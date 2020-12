Piedras y balas de goma: Máximo Kirchner y Mario Negri mantuvieron un fuerte cruce durante la última sesión en Diputados

Máximo Kirchner en Diputados sobre jubilaciones

En las últimas horas de ayer, en el cierre del debate de la sesión en Diputados donde se aprobó la nueva fórmula de movilidad para actualizar las jubilaciones impulsada por el Gobierno, el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, utilizó parte de su discurso para recordar los incidentes que tuvieron lugar en diciembre de 2017, cuando el Congreso debatió una ley similar, en aquella oportunidad presentada por la gestión de Mauricio Macri.

“ Como sabía que iban a traer una piedra, porque se han vuelto muy previsibles y su electorado no les pide más que eso, les traje las balas de goma . Estas son las balas de goma que ustedes usaron. Y las muestro solamente porque trajeron las piedras”, señaló Máximo Kirchner.

“Acá están las balas que tiraron sobre la gente, que son los verdaderos resistentes. Ustedes no son resistentes, ustedes son el poder. Pueden haber perdido una elección, pero son el poder de la Argentina. Resistir resistieron los compañeros y compañeras en la plaza afuera”, agregó el diputado nacional y referente de La Cámpora.

Mario Negri en Diputados sobre las jubilaciones

Con relación a la ley que finalmente se aprobó, afirmó que el oficialismo “cumplió” con lo que Alberto Fernández prometió durante la campaña electoral. “Creíamos que esta fórmula era la mejor para que jubilados y jubiladas paulatinamente recuperen los ingresos que perdieron con el cambio de fórmula que hizo Mauricio Macri, y no sólo por el cambio de fórmula sino con la política macro”, afirmó.

Minutos antes de su intervención fue el turno de Negri. El dirigente radical comenzó su discurso con una piedra en la mano . “Esto me acompaña porque en mi vida me he convencido de que la democracia no es la violencia, les guste o no, les moleste o no; esto deberían repudiarlo todos”.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, además, aseguró que la formula de movilidad jubilatoria del Gobierno “ignora la inflación” y afirmó que eso es “tener una miopía” respecto de la evolución de los precios en la Argentina. “Queríamos una base mínima de inflación”, consideró el cordobés, quien dijo descreer que el año que viene la economía vaya a crecer a “tasa china”.

“Acepto a los que estén convencidos de que van a crecer a tasa china el año que viene y la inflación va a ser el 2%, entonces tenían razón en no colocarlo (la variable de inflación). Bien, confíen. Nosotros no confiamos. Y por eso votamos en contra”, fundamentó.

En este sentido, Negri recordó que en los últimos 60 años el país tuvo “14 períodos de recesión”. “Si además ponen un tope sobre la recaudación de Anses, peor aún todavía”, acotó.

La normativa aprobada establece que los aumentos se actualizan trimestralmente en función de una fórmula compuesta en un 50% por la recaudación de ANSES y otro 50 % por la evolución de salarios, surgida del porcentaje más alto entre el medido por el INDEC y el índice RIPTE que confecciona el Ministerio de Trabajo.

La fórmula consagrada es similar (con algunos remiendos) a la que se había establecido en 2008 bajo el primer Gobierno de Cristina Kirchner y que estuvo vigente hasta fines de 2017, cuando el Gobierno de Cambiemos logró votar una receta diferente para el cálculo de haberes, que tenía en cuenta en un 70% la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), criterio que ahora se dejó de lado.

Como miembro informante del oficialismo, el presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Marcelo Casaretto, afirmó que la iniciativa es “una muy buena ley” y consideró que “el tiempo dará la razón” al Frente de Todos.

“Lo que vemos es que en la Argentina tenemos que dar la discusión acerca de la distribución del ingreso. El objetivo de este Gobierno es que crezca la Argentina y que los beneficios del crecimiento lleguen a los trabajadores y a los jubilados”, explicó.

Por un lado, señaló que el objetivo del Gobierno es que “esas mejoras que se acuerden para los trabajadores en actividad también lleguen a los jubilados en la Argentina”, y por otro lado pronosticó que la recaudación subirá por encima de la variación de precios.

Seguí leyendo:

Tras la suba superior al 50% de este año, cómo es el plan de “Precios Cuidados” de la carne que planea ejecutar el Gobierno

El dólar libre subió a $165 y la brecha cambiaria siguió cerca del 100 por ciento