Tras el ataque a la sede de un diario, en Río Negro apareció una pintada con amenazas a Eduardo Feinmann

Eduardo Feinmann

Las paredes de una propiedad en General Roca aparecieron este jueves con pintadas amenazantes contra Eduardo Feinmann . El hecho tiene lugar dos días después de que una patota sindical de la CTA Autónoma entrara por la fuerza a la redacción del diario Río Negro, ubicada en la localidad rionegrina, y realizaran destrozos y pintadas en las instalaciones, y dejaran mensajes intimidantes contra un periodista.

La amenaza no solo tuvo como destinatario a Feinmann: también apuntaron contra el periodista de Clarín Claudio Andrade y el abogado y dirigente del PRO en Río Negro Nicolás Suárez Colman.

“ Feinmann, Suárez Colman y Claudio Andrade, las balas siempre vuelven ”, dice la pintada amenazante que dio a conocer el propio Suárez Colman a través de su cuenta oficial en Twitter.

Feinmann se manifestó sobre el mensaje a través de la misma red social. “ Podrán amenazarme de muerte. Podrán decirme que las balas vuelven. Nadie podrá hacerme callar. Nadie. Seguiré hablando de los terroristas seudo mapuches que están asolando a los pobladores del sur. #NoLesTengoMiedo. Cero ”, escribió.

Luego, Feinmann se dirigió directamente a los autores de la amenaza: “Miren, si tienen una bala para mí no hay ningún problema. ¿Ustedes creen que con este tipo de amenazas o con cualquier otra amenaza me van a callar la boca? Ustedes están convencidos, los machos del aerosol, de que me voy a callar la boca y no voy a seguir hablando de los seudo mapuches. Se creen Patoruzú, terroristas, que incendian, vandalizan y vuelven locas a las comarcas en el Sur a sus habitantes. Lo voy a seguir haciendo”.

La pintada intimidante contra Eduardo Feinmann (Twitter)

Suárez Colman, por su parte, publicó en Twitter: “#Ahora en #GeneralRoca los grupos violentos del kirchnerismo realizan amenazas de muerte contra @edufeiok, el periodista de @clarincom Claudio Andrade y a mi persona. Mafiosos cobardes no les tengo miedo. No bastan sus amenazas, queremos vivir en un país normal y en paz”.

Antes de este incidente, una patota sindical irrrumpió en la sede del diario Río Negro, produjo daños, pintadas y golpeó a al menos dos empleados del medio. Todo ocurrió poco después de la audiencia en la que se le formularon cargos por abuso sexual a Miguel Báez, líder de la agrupación ODEL de la CTA Autónoma. Mediante destrozos y mensajes de tono intimidatorio, intentaron evitar que se publicara la noticia y apuntaron contra el periodista Luis Leiva, quien venía cubriendo el tema en cuestión.

Los incidentes en la redacción del diario Río Negro

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas emitió esta tarde un comunicado para referirse al tema: “Adepa reclamó la pronta investigación judicial del hecho, así como la sanción a sus responsables. Es imperioso que la Justicia determine y sanciones rápidamente a los responsables del ataque”.

“Hoy @rionegrocomar dio a conocer que la Policía provincial no consigue ubicar a cinco de los atacantes individualizados a través de las imágenes de video, para notificarlos sobre el inicio de la causa penal por el ataque. El medio informó que si en las próximas horas no aparecen, se librarán órdenes de captura para trasladarlos a una sede judicial y notificarlos oficialmente sobre estas actuaciones”, manifestaron desde la asociación.

Un grupo de manifestantes irrumpió violentamente en el edificio central del medio (Gentileza diario Río Negro)

Además, señalaron que por la mañana ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto para repudiar la irrupción de los integrantes de ODEL al edificio del diario. “La iniciativa presentada consideró que ‘los hechos del 23 de marzo revisten una gravedad que va más allá del daño material ocasionado y de las amenazas a determinadas personas’. Adepa espera que además del pronunciamiento de la legislatura provincial, tomen intervención directa las comisiones de Libertad de Expresión del @SenadoArgentina y @DiputadosAR a nivel nacional”, concluye el comunicado.

