Despues de la condena, la Fiscalía se opuso a que le concedan la prisión domiciliaria a Martín Báez

El fiscal federal Abel Córdoba pidió hoy que se rechace el planteo del empresario Martín Báez para salir de la cárcel y acceder a la prisión domiciliaria. Báez, uno de los hijos de Lázaro Báez, fue condenado la semana pasada a nueve años de prisión por lavado de dinero y tras la sentencia insistió con la detención fuera de la prisión por la afectación que eso causa en sus hijos.

Para la Fiscalía, según el dictamen al que accedió Infobae, no hay elementos “indicativos de niños que se encuentren en situación de desamparo ni de inseguridad material o moral” ya que están al cuidado de su madre, van a la escuela y visitan al padre en prisión. Ahora deberá resolver el Tribunal Oral Federal 4.

Martín Báez, uno de los cuatro hijos de Lázaro Báez, está preso desde febrero de 2019 por haber realizado una transferencia de cinco millones de dólares cuando estaba inhibido para hacerlo, lo que fue considerado como un intento de entorpecer la investigación judicial. Desde entonces está detenido en la cárcel federal de Ezeiza, primero en la unidad I y ahora en la 31. Hasta septiembre del año pasado estuvo preso con su padre compartiendo pabellón hasta que recibió la prisión domiciliaria.

El TOF 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión, a Martín a nueve años, a Leandro Báez a cinco años y a Melina y Luciana Báez a tres años por lavado de dinero, junto a otros imputados. La defensa de Martín Báez había pedido la prisión domiciliaria pero tanto el Tribunal Oral como la Cámara de Casación Federal rechazaron a principio de febrero, poco antes del veredicto y prorrogaron su detención por un mes. Sí Casación pidió que se analice la situación de desamparo de sus hijos.

Por el mismo motivo, el juez Daniel Obligado le había otorgado al ex vicepresidente Amado Boudou la prisión domiciliaria en la causa Ciccone, lo que luego fue revocado y ahora se está discutiendo si debe volver a la cárcel de Ezeiza.

Tras la condena, la defensa de Báez -el único de los condenados del caso que está detenido en prisión- insistió con el planteo, su esposa su presentó en la causa para relatar cómo es la vida de sus hijos, de tres y seis años, con la padre de detenido y la la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 avaló el planteo para que se le otorgue la detención domiciliaria.

Primero el fiscal Córdoba sostuvo que la condena a Báez “se configura un cuadro de mayor verosimilitud de la acusación puesto que, sin afectar el principio de inocencia, robustece uno de los requisitos justificantes de la más intensa medida cautelar de acuerdo a los riesgos procesales analizados al prolongar la prisión preventiva”. Así, avaló la detención por los riesgos procesales y destacó que solo se debe analizar si puede continuarla en su domicilio en base al interés de los chicos de estar con su padre.

Pero para la Fiscalía el dictamen de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores “no aporta elementos indicativos de niños que se encuentren en situación de desamparo ni de inseguridad material o moral, parámetros consolidados jurisprudencialmente”. Destacó que los chicos están al cuidado de su madre, con el resto de su nucleo familiar sin alteraciones, que los chicos retomaron el contacto presencial con su padre a través de visitas a la cárcel y que están escolarizados.

“De lo reseñado cabe concluir que las sucesivas presentaciones en vista no aportaron elementos de conocimiento que justifiquen alterar las condiciones actuales de detención puesto que la prevalencia del interés superior del niño como principio jurídico interpretativo no es absoluta y se encuentra sujeta a condiciones”, sostuvo Córdoba y agregó que “así como se consagra el derecho de los niños a no ser separados de sus padres contra la voluntad de éstos, se regula el caso de separación por orden judicial de detención, tal como ocurre en este caso”.

Sí el fiscal pidió que se tomen medidas para que los dos hijos pueden visitar juntos a Martín Báez. Es porque actualmente por las medidas sanitarias por el Covid-19 las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) permiten que solo dos personas visiten conjuntamente a un detenido y en el caso de Báez cada chico va con la madre, por lo que no pueden ir los tres. Córdoba lo planteó “a fin de fortalecer el vínculo familiar”.

Tanto el pedido de la defensa de Martín Báez como el dictamen del fiscal Córdoba deben ser resueltos ahora por el tribunal oral.

