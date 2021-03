Finalmente, el periodista Adrián Ventura se quedará afuera del jurado que definirá a los reemplazantes de Bonadio y Canicoba Corral

El Consejo de la Magistratura atravesó una semana con idas y vueltas en medio de uno de los concursos más esperados (Maximiliano Luna)

El Consejo de la Magistratura intentó este jueves dar por terminada la insólita situación que se generó en los preparativos del concurso que busca reemplazantes para los jueces federales Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral.

Por un lado, la Comisión de Selección dio oficialmente de baja el material de estudio que refería al lawfare y la criminología en tiempos de totalitarismo financiero. Por otro, el jurado quedó tal cual había sido conformado inicialmente, dejando fuera de ruedo al periodista y profesor de derecho Adrián Ventura, que había sido convocado como suplemente (por sorteo).

La situación fue inédita incluso para los propios consejeros que lo hicieron público en la reunión esta mañana. El fin de semana, Infobae publicó la existencia del concurso que daba como material de estudio la teoría del lawfare. El lunes pasado, Alejandra Lázzaro, titular del jurado como constitucionalista, presentó su renuncia. Adujo motivos personales. Su reemplazo era Adrián Ventura, quien fue avisado de la dimisión de la secretaria de la Cámara Electoral, tal como reveló este medio el martes pasado.

Ese mismo día la presidenta de la comisión de Selección, Graciela Camaño, firmó una resolución para no aceptarle la renuncia. Sostuvo que no era posible a esta altura del proceso permitir que se bajara de participar porque demoraría todo el proceso. Los 249 inscriptos al concurso están citados para el próximo martes a rendir la prueba.

La decisión de Camaño, sin embargo, debía ser analizada por el resto de la comisión de Selección, que esta mañana se reunió vía zoom. Fue entonces cuando la propia Camaño anunció que “la doctora Lázzaro se presentó aquí esta mañana” para entregar la prueba que cada uno de los cuatro jurados titulares debe elaborar. Esos sobres, el día de la prueba, se sortean y el elegido es el que se le toma a los candidatos.

Camaño intentó poner paños fríos a la situación. Dijo que si bien Lázzaro había aludido “motivos personales” valoraba “afirmativamente la actitud de la doctora” por la urgencia que tenía el concurso y la complicación que implicaría su renuncia. “ La doctora en el día de hoy entregó el caso, está rectificando la decisión de alejarse del concurso. Por eso digo que queda fuera del temario de hoy resolver sobre la no aceptación de la renuncia. Al entregar la prueba para el concurso, indica su deseo de seguir participando ”, explicó.

En ese momento pidió la palabra el diputado Pablo Tonelli. “Estoy un poco perplejo, no termino de entender bien si ha renunciado o no. El hecho de que haya entregado el caso no implica por sí mismo el retiro de la renuncia. Tengo miedo de que la doctora entienda que está renunciada y no se presente el día del concurso. No sé si no vale la pena ante esa incertidumbre consultarla para saber si tiene voluntad de participar o no del concurso. Sería lamentable que llegado ese día no se presente, tengamos un problema... La verdad mi sugerencia sería consultarla de manera expresa si ella ha retirado la renuncia o ratifica la renuncia”, razonó.

Camaño dijo que de todas maneras se podía votar no aceptarle la renuncia. Y le dio la palabra a la colaboradora que se había entrevistado con Lázzaro. “Se comprometió el día martes a asistir de modo telemático, así que asumió el compromiso expreso de participar de la prueba y responder preguntas que saben hacer los postulantes”, dijo.

El juez Alberto Lugones también protestó: “El compromiso de ser jurado no es un chiste”, dijo y afirmó que “el jurado tienen una obligación asumida cuando acepta participar”.

Ante la críticas, Camaño resaltó que Lázzaro había aceptado el cargo pero “el problema” que motivó su renuncia “no lo tenía antes”. “Es una actitud colaborativa. El resto de los jurados que aún habiéndose puesto de acuerdo en un temario, acordaron la posibilidad de retirar cualquier elemento irritativo del temario, estamos todos entendiendo que el trámite del concurso es el concurso de muchas voluntades que tienen que tratar de sacarlo adelante”.

Por lo de “elemento irritativo” no hacía falta más aclaraciones: se trataba de la teoría del lawfare a la que aludió la vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves pasado al alegar en su defensa ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa “dólar futuro”, expediente que -a ojos del presidente Alberto Fernández- es un ejemplo de “lawfare”.

El mates pasado, tal como publicó Infobae, Camaño firmó la resolución en donde entiende que varios puntos del temario “excederían la especialidad propia de la vacante a cubrir”. Ahí aparecen temas como “Criminología Latinoamericana: la criminología en tiempos de totalitarismo financiero”, “La tipicidad conglobante de Zaffaroni”, “El llamado ‘lawfare’: noción y funcionamiento”, y “el modelo constitucional Chubutense”, entre otros.

Los consejeros Tonelli, la senadora Silvia Giacoppo y los representantes de los abogados Diego Marías y Carlos Matterson habían presentado una nota haciendo saber su preocupación porque “se incluyó como ejes de la evaluación a ciertas materias o cuestiones que no constituyen derecho vigente y no se ajustan a los términos del art. 31 del Reglamento de Concursos vigente”.

“Resulta claro y manifiesto que el llamado ‘lawfare’, o las implicancias jurídicas de un imaginado ‘totalitarismo financiero latinoamericano’ no constituyen ‘institutos’ del derecho vigente en nuestro país. Si se habilitara un examen sobre estas materias, la prueba de oposición dejaría de ser un test de idoneidad objetivo para transformarse en un filtro ideológico. Ello es tan evidente como que los tribunales de la Capital Federal no aplican Derecho Constitucional chubutense”, dijeron.

Al igual que el tema de la renuncia, Camaño llevó el tema a la reunión de Selección. El presidente del Consejo, el oficialista Diego Molea, dijo que estaba de acuerdo con la decisión de retirar esos puntos del examen. El capitulo pareció querer darse por terminado.

El martes próximo, en Tecnópolis, será la oportunidad de los 249 inscriptos de dar su examen escrito. Según el listado de postulantes al que accedió Infobae, allí aparecen algunos nombres de jueces -pocos-, en donde se destacan el del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena -que dio inicio a la causa de espionaje en donde Cristina Kirchner se constituyó en querellante- o la jueza en lo criminal porteña Alejandra Provítola.

También está el fiscal Leonel Gómez Barbella y un gran número de secretarios de juzgado, como Diego Arce (que había quedado bien posicionado en el concurso por la vacante del juzgado federal 12, que perteneció a Sergio Torres) o Ivana Quinteros, que también concursó para ganar los lugares que se pusieron en juego por los sillones de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal.

Los encargados de evaluarlos serán Lázzaro, Roberto Atilio Falcone, juez de tribunal oral federal de Mar del Plata; Omar Florencio Minatta, integrante de la Cámara Penal de Chubut y Adriana Molina –académica de la Universidad Nacional del Litoral.

