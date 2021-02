Santiago Cafiero, Carla Vizzotti y Agustín Rossi inauguraron un hospital móvil donado por China en Campo de Mayo

Instalación del hospital reubicable chino

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto a los ministros Agustín Rossi (Defensa) y Carla Vizzotti (Salud), recorrió hoy un hospital móvil donado por el gobierno chino, en el marco de las relaciones de cooperación entre ambos países, instalado en la guarnición militar de Campo de Mayo.

Vale destacar que el pasado 18 de enero, Rossi mantuvo un encuentro con el embajador de China en Buenos Aires durante el cual se fijó una agenda de cooperación militar que incluye el intercambio de personal para la realización de cursos de formación y/o capacitación en materia de industria para la defensa, también está en carpeta la adquisición de material bélico móvil para el ejército.

Los ministros Agustín Rossi y Carla Vizzotti durante la presentación oficial del nuevo hospital militar reubicable

“La presencia de la flamante titular de la cartera sanitaria, no estaba prevista cuando se diagramó la visita ministerial a Campo de Mayo, pero desde Jefatura de Gabinete se decidió su inclusión como forma de mostrarla junto a Cafiero como una forma explícita de marcar el total respaldo que el Presidente Alberto Fernández está dispuesto a brindarle a la funcionaria”. Deslizaron desde el entorno de Cafiero.

En diálogo con la prensa, Rossi remarcó su agradecimiento al gobierno chino haciendo expresa mención a la condición de “autoportante” que tiene este hospital, es decir que cada módulo tiene su propio camión para el traslado. “Solo hace falta que el Ministerio de Salud nos diga donde lo quiere y nosotros lo podemos posicionar en corto tiempo”. Aclaró. Si bien el ministro habló a metros de la ubicación en donde se encontraba su par de salud, la Dra. Carla Vizzotti no mantuvo contacto con la prensa .

"El Presidente actuó de manera rápida y no intentó esconder las irregularidades relacionadas con la aplicación de vacunas" Agustín Rossi

Rossi no eludió el tema del llamado “Vacunatorio VIP ”y al ser requerido al respecto indicó.” Nosotros tenemos que mirar para adelante, aquí sucedió un hecho y el Presidente fue el primero en advertir que esa situación no podía pasar así nomás y no trato ni de ocultarlo, ni proteger a nadie ni minimizarlo, tomó la decisión que debía tomar en forma inmediata y eligió a una nueva ministra para el área. De esto salimos con más trabajo y más vacuna. Entiendo el enojo que puedan tener los ciudadanos de a pie pero no justifico que de esto se quiera hacer politiquería electoral”. Finalizó.

El Hospital Reubicable

“Se trata de un centro de salud integral móvil integrado por 13 componentes correspondientes a distintas áreas hospitalarias y los camiones necesarios para su traslado. Esta incorporación permite incrementar de manera sustantiva las capacidades de las fuerzas armadas para el abordaje no solo de la pandemia COVID 19 sino además para la futura atención de distintos tipos de emergencias sanitarias”, indicaron a Infobae funcionarios de defensa.

Los funcionarios recorrieron los 13 módulos y carpas que integran el complejo sanitario recientemente donado por la República China

El complejo hospitalario es de la marca Kangfei modelo BLAT30EX14V y será operado por el Ejército Argentino a través de la Dirección de Sanidad. Los distintos módulos atienden las siguientes necesidades. Operaciones, primeros auxilios, diagnóstico por rayos x, laboratorio, esterilización, suministros de energía y agua, servicios sanitarios, cocina, servicio de apoyo general. Asimismo cuenta con carpas para la internación de pacientes, sistema de comunicaciones portátil y radios de mochila vhf.

"Este hospital tiene mayores prestaciones al recibido anteriormente ya que incluye los vehículos para su traslado". Sostuvo Agustín Rossi

Hace algunos días, la cartera que conduce Agustín Rossi recibió 22 cápsulas de bioseguridad destinadas al traslado de pacientes con Covid-19 de manera segura. En esta ocasión la entrega se hizo posible en virtud a partir de un convenio de trabajo entre el programa de asistencia humanitaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa. “El flujo de cooperación entre Argentina y EEUU es un flujo creciente que siempre fortalecemos y que seguramente se irá intensificando en el tiempo”. sostuvo el funcionario en ocasión de formalizar la recepción del material sanitario.

Seguí leyendo: