Coronavirus: para Fernán Quirós en el segundo semestre el Gobierno podrá discutir la estrategia de la inmunidad de rebaño

Argentina transita jornadas de más de 10 mil nuevos casos positivos de COVID-19 diarios, un número alto y similar a los momentos más duros de la pandemia en el país. Pero este contexto no se trataría de una segunda ola de coronavirus, como atraviesa gran parte del hemisferio norte, sino de un aumento del primer avance del virus. Así lo explicó el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, quien alertó que el panorama epidemiológico dependerá del comportamiento social y del alcance de la vacunación. Ambos aspectos serán clave para que en el segundo semestre se baraje como estrategia discutir la inmunidad de rebaño.

El funcionario porteño manifestó que “la vacuna no es la solución absoluta del problema” y que el Gobierno “tiene que seguir investigando, rastreando y testeando”. Frente a la demora en el inicio de la campaña de inoculación , explicó que se trata de “una dificultad de producción mundial”, pero consideró que en Argentina “la aplicación a los grupos de riesgo va a estar relativamente madura entre fines de marzo y mediados de abril”.

Al respecto del alza en la curva de contagios, Quirós diferenció “el comportamiento” de la primera ola de la segunda: “La primera tiene que ver con una enfermedad que entra en un lugar donde son todos susceptibles y corre rápidamente por las inequidades y las dificultades sociales, y la segunda ola tiene mas que ver con el comportamiento social y sobre todo de la clase media y media alta donde se pierde la capacidad de sostener el aislamiento”.

En entrevista con Intratables (América), puntualizó que el alto nivel de infectados es producto de “la interacción social agravada por diciembre y las fiestas”. Aunque, optimista, remarcó que “si cambias la conducta, la curva desciende”.

En ese sentido, tras afirmar que “lo que hemos visto es un aumento de la primera ola, que está bajando”, planteó que “todavía está en nosotros la gestión de la segunda ola”. “Le ha pasado a todos los países del mundo, el punto es si va a generar daño social y muerte, y eso va a estar determinado por la progesión de la vacunación; pero la segunda ola va a ocurrir” , enfatizó.

Según Quirós, si se acelera la vacunación, "la segunda ola no va a ser un problema” (Foto EFE)

Si bien reconoció que “como país no pudimos conseguir las vacunas que pretendíamos”, insistió en que “para marzo, abril, vamos a tener una cantidad de vacunas que están relativamente garantizadas”.

Al ser consultado por la inmunidad de rebaño, el Ministro de Salud explicó las diferencias con la estrategia “de mitigación del riesgo” que están llevando adelante Argentina y la mayoría de los países. Primero, precisó: “El concepto de inmunidad de rebaño es que cuando hay una cantidad suficiente de personas que no pueden enfermarse hacen un bloqueo inmunológico y si uno está enfermo y está rodeado de tres que no, el afectado no puede enfermar a nadie”.

“Cuando vos tenes una estrategia de mitigación del riesgo, que es la que usan casi todos los países del mundo, vos no buscas inmunidad de rebaño. Las estrategias de mitigación buscan evitar el daño de la circulación viral y no buscan evitar la circulación del virus. No vamos a evitar ninguna ola, la enfermedad va a seguir corriendo pero por personas de bajo riesgo y van a tener enfermedades relativamente leves” , argumentó, acerca de lo que sucedería en los próximos meses.

De esta manera, planteó que “para el segundo semestre, cuando haya un poco más de producción y acceso (de vacunas) discutiremos si la estrategia de búsqueda de inmunidad de rebaño es la apropiada”. Y explicó que para eso se tienen que dar dos cosas: “La primera es que los efectos adversos (de la vacuna) a largo plazo no sean graves; y que aun no estamos seguros que la vacune evite la enfermedad leve o asintomática”.

“Lo que sabemos es que evita la enfermedad grave y mortal. Tal vez vacunes al 80% de la población y no existe inmunidad de rebaño porque las personas sigan teniendo de forma asintomática y sigan transmitiendo la enfermedad. La inmunidad de rebaño asume que la vacuna evite que te enfermes, y ninguna vacuna lo ha podido demostrar”, concluyó Quirós.

