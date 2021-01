Mientras llevan adelante las negociaciones con el FMI, Martín Guzmán se encargó de cocinar el plato principal del cumpleaños de Sergio Chodos

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán (REUTERS/Remo Casilli)

Se conocen desde hace muchos años, siempre se llevaron bien, pero en el último tiempo la relación entre ambos se hizo más cercana por cuestiones laborales, ya que a los dos les tocó ser protagonistas en el marco de una de las misiones más importantes que enfrenta la Argentina actualmente: reestructurar la deuda pública.

Se trata del ministro de Economía, Martín Guzmán, y de Sergio Chodos, el representante por el Cono Sur en el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), el hombre que hace de intermediario en las negociaciones entre el país y el organismo multilateral.

Abogado de profesión, Chodos integró el directorio del Banco Central (BCRA) durante la primera presidencia de Cristina Kirchner y antes de eso fue miembro del equipo de Roberto Lavagna cuando el actual líder de Consenso Federal estaba al frente del Palacio de Hacienda, por lo que ya tenía experiencia con el FMI.

Su amistad con Guzmán comenzó hace tiempo, pero la obligación de tener que hablar con él con mayor frecuencia debido al rol que cada uno tiene ahora generó que el vínculo se fortaleciera tanto que ya lo considera como un “hermano de sangre”.

Esta relación tan estrecha quedó a la vista con un posteo que hizo el propio ministro en su cuenta personal de Instagram. En las redes sociales subió una foto suya amasando una pasta: “Anoche, cocinando para un gran amigo. ¡Feliz cumpleaños, Sergio Chodos!” , escribió el funcionario junto a la imagen.

El ministro de Economía fue el encargado de preparar la cena para el cumpleaños del representante argentino ante el FMI

Según pudo saber Infobae, el representante ante el Fondo Monetario organizó una reunión privada e íntima en su casa del barrio porteño de Palermo para celebrar un nuevo aniversario de su nacimiento, en la que invitó a muy pocas personas, entre ellas, a Guzmán.

De hecho, el economista fue el encargado de preparar la cena y para la ocasión cocinó ñoquis que él mismo amasó previamente, como se ve en la foto que publicó. Allí se lo ve en pleno proceso de elaboración, en la cocina de su amigo. Además, para acompañar este plato hizo dos salsas, una de cuatro quesos y otra de tomate y hongos. Para el postre, el ministro deleitó a los comensales con frutillas a la naranja.

Más allá de demostrar sus habilidades culinarias, el funcionario aprovechó el encuentro para hablar también sobre la situación financiera de la Argentina, un tema que apareció varias veces a lo largo de la noche: el Gobierno ya anticipó que quiere tener cerrado un acuerdo con el Fondo a fines de abril de este año, para así poder refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que tiene el país con este organismo.

Como publicó Infobae, teniendo en cuenta los antecedentes de la negociación con bonistas privados, es posible que este arreglo demore varios meses más. El objetivo de las autoridades nacionales no es llevar adelante reformas estructurales, ni siquiera avanzar con un ajuste ordenado de las cuentas públicas, sino estirar diez años la cancelación del pago de ese dinero que el país recibió durante la gestión de Mauricio Macri. Mientras tanto, continuarían los intereses de alrededor del 4% anual.

Por su parte, el FMI pide acelerar los tiempos para alcanzar el equilibrio fiscal, pero la administración de Alberto Fernández quiere que se llegue de manera más lenta para no comprometer la cobertura social en medio de la pandemia del coronavirus.

“No hay que apurarse, no vemos urgencia. La conveniencia sería cerrar el acuerdo con el Fondo antes del vencimiento con el Club de París, a fin de mayo. Eso no implica que tengamos que apurarnos, lo importante es hacer este proceso bien”, remarcó Chodos en declaraciones a la AM 750 a principios de este mes.

