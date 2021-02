“Mr. President”: el saludo que un famoso chef turco le dedicó a Mauricio Macri en su visita a Qatar

Mauricio Macri con el famoso chef turco Salt Bae

En su rol de presidente de la Fundación FIFA, Mauricio Macri viajó a Qatar con la misión de recaudar fondos para la organización e interiorizarse en los preparativos del Mundial de Fútbol que se disputará en ese país en 2022, además de presenciar el Mundial de Clubes que se está desarrollando allí. A diferencia del año pasado, cuando al asumir su función en la Fundación estaba acompañado por su mujer Juliana Awada, en esta oportunidad lo hizo solo en compañía de la comitiva de la FIFA.

Allí lo esperó Giovanni Infantino, el presidente de la FIFA, y también los integrantes del comité organizador del Mundial de Qatar, con quienes recorrerá las instalaciones de algunos de los estadios donde se jugarán los partidos de fútbol de la Copa del Mundial. Sin embargo, en uno de sus momentos libres, el ex mandatario argentino visitó el restaurante del turco Salt Bae, conocido como “el chef de los famosos”.

Tras el encuentro en la ciudad de Doha, el chef publicó la foto alusiva en su cuenta de Instagram, a la que acompañó con la expresión “Mr. President” y la bandera argentina.

Bae tiene 18 locales gastronómicos, localizados, por ejemplo, en Nueva York y Miami, en los Estados Unidos, y en Doha y Abu Dhabi, en Medio Oriente. El chef es reconocido por haber cocinado, entre otras estrellas, para Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Floyd Mayweather, Leonardo DiCaprio y Rihanna.

En su visita a Qatar, Macri tiene previsto mantener reuniones con el emir de Qatar, Sheik Tamim Bin Hamad Al Thani; y con el canciller qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Con ambos, ya había compartido un asado en Olivos, en 2018, cuando visitaron Argentina, Además, está pautado que se reúna con el príncipe Nasser Al Attiyah, primo del Emir que corre en el Rally Dakar y ganó en Argentina.

La relación política entre Mauricio Macri y la casta reinante árabe se gestó gracias a la mediación del ex tenista Gastón Gaudio, que los acercó en carácter de cónsul informal al despacho del presidente en la Rosada con un puñado de negocios locales en vista.

El viaje del ex presidente a Qatar se produce después de unas vacaciones familiares en el Country Cumelen, de Villa La Angostura, donde terminó la revisión de su primer libro autobiográfico. Se trata de “Primer Tiempo”, el cual será editado por el ex ministro de Cultura, Pablo Avelluto, y promocionado por el ex Secretario de Medios, Hernán Lombardi.

Será algo similar a lo hecho por la actual vicepresidente, Cristina Kirchner, con su libro Sinceramente, y que le servirá a Macri para contar su experiencia de cuatro años como Jefe de Estado y lo utilizará como excusa para su relanzamiento político con miras a las elecciones legislativas de 2021.

En ese sentido, Macri mantuvo una hermética reunión con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el viernes 22 en el country Cumelén para delinear una estrategia conjunta de Juntos por el Cambio, que buscará capitalizar las dificultades que el Frente de Todos tuvo para gobernar durante un año y medio azotado por el coronavirus y la crisis económica.

De la charla surgieron dos compromisos. El primero, que ya estaba casi definido pero que ahora quedó ratificado, es que Mauricio Macri no será candidato este año. A diferencia de lo que sostuvo Jaime Durán Barba recientemente -que el ex mandatario no encabezaría ninguna lista porque no le gusta el Congreso-, Macri le dijo a Larreta que él no busca fueros, no necesita protección de la Justicia -”no estoy ni procesado”, repite- y que no estaría cómodo pasando de la Casa Rosada a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, no opina lo mismo del Senado y considera que la Cámara Alta es más adecuada para albergar ex presidentes pero su argumento de que “no necesita fueros” se termina imponiendo y ahí es cuando descarta presentarse.

