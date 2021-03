Con la mira en las elecciones, Alberto Fernández y Axel Kicillof hacen equilibrio entre los cortocircuitos en Salud, Seguridad y Economía

Alberto Fernández y Cristina Kirchner comparten un acto en La Plata junto a Axel Kicillof

Después de semanas de cortocircuitos entre el gobierno nacional y el bonaerense, preocupados por sus respectivas gestiones, el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof practican un delicado equilibrio. Por un lado brindan señales de apoyo a los propios y dejan trascender malestares; por el otro, relativizan las contradicciones y piden a sus ministros evitar que se profundicen los conflictos.

Hace semanas hay cruces -algunos sutiles, otros más fuertes- por las gestiones de salud y seguridad, a los cuales se sumaron los cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la gestión económica nacional. Las críticas se entrelazan con las ambiciones y proyectos políticos de los principales dirigentes nacionales.

Las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, sobre el cierre de fronteras nacionales para los argentinos, hace dos semanas, generaron incomodidad en la Casa Rosada. También entre sus pares provinciales. En el siguiente Consejo Federal de Salud (COFESA), según pudo reconstruir Infobae, desde la Nación y las provincias hubo llamados de atención a Gollán. “No puede anunciar una cuestión de la competencia federal, no corresponde”, opinó uno de los miembros en diálogo con este medio.

La intervención de Gollán con alusiones a un escenario de políticas más profundas no fue la primera emitida en esa tónica desde la cartera bonaerense. Tampoco la última. El jueves, el viceministro Nicolás Kreplak se refirió a la posibilidad de “volver a fase 1”, a pesar de los insistentes pedidos del presidente Alberto Fernández para bajar el tono, mientras la gravedad de la pandemia en esta etapa lo permita, a los mensajes sobre las medidas sanitarias. “Espero no tener que sugerir un retroceso a Fase 1 en dos semanas”, advirtió el viceministro ante la escalada de casos en la región y del colapso sanitario en Brasil por la transmisión de la mutación del virus proveniente de Manaos. “Creo que sí gradualmente vamos a ir restringiendo actividades”, agregó.

Cada declaración de la Provincia sobre endurecimiento de medidas obliga a la Nación a aclarar, o ratificar ante la opinión pública. “No nos podemos hacer cargo de lo que dicen Gollán o Kreplak”, dijeron con incomodidad desde el Ministerio de Salud nacional sobre las declaraciones provinciales. Ante la consulta de Infobae, en la Provincia retrucaron: “Este año, todo aquello sobre lo que hemos puesto en alerta terminó sucediendo. Desde el cierre de fronteras a la postergación de las segundas dosis, son medidas que terminaron haciéndose realidad”, sostuvo una calificada fuente bonaerense.

Desde la Nación, al igual que en la Provincia, buscan bajar el tono a los desencuentros. “Gollán pide más restricciones como lo exigen desde las provincias limítrofes, sean oficialistas u opositoras”, expresaron en Presidencia. “No vemos grandes diferencias entre los dichos y los hechos”, señalaron desde el gobierno bonaerense. “Somos la provincia más grande, más poblada, el mayor foco del problema, y los que más atentos estamos a que esto no explote, porque si es así, nos lleva puestos”.

Carla Vizzotti y Daniel Gollán, en conferencia de prensa después del Consejo Federal de Salud, la semana pasada

En el Gobierno remarcan que hay una “buena relación de coordinación” entre Gollán y Vizzotti y atribuyen parte de las diferencias al perfil “más político” del ministro bonaerense en comparación con el de su par nacional. En especial, por su rol como ex ministro de Salud durante el gobierno de Cristina Kirchner. Recientemente, en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada después de un encuentro del Consejo Federal de Salud, el ministro bonaerense se corrió de la línea de los anuncios específicamente sanitarios que seguía Vizzotti y lanzó una poco solapada crítica contra la Justicia por el fallo contra Formosa por las medidas extremas del gobernador del Frente de Todos, Gildo Insfrán.

En febrero, se barajó la posibilidad de que Gollán fuera el reemplazo de Ginés González García al frente del Ministerio de Salud nacional. También fue considerado para ese rol Kreplak, funcionario camporista. Finalmente, Alberto Fernández decidió mantener la continuidad con la gestión de Ginés González García y designó a quien hasta entonces se había desempeñado como secretaria de Acceso a la Salud.

