Paro en el subte B: piden mejores protocolos contra el COVID en las vías y sin barbijo

Paro de subte: trabajadores bloquean las vias





Los usuarios de la línea B de subtes se sorprendieron esta mañana cuando acudieron a las estaciones y se encontraron con que el servicio no funcionaba. Sumaron así una complicación a la difícil tarea que significa para muchas personas viajar en medio de las medidas dispuestas por la pandemia de coronavirus.

El parate fue causado por sindicalistas que a última hora del miércoles anunciaron una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales y sanitarias para desempeñar su tarea. Denuncian que Metrovías “desarma las burbujas sanitarias” y los pone en riesgo.

Como suele suceder cuando realizan este tipo de protestas, metrodelegados bajaron a las vías para impedir que el personal jerárquico garantizara un cronograma de emergencia. En el video que acompaña esta nota, se puede ver a un trabajador que es invitado a deponer su actitud y permitir el funcionamiento de un servicio público de pasajeros. Responde: “Estamos de paro hasta que no respeten la burbuja sanitaria y no nos expongan más al coronavirus”. Lo paradójico de la escena es que el manifestante no usa tapabocas, un elemento obligatorio dentro y fuera de las estaciones.

Fuentes del sector identificaron al gremialista como un trabajador del área de guarda y conductores. Cumple con una jornada de tres horas diarias y percibe alrededor de $100 mil por mes.

La protesta

El paro afecta el recorrido que va desde la estación Leando N. Alem, en Microcentro, hasta Juan Manuel de Rosas, en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Pasadas las 10 de la noche del martes, los delegados emitieron un comunicado en el que anunciaron: “Hemos decidido paralizar el servicio desde las 0 hs de este jueves para proteger nuestra salud”. En ese sentido apuntaron contra la “actitud criminal” de la empresa Metrovías “que desde el inicio de la pandemia viene exponiendo a los trabajadores y usuarios a condiciones que ponen en riesgo la salud y la vida frente al COVID-19″.

En efecto, la medida de fuerza rige desde las cero horas tanto para las tareas de mantenimiento como para el traslado de pasajeros, por lo que durante toda la jornada de hoy la línea B no operará . Es la tercer huelga que realizan los metrodelegados en lo que va del año.

Además denunciaron que la empresa, desde hace semanas envió “a los trabajadores de los grupos de riesgo a trabajar cuando están dispensados por decreto”. “Ahora cuando se empiezan a disparar los casos, circulan nuevas cepas y se aproximan nuevas olas, intenta avanzar en el desarme de las burbujas sanitarias que los propios trabajadores hemos tenido que poner en pie para salvaguardar nuestras vidas”, explicaron.

En el comunicado en el que informaron sobre el cese de tareas desde la madrugada de este jueves, se excusaron: “Alertamos a los usuarios que está situación nos lleva a tener que tomar medidas para proteger nuestra salud. Llamamos a la empresa a rever esta actitud que pone en riesgo a miles de trabajadores y a respetar los protocolos, normativas y decretos vigentes”, argumentó el gremio.

Desde Metrovías calificaron la medida de fuerza como “irracional” e “injustificada” y lamentaron que esté “afectando a los usuarios esenciales que se requieren, hoy más que nunca, en el contexto de pandemia”.

“El reclamo, sorpresivo y desmedido, responde a la negativa del persona del área de Tráfico de dicha línea de implementar el nuevo diagrama según el cual suman tan solo una hora más de trabajo por semana”, explicaron desde la empresa.

La empresa recordó que ese diagrama “ya se aplica en las restantes 5 líneas de la red sin ningún tipo de riesgo ni inconveniente para usuarios o trabajadores ya que fue diseñado en el marco del protocolo sanitario por COVID que venimos implementando desde que se decretó la pandemia”.

Metrovías convocó a personal jerárquico para intentar reanudar el servicio en la medida de lo posible y atenuar el impacto de la medida de fuerza.

Esta es el tercer paro que llevan a cabo los metrodelegados en lo que va de 2021 por los mismos motivos. La primera fue el 3 de febrero y afectó a todas las líneas de subte y al premetro, entre las 6 y las 9 de la mañana, argumentando que la empresa “obliga a presentarse a trabajar a los mayores de 60 años, pese a formar parte del grupo de riesgo”. Al día siguiente el paro fue entre las 19 y las 22, también por las condiciones laborales en medio de la pandemia de coronavirus.

“Recordamos que en el ámbito del subte y premetro, además de los 330 casos confirmados, tuvimos que lamentar seis casos fatales, de los cuales tres corresponden a mayores de 60 años. Esta cifra representa casi un 10% del total de trabajadores, muy superior al promedio de la ciudad de Buenos Aires, donde los casos positivos alcanzan al 3% de la población. Esta situación se agrava, si consideramos que los grupos de más de 60 años, justamente aquellos que está convocando Metrovías de manera ilegal, tienen un índice de letalidad del 5,65%”. habían detallado en la última oportunidad.

