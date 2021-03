Miguel Ángel Pichetto: “Darle la vacuna a un tipo de 40 años es una gran pelotudez”

El ex senador Miguel Ángel Pichetto cuestionó que haya personas y funcionarios de 40 años que se hayan vacunado contra la COVID-19.

A un año de la llegada del coronavirus en Argentina, el auditor general de la Nación y ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto cuestionó los criterios con los que se implementa la campaña nacional de vacunación con una explosiva declaración. “Darle la vacuna a tipos de 40 años es una tremenda pelotudez”, exclamó, al indicar que se trata de “errores” de la política sanitaria haber habilitado que funcionarios jóvenes se hayan inmunizado contra la COVID-19.

En una encendida discusión radial con el periodista Juan Amorín, por FM Futurock, Pichetto minimizó el peligro del coronavirus para las personas jóvenes. ”No conozco a nadie joven que haya muerto por coronavirus”, sostuvo, y apuntó contra los dirigentes, funcionarios y militantes que se aplicaron el insumo médico. “ Cuando sos pibe de 30 o 40 años, ¿sabés qué?... A los 40 años sos inmortal, tenés todas las defensas ”, dijo.

“Hay un intendente de 40 años que se vacunó. Mirá, yo fui intendente a los 35 años... ¿Sabés que? A los 35 años, nene, ¡no te para nadie querido! ¿Qué vacuna querés? A lo sumo podés querer una vacuna contra la rabia, no contra el coronavirus. No lo digo desde la indignación, sino desde un análisis de la estupidez ”, fustigó Pichetto. Y agregó: “es totalmente lógico que un joven tenga una estructura de defensas mejor que un hombre grande que supere los 70 años o alguien con una enfermedad prevalente”.

El comentario generó un cruce con el conductor del programa, quien le recordó que la vacuna contra el coronavirus está recomendada por las autoridades sanitarias para la población en general y que existen casos de personas fallecidos entre los 30 y 40 años. Según las cifras oficiales, en Argentina murieron 644 varones y 425 mujeres en la franja entre los 20 y 39 años desde que se declaró la pandemia . Entre los 40 y 59 años, unas 4660 personas de sexo masculino perdieron la vida contra la COVID-19, mientras que fueron 2370 las personas fallecidas de sexo femenino.

Sin embargo, Pichetto consideró que los casos fatales en la franja de los jóvenes son “minoritarios” y que “las urgencias a esa edad son otras”, donde “la muerte es un concepto muy lejano”. Además, volvió a cuestionar al consejo asesor de infectólogos que acompañaron al presidente Alberto Fernández durante el año pasado e “inundaron el discurso desde el miedo y el terror”.

“Bueno sí, tenés que vacunar a todo el mundo... Pero tenés un orden de prelación en función de la edad”, rectificó poco después el ex compañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri. Y apuntó que, en todo caso, los jóvenes “se tienen que vacunar oportunamente, y a posteriori, cuando haya vacunas suficientes”.

“Antes me parece gravísimo, con la gente joven podés armar la inmunidad de rebaño. Estoy harto de este tema de la pandemia, nos encerraron siete meses en prisión domiciliaria”, dijo, finalmente, al intentar cerrar la polémica. “ La prioridad es la gente grande, el personal de salud y docente ”, resaltó.

Sobre la aplicación de las vacunas contra el coronavirus al Gabinete nacional, Pichetto expuso un matiz al señalar que le parece “ridículo” que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, no haya recibido la inmunización contra la COVID-19. “Parece poco creíble que esta señora no se haya vacunado. Parece que tiene alguna dolencia que no le permite vacunarse. Sería bueno que le diga al pueblo argentino cuál es la dolencia, porque si hay alguien que tiene un problema parecido al de ella, debería saberlo”, expuso en el cruce radial.

“Creo que hay que corregir, hay que reordenar este tema y comprar vacunas. Y explicarle a la gente por qué no podemos comprarle a Pfizer. Cualquier país bananero de cuarta compró la vacuna de Pfizer y nosotros no, no se explica. Panamá le compró”, concluyó Pichetto.

Miguel Ángel Pichetto (Maximiliano Luna)

La polémica por las bolsas mortuorias y las PASO

El ex senador nacional, por otro lado, se distanció de la convocatoria de la marcha opositora durante el fin de semana, donde en la manifestación un grupo de militantes de jóvenes del PRO colocaron bolsas mortuorias con el nombre de dirigentes políticos y personalidades, como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Lo hicieron en señal de protesta, en alusión al escándalo por la vacunación VIP ocurrida en el Ministerio de Salud de la Nación.

“No estuve en la marcha, respeto a los que participaron. No me gusta la violencia y no me gustó lo de las bolsas mortuorias”, sostuvo Pichetto al ser consultado por el cuestionado acto.

Además, el auditor general comentó el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias: “La denuncia por la deuda es una tontería. Hay un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial”. Y dijo que la intervención del mandatario fue para el “frente interno y un mensaje a su coalición”

Acerca de las próximas elecciones, Pichetto dejó abierta la posibilidad de presentarse a un cargo. “No sé si voy a ser candidato este año, son decisiones que se toman dentro de la coalición. Las PASO son una estupidez cuando hay una lista única, en algún momento habrá que abordar esa discusión, pero creo que no hay que cambiarlas en un año electoral”.

Las bolsas de la polémica en la manifestación del pasado sábado (Franco Fafasuli)