Cristina Kirchner junto a Axel Kicillof en el acto en Las Flores

Tanto en Nación como en Provincia distinguen entre la gravedad de los roces en el ámbito sanitario -que consideran menores- con la pelea flagrante entre Sabina Frederic y Sergio Berni, quien reeditó la semana pasada su enfrentamiento con la cartera nacional al empujar e insultar al viceministro de Seguridad Eduardo Villalba, y cuestionar públicamente a la ministra.

El grave conflicto tuvo ecos políticos en los últimos días. El lunes, Axel Kicillof ratificó el apoyo que había deslizado la semana anterior a su ministro de Seguridad en el acto de asunción de Alberto Fernández al frente del PJ en el estadio de Defensores de Belgrano, lo cual obligó a muchos funcionarios nacionales, incómodos por el reciente episodio, a saludar al ministro. “Para acercarse a Axel, había que hablar con Berni”, destacó un funcionario que vivió la escena de cerca. Según pudo saber Infobae, tanto en Nación como en Provincia atribuyen el conflicto exclusivamente a las características “personales” del ministro. Desde las cúpulas de los gobiernos intentan bajar el tono a la pelea y que el foco de los funcionarios se concentre en la gestión y la coordinación.

El miércoles, también la vicepresidenta Cristina Kirchner tuvo a Berni en la primera fila del acto que protagonizó en Las Flores. Entre algunas especulaciones finas -”¿lo invitó, o dejó que estuviera?”, se preguntaban en el Gobierno-, el arco oficialista interpretó su presencia como una señal de contundente apoyo al ministro. Ante las consultas, los dirigentes que se atreven a explicar los motivos de apoyo de la vicepresidenta y el gobernador a una figura polémica aluden a su “capacidad de gestión”.

Los cruces entre Berni y Frederic tuvieron ecos políticos esta semana (Presidencia)

El jueves, Frederic recibió en su despacho a los intendentes de Hurlingham, Juan Zavaleta; Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; y Merlo, Gustavo Menéndez. Desde el entorno de la ministra informaron que el encuentro se produjo a pedido de los jefes comunales, de buena relación con Alberto Fernández, para solicitar mayor incidencia “en la planificación del despliegue de las fuerzas federales en cada uno de los distritos, según sus mapas del delito”, y de esta manera “profundizar el trabajo articulado entre nación, provincia y municipios”. Frederic había consultado antes del encuentro al presidente Alberto Fernández y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quienes le dieron el visto bueno.

La divulgación del encuentro fue una exhibición de respaldo a la ministra, que ya había recibido apoyo de sus pares en el Gabinete, el ministro coordinador Santiago Cafiero, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y del grupo Mujeres Gobernando. También tuvo el respaldo, aunque silencioso, del propio Alberto Fernández, quien por lo bajo se mostró enfadado con Berni. En la provincia estaban al tanto del encuentro de la ministra con los intendentes, pero le restaron importancia.

En este contexto, el acto que encabezó el miércoles la vicepresidenta Cristina Kirchner por el Día de la Memoria en Las Flores fue leído en la Casa Rosada como un llamado de atención al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se encontraba, al mismo tiempo, negociando con representantes del FMI en Washington. ”No estamos hablando de no pagar la deuda (...). Deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron”, expresó Cristina Kirchner.

La lectura común desde distintos ángulos del Frente de Todos fue que la Vicepresidenta le “marcó la cancha” al ministro en cuestiones económicas, pero también la confirmación de que la provincia de Buenos Aires será el principal bastión de poder del kirchnerismo en el año electoral. Mientras avanza sobre áreas clave en el gobierno nacional, la ex presidenta empodera al gobierno de Axel Kicillof, quien está al frente del distrito más poblado del país. Allí la vicepresidenta cuenta con el grueso de sus apoyos, y allí también donde conviven las aspiraciones electorales de los referentes más importantes de su entorno. Aunque aún no están definidas las candidaturas para 2023, en el Frente de Todos se discuten a viva voz las intenciones del diputado nacional Máximo Kirchner, del gobernador Kicillof y del ministro Berni de comandar la provincia y la Nación, que conviven con el plan de reelección de Alberto Fernández.

En el complejo escenario, el gobernador y el Presidente hacen pedidos de paz a los funcionarios que responden a sus respectivos gabinetes, en pos de sus respectivas gestiones, pero también con vistas a las elecciones. En Nación y en Provincia confían en que los conflictos no harán mella a la hora de las alianzas electorales. “La cuerda se tensa, pero no se rompe”, dijo un funcionario nacional. “Los roces incluso se van a profundizar, sobre todo en el cierre de listas. Pero vamos a ir juntos sí o sí. Sin 2021 no hay 2023 para nadie”, agregó un referente provincial.

