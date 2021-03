Martín Lousteau y Mario Negri cruzan dardos por televisión, con la interna de la UCR como telón de fondo

El senador Martín Lousteau y el diputado Mario Negri ya no disimulan. Están enfrentados y por televisión se tiran con munición cada vez más gruesa. El trasfondo es la elección partidaria que se va a realizar este domingo en Córdoba por la renovación de autoridades de la Unión Cívica Radical en la provincia más “macrista” o más antikirchnerista de la Argentina. En la interna, también, se elegirán representantes para la Convención Nacional, el órgano que define entre otras cosas la política de alianzas con vistas a las elecciones nacionales de medio término.

El contexto de ese contrapunto fue una decisión que tomó la Justicia el viernes a última hora, al “habilitar” la lista de la alianza Sumar, que había rechazado la Junta Electoral partidaria por “incumplimiento de los requisitos”. La decisión judicial deja así despejado el camino para la compulsa por la renovación de autoridades que, hasta antes del fallo, tenía como única lista habilitada la de Convergencia, que responde al oficialismo partidario y que llevaba para la presidencia del radicalismo provincial a Marcos Carasso.

Ese espacio está liderado por Negri, que es también presidente del bloque de la Cámara baja de Juntos por el Cambio; y el actual presidente de la UCR local y ex intendente capitalino, Ramón Mestre. En tanto, se había rechazado para participar en cargos provinciales, por incumplimiento de requisitos, a las listas de Sumar, que lidera el concejal capitalino Rodrigo de Loredo (ex funcionario nacional del macrismo), y que es apoyado por Lousteau, quien estuvo en los últimos días de campaña. El juez consideró que la Junta Electoral “omitió” criterios legales “para permitir a la alianza sumar rectificar o corregir los errores” sobre los requisitos, por lo tanto la colocó en un “estado de indefensión, violatorio del debido proceso y del derecho de defensa”, ante lo cual resolvió “revocar” las resoluciones de la Junta Electoral y de todas las proclamaciones de autoridades que se hayan realizado en función de que se había validado una sola lista.

El senador lanzó el fin de semana duros cuestionamientos hacia la actual conducción del partido: “Basta del partido que le tiene miedo a las mujeres, a los jóvenes y a la rebeldía; basta del partido que no puede mirar a los ojos a la generación del 83, basta del partido que habla de los próceres y no los honra No queremos un partido que le tiembla la voz cuándo tiene que enfrentar el poder”.

Hoy redobló esa apuesta y cargó ya directamente sobre Negri en declaraciones periodísticas: “El oficialismo partidario de Córdoba trató de impedir que compitiera hasta que el viernes la Justicia puso las cosas en su lugar. Por suerte la Justicia dijo que era una vergüenza lo que hacía la Junta Electoral. Es increíble, pero después de más de 20 años de diputado, Mario Negri no quería competir en su propia provincia ”.

El ataque recibió una respuesta de parte del diputado nacional radical, quien en una entrevista con la periodista Viviana Canosa, en A24, evitó nombrarlo pero, al ser contrastado con los dichos de Lousteau reaccionó: “Yo no hubiera sido ministro de Cristina Kirchner, en absoluto, tengo una visión totalmente opuesta”. Al recuerdo de su paso, hace más de 10 años, en el primer gabinete de CFK, Negri rechazó “la gambeta corta” y manifestó que “nadie es dueño la verdad, pero en la política hay que construir con humildad”.

Tras esas afirmaciones, en su cuenta personal, Negri publicó un tuit del reportaje, con la foto de Lousteau de fondo y el siguiente mensaje: “Yo no discuto personas, discuto ideas. Me tocó un radicalismo ganador y uno perdedor. Nunca me fui. Fui candidato en 2007 a gobernador de Córdoba cuando la mitad de la UCR se fue al kirchnerismo. Para mí la política está asociada a valores. No hubiera sido ministro de Cristina ”.

El enfrentamiento, si bien está anclado en la elección del domingo que viene en Córdoba, también tiene una prolongación en otros dos distritos que también elegirán autoridades partidarias, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Entre el domingo próximo y el 21 de marzo, los radicales deberán concurrir a las urnas y definir el balance de poder interno no sólo en lo local, sino también en los enviados a la Convención Nacional, que será la encargada de definir con qué candidatos y bajo qué formato competir dentro de Juntos por el Cambio. En esos distritos, donde se concentra el 70% del electorado, Lousteau y Negri también son adversarios.

El diputado nacional Mario Negri, en una de las marchas contra el Gobierno. (Mario Sar)

