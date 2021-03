Carla Vizzotti puso en funciones a quien actuará como su viceministro en el Ministerio de Salud

Carla Vizzotti, ministro de Salud de la Nación (REUTERS)

Luego del escándalo de las “vacunas vip”, que derivó en la salida de Ginés González García del Gabinete Nacional, la nueva estructura del Ministerio de Salud comienza a estar operativa en un 100%.

El Gobierno confirmó este jueves la designación de Víctor Alberto Urbani en la cartera sanitaria que si bien fue oficializado como secretario de Equidad en Salud, en la práctica actuará como viceministro de Carla Vizzotti.

Durante la gestión de Ginés Gozález García, su segundo era el que estaba al frente de la Secretaría de Acceso a la Salud. En ese cargo se encontraba Vizzotti, cuyo nombre cobró notoriedad pública en medio de la administración de la pandemia.

Tras la salida de González García, el presidente Alberto Fernández le indicó a Vizzotti que la nueva cabeza del Ministerio de Salud no debe quedar ningún dirigente de peso del entorno de su antecesor.

En este marco, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la propia Vizzotti, firmaron el Decreto 174/2021 que oficializa la designación de Víctor Alberto Urbani como secretario de Equidad en Salud.

Víctor Urbani fue designado en el Ministerio de Salud

Urbani es un reconocido médico oriundo de Mendoza, que se desempeñó como ministro de Salud de la provincia de Jujuy durante la gestión del ex gobernador Eduardo Fellner. Tras el regreso del kirchnerismo al poder, en enero de 2020 fue designado para ocupar el cargo de Gerente de Delegaciones y Articulación de los Integrantes del Sistema de Salud de la Nación que funciona bajo la órbita de la Gerencia General de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Víctor Urbani ocupará el cargo que dejó vacante Martín Horacio Sabignoso, otro de los funcionarios involucrados en la distribución discrecional de vacunas contra el coronavirus entre dirigentes y “amigos del poder”. Sabignoso es amigo de Lisandro Bonelli, el sobrino de Ginés González García que se desempeñaba como jefe de Gabinete del Ministerio de Salud hasta que estalló el escándalo. Ambos fueron vacunados bajo la figura de “Personal de Salud”.

Martín Sabignoso, de 44 años, recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik V. Al igual que Bonelli, es oriundo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Mientras estaba a cargo de la Secretaría de Equidad en Salud fue inoculado el 13 de enero y 12 de febrero.

Con la designación de Urbani como su número dos, Vizzotti avanza con la conformación de la nueva estructura del Gabinete. Al frente de la cartera sanitaria se enfrentará a un potencial escenario de aumento de contagios de manera exponencial frente a la segunda ola de COVID-19, mientras debe profundizar las negociaciones con los distintos laboratorios para agilizar la llegada de las millones de dosis prometidas. A la vez, en el Gobierno crece la preocupación por el aumento de casos en la región.

En este contexto, a primera hora de este jueves partió rumbo a Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas para traer al país más dosis de la Sputnik V. Si bien la cantidad de vacunas del cargamento no fue oficializada, en la Casa Rosada estiman que rondará las 300.000 dosis. Desde que asumió al frente del Ministerio de Salud, Vizzotti evitó divulgar el tamaño de los cargamentos para no generar “falsas expectativas” que podrían luego no cumplirse debido a las dificultades de producción del laboratorio Gamaleya.

El vuelo regresará a la Argentina mañana a las 15 horas.

