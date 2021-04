Alberto Fernández y Cristina Kirchner ratificaron el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas: “Son y serán argentinas”

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner aseguraron que “ las Islas Malvinas son y serán argentinas” al escribir un mensaje por la red social Twitter en el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra.

Al cumplirse el 39° aniversario del inicio del conflicto en el Atlántico Sur, el Presidente indicó que “hoy, como cada 2 de abril, honramos la memoria de nuestros héroes veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, y reivindicamos nuestra soberanía sobre el territorio”.

Alberto Fernández Conmemoracion islas malvinas

Para reforzar su reclamo, el Presidente acompañó el posteo con un video con imágenes y testimonios de las veteranas de guerra que asistieron, como enfermeras militares, a los heridos durante el conflicto bélico en el hospital reubicable de Comodoro Rivadavia.

La vicepresidenta, por su parte, ratificó el reclamo de soberanía argentina sobre las islas y recordó a los caídos y a los excombatientes “con orgullo y honor”.

En un mensaje que publicó a través de sus redes sociales, junto a una imagen de la Argentina y del archipiélago ocupado por el Reino Unido, Cristina remarcó que “las islas son y serán #MalvinasArgentinas”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, utilizó frases cortas pero contundentes para conmemorar esta fecha. “No los hemos de olvidar. No las hemos de olvidar”, escribió junto a una imagen doble del mapa de la Islas Malvinas y de los soldados en combate.

En un día tan emblemático y significativo para todos los argentinos, la Cancillería reclamó al Reino Unido que “retome las negociaciones bilaterales

“El mejor modo de homenajearlos es continuar trabajando todos los días para alcanzar el objetivo de recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, por el que muchos de ellos dieron su vida” señaló en un comunicado.

El Ministerio que encabeza Felipe Solá también denunció “la existencia de una base militar británica en las Islas que desconoce todas las resoluciones de las Naciones Unidas y la usurpación de los recursos naturales del Atlántico Sur que pertenecen al pueblo argentino”.

La memoria de los veteranos y caídos se mantiene viva en el legítimo e imprescriptible reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes.



Honor y gloria a nuestros héroes.#MalvinasArgentinas 🇦🇷 pic.twitter.com/2ceRBVM8qK — Felipe Solá (@felipe_sola) April 2, 2021

Y remarcó la necesidad de que el Reino Unido “retome las negociaciones bilaterales sobre soberanía en los términos planteados por las Naciones Unidas en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General y una pluralidad de resoluciones de diversas organizaciones y foros internacionales”.

El Ministro de Economía, Martín Guzmán fue uno de los tantos funcionarios que retuitearon el mensaje de Cristina; mientras que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero hizo lo propio con el tuit de Alberto y luego anunció la creación de una Comisión Malvinas para preparar conmemoraciones por los 40 años del conflicto bélico.

“Debemos avanzar en poner a los héroes de Malvinas en el lugar que les corresponde. El Estado todavía tiene deudas con quienes lucharon en defensa de los intereses nacionales”, escribió Cafiero, quien a pedido del Presidente enviará al Congreso tres proyectos que benefician a los veteranos.

Días atrás, Cafiero había dicho que “el Estado todavía tiene deudas con quienes lucharon en defensa de los intereses nacionales”.

El primer proyecto de ley establece el Régimen Previsional de Excepción, Especial y Optativo para el Otorgamiento de Beneficios Jubilatorios destinado a los soldados conscriptos excombatientes de las Fuerzas Armadas que participaron en las acciones siendo civiles, indicó el funcionario. Y ggregó que “esta iniciativa ya fue votada en el Congreso por unanimidad el 16 de noviembre de 2016, pero vetada por el expresidente Macri”.

Cafiero señaló también que “la segunda iniciativa apunta a institucionalizar el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra otorgándole carácter de Ley nacional, que fue creado para garantizar el derecho a la salud, contemplando las patologías que atraviesan quienes estuvieron en combate”.

Por último, indicó que “el tercer proyecto establece un beneficio de eximición del pago de peajes en rutas y autopistas nacionales, destinado para los exsoldados conscriptos y civiles que hubieren participado en el Teatro de Operaciones Malvinas (T.O.M.) en efectivas acciones de combate”.

En el interior del país también se presentó un proyecto de reconocimiento a los veteranos de Malvinas y tuvo como epicentro la ciudad de Córdoba.

La iniciativa, a cargo de la concejala María Eva Ontivero, tuvo el aval del intendente Martin Llaryora y el viceintendente Daniel Passerini. Consiste en que los veteranos no tengan que pagar más el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, les otorguen libre estacionamiento por la Capital, no tengan que pagar por renovar la licencia de conducir y que se les cedan parcelas exclusivas en cementerios municipales, etc.

Seguí leyendo: