Rechazaron el pedido de José López para tener salidas transitorias de prisión

José López (Julieta Ferrario)

El ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, José López, seguirá detenido en prisión bajo el régimen del programa de protección de testigos e imputados. Es porque el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que lo condenó a seis años de prisión por los bolsos con nueve millones de dólares, rechazó su pedido de salidas transitorias.

Por mayoría, los jueces Ricardo Basílico y José Michilini rechazaron el pedido de la defensa López. Explicaron que “varios de los requisitos legales no se encuentran satisfechos en este caso” . La referencia principal es a que la seguridad que implica estar dentro del programa de protección es incompatible con las salidas transitorias de prisión que solicitó para revincularse con su familia. Por su parte, Adrián Grünberg, el tercer integrante del TOF, votó por otorgarle las salidas.

El TOF 1 condenó a López en junio de 2019 a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito por los bolsos con nueve millones de dólares con los que fue detenido en un convento en General Rodríguez. Le aplicó una pena única de siete años y medio por una condena anterior por tenencia de arma por una carabina que tenía en el convento.

En agosto de 2018 López declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, su jefe directo. Junto con ellos afronta el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas que el empresario Lázaro Báez recibió para la provincia de Santa Cruz.

López entrando los bolsos al convento de General Rodríguez

López no tiene la condena firme pero comenzó con los programas de ejecución de su pena y pidió salidas transitorias para comenzar a revincularse con su familia.

“Concluimos que analizar la incorporación de José Francisco López al período de prueba del régimen de progresividad de pena no resulta factible en estos términos, por no cumplir con la totalidad de los requisitos legales previstos en la ley 24.660 y sus decretos reglamentarios”, dijeron los jueces Basílico y Michilini en su voto.

Los magistrados explicaron que para otorgar salidas transitorias se deben cumplir una serie de requisitos que por el momento López no reúne. “El primero de ellos es justamente encontrarse dentro del período de prueba, como así también que el detenido registre conducta y concepto muy buenos -durante el último trimestre- y merecer un concepto favorable respecto de la evolución y sobre el efecto que podrían tener esas salidas en el futuro del detenido”, explicaron. Pero el ex funcionario no cuenta todavía con esos informes por no tener condena firme.

“Aún en el hipotético caso en que las exigencias para su concesión pudieran verse sorteadas de algún modo como lo propone la defensa, la situación de detención bajo el Programa de Protección en la que se ubicó José Francisco López, nuevamente se muestra incompatible con el instituto de las salidas transitorias”, agregaron.

Los jueces del tribunal oral (Maximiliano Luna)

La referencia es que López está dentro del programa de protección de testigos e imputados cuyo objetivos “son estrictos y específicos” respecto a la seguridad de quienes lo integran. “Lo resumido hasta aquí permite sostener que el instituto de las salidas transitorias y la inclusión de López en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados resultan, en términos de seguridad e integridad física del nombrado, abiertamente incompatibles”, explicaron Basílico y Michilini.

En disidencia, el juez Grünberg sostuvo que “sí corresponde disponer la incorporación de José Francisco López al período de prueba y la implementación de un régimen de salidas transitorias a su respecto en aras a procurar su paulatina reinserción social y propiciar su revinculación familiar”. Pero sostuvo que al quedar en minoría “no habré de explayarme sobre el punto”.

