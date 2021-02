Cristina Kirchner eligió pasar su cumpleaños en el sur y rodeada por su familia

El año pasado Cristina Fernández de Kirchner festejó con el Presidente y un grupo de dirigentes y diputados y diputadas (Foto: @mayrasolmendoza)

Febrero no es un mes fácil para Cristina Kirchner desde hace una década. Por eso, si puede, lo transita en el sur. Y esta vez no fue la excepción. En Santa Cruz pasó su cumpleaños número 44 su hijo Máximo Kirchner, cuyos hijos viven en Río Gallegos. Juntos recibieron también en familia el cumpleaños número 68 de la Vicepresidenta. Sin embargo, Cristina Kirchner no podrá estar en su provincia el próximo 25 de febrero, día en que Néstor Kirchner también hubiera cumplido años y cuyos restos descansan en un mausoleo en Río Gallegos. La ex Presidenta deberá volver a la Ciudad de Buenos Aires para presidir la última sesión extraordinaria en el Senado.

Cuando viaja al sur los movimientos de la Vicepresidenta se vuelven más herméticos, pero mantiene conectada y atenta a la política nacional. De hecho hoy, ausente en el CCK en el lanzamiento del Consejo Económico y Social, recibió varios llamados y decenas de mensajes e hizo difundir dos decretos con los que convocó a sesión Preparatoria para el próximo miércoles 24 a las 14. Para las 15 del mismo miércoles llamó a sesión, la última del periodo de Extraordinarias en la que se debatirán varias leyes y se aprobarán los pliegos de tres embajadores.

En dos sesiones continuadas, los senadores primero renovarán a sus autoridades y lo harán sin cambios. CFK volvió a elegir a Claudia Ledesma de Abdala como presidenta provisional, senadora por Santiago del Estero que la reemplaza cada vez que deja de presidir la sesión. También los representantes de la oposición elegidos como vicepresidentes revalidarán sus respectivas nominaciones: Martín Lousteau, Laura Rodríguez Machado y Maurice Closs.

Tras esa preparatoria, el Senado dará tratamiento nada menos que al Consenso Fiscal 2020 firmado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores de 21 provincias. Entre los que no avalaron el acuerdo está el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Tampoco lo firmaron La Pampa y San Luis, dos provincias con gobiernos peronistas.

Entre los principales puntos del Consenso figuran la suspensión hasta el 31 de diciembre de las exenciones y reducciones impositivas pactadas en 2017; se habilitará a las provincias firmantes a tomar deuda en pesos y también, una vez sancionada, se limitará el endeudamiento en dólares. El punto polémico por el que el jefe de gobierno porteño no firmó fue que los distritos se comprometen a no demandar al Estado Nacional y la Ciudad tiene un planteo ante la Corte por el traspaso de partidas en concepto de Seguridad.

En cambio, más allá de algún planteo que hubo en comisión, no serán motivo de polémica los otros proyectos a tratar. Como ya tienen media sanción de Diputados, que los trató la semana pasada con amplio consenso, se convertirán en ley el proyecto que impulsa beneficios impositivos y un blanqueo de fondos destinados a la construcción privada, el incremento progresivo del presupuesto a la ciencia y un pago por única vez de una suma en concepto de resarcimiento a las familias de las 44 víctimas de la tragedia del ARA San Juan.

Con los votos suficientes, e incluso más, el oficialismo dará su aval a los pliegos de tres embajadores. Uno es Sabino Vaca Narvaja, ex funcionario del Senado a cargo de las relaciones diplomáticas del cuerpo y tío de Helena, nieta de Cristina Kirchner e hija de su hija Florencia y de Camilo Vaca Narvaja. Los otros dos embajadores que serán aprobados, y que ya pasaron su audiencia en comisión, son Ariel Basterio, para volver a Bolivia y Luis Ilarregui, el elegido para instalarse en La Habana, Cuba.

La Vicepresidenta pasó gran parte del mes de enero en El Calafate tras establecer un receso en la cámara alta. Regresó el 25 de enero y su primera actividad pública fue vacunarse con la Sputnik V en un el hospital Perón de Avellaneda, todo un gesto para la gestión del gobernador Axel Kicillof y del intendente en uso de licencia Jorge Ferraresi, actual ministro de Planificación y Viviendas.

