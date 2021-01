Emilio Pérsico se contagió de COVID-19 y Fernando “Chino” Navarro está aislado

Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro salen del homenaje a Néstor Kirchner en el CCK. (Maximiliano Luna)





El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, dio positivo ayer de COVID-19 y buena parte del Movimiento Evita, organización a la que pertenece, debió aislarse por contacto estrecho. Entre ellos, el secretario de Relaciones Institucionales y Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete , Fernando “Chino” Navarro, con quien compartió una cena el último miércoles.

Pérsico hace varias semanas que no se encontró con Alberto Fernández, así que el Presidente no tiene que aislarse. Tampoco el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que es el jefe directo del funcionario contagiado. Navarro decidió aislarse luego de que se confirmara el positivo de Pérsico, y reiteró el mensaje que viene dando el Gobierno: “La pandemia no terminó. Sigamos cuidándonos más que nunca”.

“Todas las personas que tuvieron contacto con Emilio ya fueron avisadas, y son todas de nuestra organización”, precisó una fuente allegada. También aclaró la vocera que “Pérsico recorre a diarios los barrios populares del conurbano, así que no tiene en claro dónde se contagió, pero está bien y decidido a cuidarse”.

En efecto, el Movimiento Evita está coordinando una campaña de concientización, prevención y relevamiento educativo en los 4400 villas y barrios populares de todo el país en la que participarán 150 mil voluntarios de organizaciones sociales. “Es un programa que el Gobierno se puso a armar cuando empezó a subir la curva de contagios en los barrios, pero que empezamos a ampliar, primero implementando el programa DetectAR, y ahora impulsando la vacunación”, dijo Navarro en diálogo con Infobae.

“Las organizaciones sociales son el vehículo más propicio porque están en los barrios, saben dónde están los mayores problemas y de qué modo conversar con la gente para ponerla en una actitud positiva frente a un problema grave como es la pandemia”, agregó. Navarro también expresó su deseo de que a mitad de año haya 15 millones de personas vacunadas en el país y se quejó de una “campaña consistente en los medios de comunicación contra la vacuna rusa y el plan estratégico de vacunación que perjudica a toda la población, pero sobre todo a los que tienen menos recursos”.

La gente tiene “mayor comodidad para relacionarse con sus referentes barriales, porque son sus vecinos , y de este modo se puede reforzar que se sigan cuidando, ya que con las fiestas se relajó la prevención individual y familiar, luego brindar apoyo escolar incluso con docentes que trabajan en cada barrio, en tercer lugar trabajar sobre una concientización favorable a la vacunación para cuando estén los insumos disponibles y, finalmente, generar corredores de seguridad y respaldo contra la violencia de género”, dijo Navarro.

Programa "El barrio cuida al barrio", coordinado por funcionarios del Movimiento Evita

El funcionario aclaró que la tarea barrial se viene realizando desde el inicio de la pandemia a través de un programa denominado “El Barrio cuida al Barrio” donde se puso el foco en la limpieza de colectivos y desinfección, distribución de alcohol en gel y consejos saludables, junto a un paquete de atención primaria de la salud con promotores de la salud.

En las próximas horas, Navarro deberá someterse a los exámenes de rigor antes de que pueda retomar las actividades que realiza desde su despacho en el primer piso de Casa Rosada, lo mismo que gran cantidad de dirigentes del Movimiento Evita con los que Pérsico estuvo reunido durante todo el lunes en la sede de la organización en el barrio de Constitución, entre ellos Gildo Onorato, quien también confirmó que está aislado preventivamente.

