En sintonía con Fernán Quirós, Martín Lousteau respaldó el pedido de una distribución equitativa de las vacunas: “Es una necesidad de quienes viven en la Ciudad”

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, en sintonía con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, le reclamó al Gobierno Nacional por una distribución equitativa de las vacunas contra el coronavirus.

“El gobierno nacional debe prestar atención a esta solicitud que es una necesidad de quienes viven en la Ciudad” , afirmó el legislador. De esta forma respaldó el pedido del titular de la cartera sanitaria porteña: “Quirós explicó en forma muy clara que se están distribuyendo las vacunas que llegan al país a través de un criterio de población general y no de los grupos de riesgo en cada jurisdicción y esto lleva a un reparto inequitativo de un bien que hoy es fundamental que sea entregado con transparencia y en forma adecuada”.

Al respecto, Quirós dijo este miércoles que “la Ciudad tiene una carga de trabajadores de salud muy superior a otras regiones de la Argentina, y tiene una pirámide poblacional más envejecida del promedio”. Según los cálculos del gobierno porteño, al menos 1.200.000 personas están dentro de los grupos de riesgo. “Esa es la cantidad que necesitamos vacunar; hay que avanzar rápidamente y tenemos la capacidad de vacunación ya montada”, expresó el ministro, y añadió: “Sabemos que tenemos por delante una segunda ola, sabemos que hay una campaña de vacunación que viene lenta, pero que seguramente se va a acelerar en las próximas semanas”.

En la misma línea, Lousteau explicó que “la Ciudad de Buenos Aires está recibiendo el 7% de las vacunas que llegan, pero tenemos el 19% del personal de Salud y el 9% de los adultos mayores, por eso el pedido que hacemos es de absoluta justicia y responde a una necesidad sanitaria”.

El senador radical sostuvo que “Quirós trabajó con mucha seriedad para poder vacunar a 25 mil personas por día y eso llevaría a que en 60 días esté vacunada con la primera dosis a la población de riesgo”, por eso dijo “como representante de los ciudadanos de Buenos Aires en el Congreso, le pido a las autoridades nacionales que no hagan oídos sordos a la solicitud del ministro de Salud”.

Las declaraciones de Quirós no cayeron bien en el Ministerio de Salud de la Nación. Desde la cartera que ahora conduce Carla Vizzotti, consideraron que ese tipo de planteos se realizan en privado, no públicamente. “Esos temas se debaten en las reuniones semanales entre los ministros de Salud, no en los medios”, deslizó un colaborador de la ministra.

Con relación a la curva de contagios y su evolución, la Ciudad de Buenos Aires informó que hasta ayer hubo 232.992 casos, de los cuales se han recuperado 203.530 personas, han fallecido 6.831, lo que hace una letalidad de 2,93%. En cuanto a los testeos, se hicieron a 1.705.302 personas, el 62,2% de ellas son ciudadanos porteños, con una positividad promedio de 5,6% en la semana.

En cuanto al Plan de Vacunación contra el COVID-19, desde el Ministerio de Salud porteño se precisó que hasta el momento del componente 1 de Sputnik V ya se aplicaron 77.416 vacunas, mientras que del componente 2 se aplicaron 32.585; del componente 1 de AstraZeneca para adultos mayores, se han aplicado a la fecha 32.393 vacunas.

En lo que respecta al personal de salud, se alcanzó a 77.416 personas con el componente 1, y 32.585 que también tienen el componente 2; es decir, 110.001 vacunas.

