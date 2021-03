Rodolfo D’Onofrio participó de un encuentro junto a Rogelio Frigerio: “La grieta es entre los que pueden comer y los que no”

El presidente de River, Rodolfo D ‘Onofrio y el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio

Invitado por el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), el presidente de River, Rodolfo D ‘Onofrio, participó de un encuentro junto al ex ministro del Interior durante el gobierno de Cambiemos, Rogelio Frigerio, donde se abordaron diferentes temas de la coyuntura como la grieta política en el país, la discusión entre igualdad y mérito y las elecciones.

En este punto, el dirigente de fútbol afirmó: ”Creo absolutamente que necesitamos consensos, hay que sentarse en una mesa a decir en qué estamos de acuerdo y en qué no. Siempre pensé que hay que tener un proyecto, un equipo y luego definir quiénes son los que ocupan las posiciones”.

“Si no tenemos eso, no llegamos a los objetivos. Me consideré un antigrieta, la grieta no es la solución. Además , la verdadera grieta no es política; es entre los que trabajan y los que no, es entre los que pueden comer y los que no pueden comer”, agregó.

En junio de 2019, D ‘Onofrio presentaba su libro “Parar la pelota”, y adelantaba en un reportaje con Infobae su interés en participar en política una vez finalizado su mandato en el club de Núñez. Casi dos años después ratificó esa decisión: “ Me veo comprometiéndome con algo vinculado al país, ya tuve varios ofrecimientos para meterme en política, pero les advertí que voy a hacer presidente de River hasta el último dí a”, indicó.

Frigerio, por su lado, consideró que “la grieta existe” y que el trabajo de los políticos es “trabajar para cerrarla”.”Debemos generar puntos de encuentro, dialogar, tender puentes. Solo a partir del consenso, podremos empezar a solucionar los problemas que nos acompañan desde hace tantas décadas”, expresó.

Rogelio Frigerio buscar sumar a D'Onofrio a un armado político, que incluye también a Emilio Monzó y Nicolás Massot, entre otros dirigentes

En este sentido, amplió: “Son temas básicos: el rol del Estado, quién genera la riqueza, si el mérito es importante o no. Hace falta un gran volumen político, una mayoría marcada para torcer esta realidad. La política tiene que lograr que los argentinos vivan mejor, que la economía crezca de manera sostenida, que se termine la inflación, que nazcan empleos de calidad, que mejore la situación social. Son los consensos que necesita nuestro país. Tenemos que salir del concepto de que los malos están de un lado y los buenos del otro”.

El ex funcionario de Cambiemos, que busca ser candidato en Entre Ríos y planteó en reiteradas oportunidades la necesidad de generar “un armado más generoso y amplio”, aspira a sumar a D ‘Onofrio, que ya mantuvo reuniones en Tigre a finales del año pasado junto al ex presidente de Diputados, Emilio Monzó y el ex jefe del bloque PRO en la Cámara Baja, Nicolás Massot.

En aquel momento, Monzó fue explícito con relación al interés de incorporar al presidente de River en un armado político. “Valoro su compromiso social y su vocación de diálogo. Ojalá que podamos convencerlo para sumarlo a un proyecto transformador de país porque su experiencia sería de un gran aporte en estos momentos de tanta crispación y desilusión en la mayoría de las familias argentinas”, indicó.

Durante la recorrida, D’Onofrio le donó a la Fundación Proyectar camisetas de River para que sean subastadas entre los donantes de la ONG y de esta manera recaudar fondos para instalar más huertas y centros de reciclado. “Concuerdo con Emilio en la necesidad de dejar atrás las divisiones y enfocarnos en los verdaderos problemas que enfrenta la Argentina desde hace décadas. No veo otra alternativa que convocar a la unidad para alcanzar los acuerdos y consensos necesarios para sacar al país adelante. Aún estamos a tiempo. En estos momentos de crisis, necesitamos de mucha generosidad y responsabilidad en la dirigencia argentina”, afirmaba el dirigente deportivo en diciembre de 2020.

