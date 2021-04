Carla Vizzotti: “El número de contagios de COVID-19 de hoy impactó; estamos preocupados”

Carla Vizzotti, ministra de Salud

Este miércoles el Ministerio de Salud de la Nación reportó 16.056 nuevos contagios, la cifra más alta desde octubre, y los datos evidencian como se aceleró la transmisión del coronavirus en las últimas semanas. Carla Vizzotti admitió que el número “impactó” y, si bien explicó que “estamos lejos de saturar el sistema de salud”, advirtió que a este ritmo “cualquier sistema se puede desbordar”.

La dramática experiencia de gestionar en medio de una pandemia enfrentando en simultáneo una crisis económica y social hizo recalcular al Gobierno, y evaluar otras alternativas en reemplazo de una cuarentena estricta como la de 2020. De esta manera, se apela a la responsabilidad individual. En ese sentido, la titular de la cartera sanitaria reafirmó las bases sobre las cuales se toman las decisiones “consensuando siempre con gobernadores, intendentes y expertos; trabajando de forma federal y con evidencia científica”. Y, considerando que “la gente se siguió juntando pese a las recomendaciones de cerrar” , afirmó que “lo más importante es transmitir que todas las actividades productivas y comerciales, no son las fuentes de contagio, sino que lo que más riesgo genera son las actividades de índole social”.

Explicó que las personas pueden respetar las medidas de prevención pero en familia o entre amigos “bajan los cuidados y se dan los contagios”. Por ello, en esta nueva etapa, de cara a enfrentar la segunda ola, Vizzotti indicó que apuestan a “transmitir que hay actividades de alto riesgo y de bajo riesgo; si decimos que se cierra algo y la gente se sigue juntando, la cadena de contagios será difícil de interrumpir”.

Sobre los 16.056 casos de COVID-19 confirmados este miércoles, admitió que “el número impactó”, y graficó que nuevamente “está focalizado en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)”.

Según indica el parte epidemiológico, en Argentina hay 3.638 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 55,9% y en el AMBA del 61,5%. Al respecto, la funcionaria manifestó que “estamos lejos de saturar el sistema de salud, pero aumentaron las consultas, el número de personas que se está yendo a hisopar, y los casos positivos”.

“Estamos preocupados, si hay que tomar alguna medida se va a tomar como hicimos hasta ahora”, expresó en relación a futuras posibles restricciones.

Por otra parte, explicó que en el país “están identificadas las variantes del Reino Unido y de Manaos”, pero aclaró que “ninguna está circulando de forma predominante”: “La mayoría son de viajeros o de personas que han tenido contacto con algún viajero, en algunos casos no se encontró el nexo”.

Vizzotti informó que el Gobierno pidió más dosis del componente 1 de la Sputnik V (Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores)

“Vacunatorio VIP”

En diálogo con Todo Noticias, la ministra negó saber de la distribución discrecional de vacunas durante la gestión de Ginés González García, y aseguró que “no existió el vacunatorio vip, fue una situación puntual” . Con respecto a casos que se han replicado en otros distritos, se desligó de responsabilidades: “Uno es responsable de la compra de las vacunas y de la distribución a las provincias; la gestión después es de las provincias, de los municipios, de los hospitales y de los centros de salud”.

Sobre el desvío de 60 dosis de la Sputnik V a El Calafate, otras de las investigaciones que se encuentran en curso, Vizzotti justificó que “es muy habitual entre hospitales nacionales que se intercambien insumos, no fue nada extraordinario”. Pero aclaró que no se trataron de 60 dosis. “Son 10″ dijo, y negó haber llamado para demorar un vuelo de Aerolíneas Argentinas con el objetivo de que se produzca esta carga de vacunas particular.

La segunda dosis y su aplicación en un intervalo de tres meses

Para acelerar la campaña de vacunación en un contexto donde escasean las vacunas, Vizzotti ratificó que las segundas dosis se aplicarán “con un intervalo mínimo de tres meses”. “Vacunar a más personas con las primeras dosis es más beneficioso que vacunar a menos personas con dos dosis” , remarcó, e informó que están “pidiendo que lleguen más dosis del componente 1 de la Sputnik V”.

No obstante, diferenció que “al personal de salud si se recomienda completar la segunda dosis” con un intervalo menor. Cuestionada por los números que anunció el Gobierno en cuanto a millones de vacunas que para esta altura del año ya deberían estar en el país y en la práctica vienen con demora, la ministra se excusó sosteniendo que “al Gobierno le dijeron que le iban a dar 20 millones de dosis, pasó en todos los países”. “Son todas estimaciones, existen situaciones que exceden inclusive a los laboratorios”, concluyó.

