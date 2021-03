Ganancias: el proyecto que modifica el impuesto llega al Senado y la semana próxima podría convertirse en ley

El proyecto podría debatirse en el recinto el 7 u 8 de abril (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Luego de ser aprobado con 241 votos afirmativos y 3 abstenciones tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias comenzará a tratarse mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que buscará sancionar la ley la semana que viene.

Así lo anticipó a la agencia NA Carlos Caserio, senador nacional del Frente de Todos por Córdoba, quien precisó que hoy “a primera hora” se realizará la convocatoria, para que se trate en Comisión mañana a las 12.30, vía Zoom.

Asimismo, fuentes parlamentarias detallaron que invitarán a formar parte del tratamiento de Ganancias al secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont. En esa línea, afirmaron que el debate en el recinto se llevará a cabo “después de semana santa, seguro miércoles (7 de abril) o jueves (8 de abril)”.

A su vez, anticiparon que el proyecto de ley “va a tener el acompañamiento” del bloque oficialista y proyectaron que la sanción en la Cámara Alta “no va a ser un problema”, porque “está el número” para su aprobación.

“En el Senado no va a tener problemas la ley. Hay una visión y un ánimo positivo, aunque siempre puede haber planteos”, graficaron. Y respecto de posibles pedidos de modificaciones del proyecto, desde el bloque oficialista indicaron que “no hará falta”, dado que fueron “tratando de consensuar con Diputados el proyecto de ley”.

“Una de las modificaciones que pedimos fue favorable, tenía que ver con discapacitados. El pedido fue sacar la aclaración de la ayuda hasta los 18 años para que la ayuda sea de por vida. Eso se cambió y se votó favorablemente”, explicaron.

En Diputados, el proyecto se aprobó con 241 votos positivos y 3 abstenciones (Maximiliano Luna)

Con el apoyo de todos los bloques políticos y al cabo de una sesión de más de 20 horas, la Cámara de Diputados le dio media sanción en la mañana de este domingo el proyecto que modifica el mínimo no imponible a las Ganancias, elevando el piso a 150.000 pesos brutos. Enseguida, Sergio Massa lo remitió al Senado.

“Hablé en las ultimas 24 horas con representantes de gremiales empresarias y sindicatos de los más diversos. El tema Ganancias rompió la grieta. Por eso el resultado por unanimidad, sacando a los que en realidad no podían votar y se abstuvieron porque no podían explicar que cambiaban de opinión porque votaban algo distinto que en 2016. Decidieron abstenerse y los respeto, fue coherente”, remarcó el titular de la Cámara Baja este domingo en declaraciones a C5N, con respecto a la postura del macrista Luciano Laspina, del radical Facundo Suárez Lastra y de la legisladora de la Coalición Cívica Mónica Frade.

“Es importante que podamos darle esta oportunidad a los trabajadores de poder recuperar el poder de compra, con esta como tantas otras medidas que a lo largo del año va a ir tomando el Gobierno. Es central que la economía crezca, que la pyme funcione y sobre todas las cosas para que nuestra sociedad viva un poquito mejor después de años de pérdida de poder adquisitivo”, agregó.

En ese sentido, según estimaciones oficiales, los cambios en el gravamen permitirán que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de estar alcanzados por el tributo.

Este domingo por la mañana y tras la aprobación en Diputados, Sergio Massa remitió el proyecto al Senado (Maximiliano Luna)

Las principales modificaciones que se introdujeron en Diputados y que se aprobarían en el Senado fueron:

1- Piso de $150.000

El proyecto sobre Ganancias que impulsa el oficialismo modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta $150.000 brutos.

Los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán ganancias, pero la AFIP establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos. La actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social), porque se dejó de lado el reclamo de la oposición de que se ajustara por el Índice de Precios al Consumidor (IPC, o inflación minorista) que elabora el Indec.

2- Cantidad de contribuyentes beneficiados

Esta medida -según los cálculos del oficialismo- beneficiará a 1.267.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo.

3- Aguinaldos

La otra modificación surge de la reunión que mantuvo el presidente de la Cámara Baja con una veintena de dirigentes sindicales. El impulsor del proyecto, Sergio Massa, escuchó los planteos de la CGT y, tras estudiar las sugerencias incluyó un cambio sobre el Sueldo Anual Complementario. Con la sanción de la Ley se eximirá del pago del tributo a los aguinaldos con base en sueldos de hasta 150 mil pesos.

4- Devoluciones

Como se trata de un impuesto anual será retroactivo al primero de enero, con lo cual se devolverá el dinero que se ha descontando de los salarios en el primer trimestre y se excluirá del calculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida.

“Los mencionados beneficios, que fueron incorporados teniendo en cuenta pedidos de la CGT y legisladores tras mantener reuniones con el presidente de la Cámara, ya han sido validados con el Ministerio de Economía y AFIP”, transmitieron desde la Presidencia de Diputados a través de un comunicado. El impacto de la medida podría verse reflejado en los recibos de sueldo de abril.

5- Jubilados

La ley establece que un jubilado, para acceder al beneficio de no pagar Ganancias si gana menos de 8 haberes mínimos ($ 165.000), no puede tener otros ingresos distintos a la de la jubilación. Por caso, si tiene intereses de un plazo fijo pierde el beneficio. Se propone flexibilizar ese punto estableciendo un monto mínimo de ingresos por debajo del cual no se pierde el beneficio.

6- Concubinos

Hoy, la ley permite deducir para el impuesto a las Ganancias solamente al cónyuge. Se ampliará esa deducción al concubino o concubina. Para graficar este impacto, las fuentes mencionaron que en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires se verificaron 1.711 uniones convivenciales (13%) y 11.732 matrimonios (87%).

7- Zona patagónica

El proyecto incorporará un artículo que establezca que se mantiene vigente el beneficio del 22% adicional para la zona patagónica. Esto beneficia a cerca de 83.500 empleados y jubilados que pagarán el impuesto en esta zona, pero con una menor carga tributaria.

