británica.

Tanto en su discurso, como en la entrevista con Infobae, Rossi anunció que a partir de este día se inicia lo que dio en llamar “un año de vigilia malvinera” en vísperas del 40° aniversario de la gesta.

- ¿En que consiste concretamente la llamada vigilia malvinera?

- Queremos que Malvinas esté presente a lo largo de todo el año de cara al próximo aniversario que no es un aniversario más. Desde el Ministerio de Defensa y desde las Fuerzas Armadas se van a organizar distintos tipos de actividades para darle protagonismo a los veteranos, a los que convocaremos a dar charlas y a todo tipo de actividades. Luego si la pandemia lo permite una gran actividad para conmemorar los 40 años de la recuperación. Todos los países del mundo que han tenido guerras honran a sus caídos y a sus fuerzas armadas y en eso estamos.

El jefe de la Armada Vicealmirante Julio Guardia, tuvo un particular reconocimiento para el personal de la Marina Mercante que participó de las operaciones bélicas





- Hoy en la provincia de Santa Fe su jefe de gabinete encabeza entre otras cosas la creación de un archivo de la memoria para que los ex combatientes narren sus historias en primera persona. ¿Considera usted viable esta iniciativa a nivel nacional?

- Esa iniciativa es importantísima. Fíjese que mi anterior gestión como ministro, varios altos mandos de las FFAA y muchísima cantidad de oficiales y suboficiales en actividad eran veteranos. Hoy no queda nadie y no es por ninguna causa extraña solo es consecuencia del paso del tiempo y del lógico pase a retiro de todos ellos por haber cumplido su ciclo de actividad. Debemos tener presente que los veteranos en el presente son héroes vivientes y como tales deben necesariamente brindar su testimonio mientras puedan.

La guardia de honor estuvo a cargo del Regimiento Uno Patricios

En otros tramos de la entrevista Rossi insistió con la necesidad de mantener firme el reclamo tratando de lograr cada vez una mayor adhesión por parte de terceros países. Asimismo tras confirmar que en virtud de ser estudiante universitario en 1982 se acogió a la prórroga por ese motivo y que luego al recibirse un decreto del gobierno militar eximió a todos los jóvenes que estaban en su misma condición de enlistarse en las FFAA. Recordó el ministro que el 02 de abril lo sorprendió viajando desde su provincia natal ( Santa Fe) hacia Buenos Aires para una participar de una reunión política: “Venía en el micro y sobre las dos de la mañana se empezó a comentar el desembarco en Malvinas”.

" Me enteré de la recuperación de Malvinas viajando en colectivo para una reunión política en Buenos Aires." Agustín Rossi

Sobre la situación en Santa Fe

Infobae consultó al funcionario ministerial acerca de la delicada situación en materia de seguridad por la que atraviesa su provincia, a lo que Rossi respondió en estos términos.

- La inseguridad en San Fe es de vieja data, comienza a dispararse en 2009/10 a partir de la presencia de bandas narco que se disputan territorios con un nivel de violencia inusitado. El gobierno de la provincia tiene ahora con un nuevo ministro una nueva ventana de oportunidad para hacer algo que yo mismo he planteado oportunamente y que refiere a la necesidad de efectuar un profundo acuerdo político que vaya más allá de la discusión política diaria y que asumiendo la complejidad del tema sirva para definir una política de seguridad que permita mostrarle a la sociedad un claro avance en la materia.

El Jefe del Ejército General de División Agustín Cejas durante su homenaje al personal caído en combate

Anuncios para Veteranos de Guerra

Fuentes consultadas por Infobae señalan que la expectativa generada entre los VGM por los anuncios presidenciales no concretados, guardan relación directa con la modificación que Alberto Fernández quiere darle a la ley 27.329 sancionada durante la gestión de Mauricio Macri y mediante la cual todo ex combatiente puede jubilarse en su empleo civil con solo 10 años de aporte y 53 de edad (al momento de su promulgación). Si bien la norma fue calurosamente recibida por los veteranos, Macri vetó el articulo 3 de la misma. El mencionado artículo fijaba en dos haberes mínimos el punto de partida para las futuras jubilaciones especiales. El ex presidente consideró que tratándose de un beneficio previsional el monto no podía ser condicionado a priori debiendo ANSSES abonar lo que determinare el cálculo tradicional que se emplea en cualquier haber jubilatorio. Alberto Fernandez prometió a los veteranos volver al espíritu original de la norma , dejando de lado que los ex combatientes en forma paralela ya perciben una pensión honorífica nacional equivalente a tres haberes mínimos y otras provinciales o municipales ( según el distrito) con valores que también oscilan entre dos y cuatro haberes mínimos.

Durante la noche del 01 de abril grupos de veteranos junto al dirigente nacionalista Alejandro Biondini participaron de la tradicional vigilia malvinera en Plaza San Martín