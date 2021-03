Alberto Fernández y Sergio Massa se reunieron para analizar las nuevas medidas de alivio fiscal que impulsa el Gobierno

Sergio Massa y Alberto Fernández llegaron juntos al acto por el Día de la Mujer

Luego de las últimas novedades respecto al nuevo proyecto del Impuesto a las Ganancias, Alberto Fernández y Sergio Massa desayunaron esta mañana en la Quinta de Olivos previo al acto por el Día de la Mujer que encabezó el Presidente al que los funcionarios llegaron juntos en helicóptero luego del cónclave.

Según confiaron a Infobae fuentes oficiales, en el encuentro discutieron las nuevas medidas de alivio fiscal que incluyen los cambios en Ganancias, el monotributo, las tarifas, y las leyes referidas a la industria automotriz, agroindustria e hidrocarburos.

Las dos modificaciones más importantes anunciadas para el proyecto de Ganancias son que el aguinaldo no estará alcanzada y que la baja será retroactiva al 1° de enero, lo que implica que el Estado reintegrará lo deducido en los primeros tres meses de 2021.

El martes el proyecto comenzará a tratarse de manera formal en el Congreso de la Nación. El debate en comisión contará con las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias. Sobre la mesa estarán las recientes modificaciones que incorporó el texto que lleva la firma de Massa.

En los cálculos trazados por el equipo técnico que está detrás de la letra chica del proyecto, se prevé que sean beneficiados más de 1 millón 200 mil contribuyentes. Este universo de trabajadores y jubilados, además de dejar de pagar Ganancias, contarán en su bolsillo con la devolución de lo que hayan abonado en los primeros tres meses de 2021. El impacto de la medida podría verse reflejado en los recibos de sueldo de abril.

Sergio Massa reunido con los representantes de la CGT

La decisión con respecto al aguinaldo se resolvió luego de la reunión que Massa tuvo con representantes de 25 gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT), con quienes se comprometió a dar a conocer oficialmente los cambios a la ley que, entre otros aspectos, eleva el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos.

“El alivio fiscal que representa esta medida está orientado a que nuestros trabajadores y clase media recuperen poder de compra y muevan el mercado interno tan importante para el crecimiento”, expresó Sergio Massa en diálogo con Infobae. Desde hace tiempo el titular de la Cámara Baja sentó las bases de que el 2021 debería ser el año de la recuperación económica atendiendo no solo las consecuencias de la pandemia, sino también la herencia del macrismo. “Venimos de un ciclo en que la presión fiscal y las tarifas demolieron a la clase media”, sentenció.

Entre los cambios acordados se destacan las exenciones al pago de Ganancias de horas extras que excedan la jornada laboral estipulada, el salario anual complementario (aguinaldo), el plus por zona desfavorable (también denominado “plus patagónico”, el bono por producción, los gastos de guardería, gastos escolares y las deducciones de concubino.

También se estudia desgravar del impuesto a las Ganancias los ítems no remunerativos del trabajo docente, como por ejemplo las sumas que surgen del fondo nacional de incentivo docente, señaló a la agencia NA el secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.

El proyecto de Ganancias comenzará a ser debatido en Diputados

En principio no surgieron del cónclave novedades respecto de otras sugerencias del movimiento obrero como las exenciones del adicional por horas nocturnas, las sumas percibidas por feriados obligatorios y días no laborables trabajados, el plus que se cobra por desempeñar trabajos penosos, peligrosos o insalubres, gastos por movilidad, almuerzo, las cargas familiares hasta un determinado porcentaje salarial, y todas las indemnizaciones por la relación laboral.

Los referentes sindicales fueron recibidos por Massa y por los presidentes de las comisiones de Legislación General, Vanesa Siley, y de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que son los dos cuerpos legislativos de la Cámara baja que tendrán giro para tratar la iniciativa. También acompañaron durante la reunión los diputados del Frente de Todos Walter Correa y Daniela Vilar.

Con la reforma del gravamen, el Estado generará un impacto positivo de 10 mil millones de pesos en los bolsillos de trabajadores y jubilados durante el mes de abril, que el Gobierno da por sentado que se volcará de manera directa al consumo.