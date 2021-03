Fuerte reclamo a la Justicia de Sergio Berni, ante el motochorro liberado en pandemia que mató a la psicóloga

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se pronunció en su cuenta de Twitter tras conocerse la detención de Alejandro Miguel Ochoa, el motochorro acusado de matar a una mujer en Ramos Mejía.

“Detuvimos al motochorro de Ramos Mejía, que salió de la cárcel en pandemia para seguir robando. Lo dijimos y lo volvemos a afirmar: ¡queremos que no salgan!. La lucha contra el delito debe ser prioridad para el Estado”, expresó Berni.

La Justicia logró la captura de Ochoa, sospechado de cometer el robo que le costó la vida el viernes pasado por la tarde a la psicóloga social María Rosa Daglio, que falleció poco después a causa de los golpes recibidos en el ataque del delincuente que intentó arrebatarle la cartera, ayer por la noche en su domicilio en Castelar.

El tuit del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni

En casa de un vecino se encontró una moto Gilera YL200 sin patente que coincide con la que se ve en el video del hecho. Infobae constató que el hombre reconoció incluso que el acusado “se la encajó, porque siempre viene a descargarme todos los quilombos”.

Daglio, de 56 años, fue asaltada y golpeada en la calle Belgrano al 300, tal como se reflejó en las imágenes que arrojó una cámara de seguridad. La víctima intentó retener sus pertenencias, pero debido a la fuerza del impacto de la moto, la mujer fue arrojada al suelo y golpeó su cabeza contra la vereda.

La psicóloga social fue atendida de inmediato por vecinos y por personal de la Comisaría 2ª de Ramos Mejía, quienes le comenzaron a realizar maniobras de RCP. Luego, debió ser trasladada de urgencia al Hospital Haedo donde al cabo de unas horas se terminó de constatar su muerte por un paro cardiorrespiratorio.

“Mi mamá había sido víctima de un robo hace un año. Se fue de vacaciones a la mañana y a la tarde le entraron al departamento y se lo desvalijaron. Después de eso, ella quedó muy traumada”, afirmó el hijo de la víctima, de nombre Julián, en declaración a Canal 13.

Una mujer murió después de ser asaltada por un motochorro en Ramos Mejía

“Mi mamá quería irse de Ramos Mejía. Nosotros somos de Junín y no estábamos acostumbrados a vivir así. Si bien nosotros vivimos acá desde hace mucho tiempo, viajamos mucho al interior y la verdad es que se vive con otra tranquilidad respecto a la que se vive en Buenos Aires”, narró el joven.

Y completó: ““En un primer momento, pensé que mi mamá había sufrido un shock, que se había asustado nada más. Pero enseguida me vuelve a llamar y me dice que me vaya urgente al hospital. Y después se desencadenó todo. Fue una cuestión de minutos, nomás”, completó.

Ochoa acarrea un largo prontuario delictivo y dejó la cárcel por última vez en abril de 2020, tras ser beneficiado por la Justicia, con una pena supervisada por el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata: le correspondía salir de prisión con una pena cumplida recién en 2024.

Ochoa fue detenido en su casa, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar

El hombre de 55 años carga con causas desde 1990 y fue condenado a ocho años y cuatros en 2017 por otros robos motochorros a dos mujeres cometidos en Mar del Plata, donde una víctima terminó con severas fracturas.

La familia de Daglio no refirió ninguna patología previa que pudiera jugar un rol en su muerte. Así, el motochorro fue imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo.

SEGUIR LEYENDO: