El kirchnerismo refuerza el pedido del Presidente para reformar la Justicia: “La Corte resuelve los casos por puro corporativismo”

El secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, un funcionario vinculado al kirchnerismo.

El kirchnerismo apoyó los proyectos de ley que anunció el presidente Alberto Fernández para avanzar en la reforma del Poder Judicial en la apertura de sesiones del Congreso. El secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, consideró que el actual funcionamiento de los juzgados “no va más” y apuntó contra la Corte Suprema de Justicia por dictar sentencias por “puro corporativismo judicial o político”.

“No puede tolerarse un poder judicial al margen de la Ley y la Constitución. Es un poder judicial que en el siglo XXI mantiene los privilegios del siglo XIX. No rinden cuenta de sus actos, no publican ni siquiera sus declaraciones juradas los máximos miembros del Poder Judicial. El 90% ni siquiera paga los impuestos como el resto de los ciudadanos”, describió Mena.

El número 2 del ministerio de Justicia de la Nación, que encabeza Marcela Losardo, defendió en particular el proyecto de ley para reestructurar el funcionamiento de la Corte Suprema, que establece la creación de un Tribunal Federal de Garantías que revisaría la sentencias arbitrarias y acotaría la cantidad de casos que llegan al máximo tribunal.

“El problema lo tenemos en la cabeza del Poder Judicial ”, apuntó Mena en diálogo con Radio 10. El funcionario kirchnerista consideró que lo que hay que modificar es “si la Corte Suprema hace lo que la Constitución manda, que (revisar) es la constitucionalidad (de las leyes), o la arbitrariedad, que hace que administre 30 mil causas por año, lo cual es una tarea imposible para una Corte como la que tenemos”. Y concluyó: “Por eso, sin un parámetro legal o de gravedad de los casos que recibe, resuelve por puro corporativismo judicial o político”.

En ese línea, Mena respaldó la intención de plantear una “reforma judicial en su más amplia expresión”, y que es una “demanda impostergable” para la ciudadanía. “ Es un poder judicial que no satisface a nadie. Si hay algo que hay acuerdo en la población es que esta administración de Justicia no va más, no satisface los deseos de nadie, es ineficiente y llega tarde ”, resaltó.

El presidente Alberto Fernández, sentado junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. (Natacha Pisarenko/Reuters)

Acerca de las críticas de la oposición, el secretario de Justicia consideró que le “falta compromiso político” a Juntos por el Cambio para sentarse a discutir en el Congreso, y recordó la media sanción de los proyectos de Ley que buscan modificar la reforma del Ministerio Público Fiscal y la Justicia Federal, sobre los que falta su tratamiento en la Cámara de Diputados.

“No lo hacen porque esta situación le viene muy bien. Es la administración de Justicia que está satisfaciendo sus intereses e irriga impunidad para los funcionarios del gobierno anterior y una persecución política sin precedentes”, sostuvo Mena. “No tenemos un Poder Judicial a la altura de las circunstancias. Lo que se está anunciando son reformas legislativas concretas que se maneje con las reglas claras”, finalizó.

Ayer, durante la asamblea legislativa, el jefe de Estado pidió que se apruebe la reforma judicial sancionada por el Senado, y la modificación de la ley del Ministerio Público para designar el Procurador General de la Nación, y anunció un conjunto de proyectos sobre recurso extraordinario ante la Corte Suprema, juicios por jurados y Consejo de la Magistratura.

Otro de los funcionarios del Gobierno que se pronunciaron sobre el tema fue el titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi. “Si hay un Poder que necesita credibilidad es el Poder Judicial”, consideró el ministro, que también apuntó contra los jueces supremos: “Es increíble que no haya una reacción de la Corte Suprema frente al descrédito del Poder Judicial. La Corte tiene actitudes como si el Poder Judicial fuera una institución ponderada”.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Seguí leyendo: