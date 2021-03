Hebe de Bonafini también apuntó contra los jueces: “No puede ser que los preparemos gratis en la Universidad para que vuelquen contra nosotros“

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, apuntó fuerte contra los jueces. "Se vende como perros", dijo.

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, opinó acerca de distintos temas de actualidad. De cara al Día Internacional de la Mujer y tomando en cuenta que, en lo que va de 2021, se cometieron un total de 50 femicidios en Argentina, se mostró disgustada con las políticas vigentes respecto a la violencia de género y pidió crear refugios para mujeres maltratadas por hombres.

“La mujer tiene que dejar el trabajo, la casa y dispararse como una delincuente con los hijos y meterse en uno de esos refugios. Paremos la mano, que vayan ellos al refugio. Le dejás la casa y todos los bienes en común y después te mata y le dan los hijos en común a él… Eso lo dice una ley de mierda y las leyes hay que cambiarlas. Es como dice Cristina: ‘Las leyes ¿sabés por dónde se la pasan, no?’”, sostuvo en una entrevista para el programa Rompiendo Moldes que se transmite por Radio 10 (AM 710).

Tras el discurso de Alberto Fernández, quien sostuvo -durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación- que el Poder Judicial “está en crisis y parece vivir en los márgenes del sistema republicano”, Bonafini mostró su apoyo a los dichos del Presidente acerca de la Justicia y su intención de crear un nuevo tribunal que limite a la Corte Suprema.

“Lo que dice el enemigo no hay que tenerlo en cuenta. El Poder Judicial y el macrismo son lo mismo. Defienden a la justicia por eso, para conservar sus privilegios. Hay que tomar en serio las leyes y ponerlas a funcionar. Para eso hay que cambiar la Suprema Corte y cambiar el sistema de formación de todos. No puede ser que preparemos gente gratis en la Universidad para que se vuelquen en contra contra nosotros, porque somos los que pagamos la educación . Se venden como perros. Los jueces fueron los responsables de miles de asesinatos porque las madres les íbamos diciendo dónde estaban los campos de concentración y los tipos te miraban y no hacían nada”, aseguró.

“El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”, indicó el Presidente durante la apertura del año legislativo bajo la atenta escucha de los miembros de la Corte Suprema, que vieron la apertura de sesiones de manera virtual.

Más adelante, Bonafini habló acerca de la marcha antigobierno que se realizó el sábado 27 de febrero frente a la Casa Rosada, donde se exhibieron diez bolsas negras que evocaban los cadáveres del ministro de Economía Martín Guzmán, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, y la familia Duhalde, entre otros.

“ Ellos mostraron lo que son. Son el partido de la muerte. Lo dijo Macri: ‘Que mueran los que tiene que morir’. ‘No hay que vacunarse, es la muerte. Marchas contra la vacuna es la muerte’, dicen. Nosotros somos la vida esa es la gran diferencia ”, concluyó.

La iniciativa de la agrupación Jóvenes Republicanos, una línea interna de Juntos por el Cambio, generó el repudio de un buen número de dirigentes del oficialismo, entre ellos el presidente Alberto Fernández. “La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero, también se refirió al hecho. “Es peligroso para nuestra democracia que sectores de la oposición insistan en profundizar los discursos de odio. ¿Es odio lo único que tienen para ofrecerle a la sociedad?”, sostuvo.





