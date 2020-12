Fernán Quirós: “Necesitamos ver la información técnica sobre la vacuna rusa antes de la próxima entrega”

Por primera vez desde que comenzó la pandemia, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós no respondió preguntas en los partes que brinda el gobierno porteño sobre el avance del coronavirus. No hubo mala predisposición: la agenda del funcionario estaba muy apretada en un día importante para todo el país por el inicio de la campaña de vacunación. Sin embargo, la ausencia de interrogantes no significó una ausencia de definiciones fuertes.

En un monólogo de casi media hora, Quirós informó que aceptaron iniciar este martes la campaña de vacunación en virtud del prestigio de los técnicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y de la demanda creciente que existe en la sociedad, principalmente en los grupos de riesgo. Sin embargo, fue terminante de cara al futuro.

“Para poder validar datos y sobre todo para contestar algunas preguntas en detalle, como son por ejemplo las de los diferentes subgrupos de la sociedad y cómo se han comportado en términos de eficacia, necesitamos la apertura de los datos técnicos . Y esa apertura ocurre por varios mecanismos. El primero es una publicación científica, cuestión que el Instituto y el gobierno nacional han dicho que ocurrirá en los próximos días. Pero también podría ser que se presente la información ante alguna entidad regulatoria internacional, que hacen rápidamente públicos los informes”, introdujo.

Y agregó: “ Nosotros necesitamos acceder en el corto plazo a la información técnica y al detalle para hacer una autoevaluación, no solamente los funcionarios y los técnicos, sino la sociedad toda, en este período hasta la próxima entrega. Y que cada uno pueda decidir en forma autónoma si nos damos la vacuna en base a datos y no en base a la confianza que uno pueda tener de diferentes instituciones y gobiernos ”.

Quirós explicó que hasta el día del hoy, el Instituto Gamaleya solo ha hecho un reporte periodístico. “La fase tres es muy larga pero tiene cortes preliminares para ir viendo cómo van dando los resultados. Han decidido realizar 3 cortes preliminares y el último lo hicieron en diciembre. Ahí declaró públicamente el 91% de eficacia y efectos adversos habituales para esta vacuna”, recordó.

Sin embargo, aclaró que el instituto ruso presentó toda presentaron toda esa documentación técnica en la ANMAT bajo un convenio de confidenciales para valorar los datos, y a que raíz de que pudieron responder todas las preguntas que los inquietaban recomendaron su aprobación al Ministerio de Salud.

Con respecto a cómo será la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, el Ministro adelantó que “cada vez que tengamos un partida confirmada iremos indicando a qué personas alcanzan” ya que desde el gobierno porteño identificaron a 1.100.000 personas por ser grupos de riesgo.“Este primer grupo lo integran los trabajadores de la salud, que serán vacunados en los mismos centros donde trabajan. Vamos a vacunar en 17 hospitales públicos de CABA y 20 centros privados o universidades o de la seguridad social. En estos centros también van a autovacunarse. Los que no trabajan en ninguno de ellos podrán pedir turno en estos 17 hospitales”, especificó el funcionario porteño tras recibir unas 2.300 dosis de la Sputnik V.

A su vez, el ministro señaló que harán un seguimiento clínico activo de las personas vacunadas: “A todas las personas que se vacunen vamos a hacer llamados telefónicos con frecuencia, vamos a hacer alerta temprana de efectos secundarios producidos por la vacuna para brindar atención médica, vamos a hacer el reporte al sistema de fámarco-vigilancia nacional, y además vamos a coordinar y planear el turno de la segunda dosis, por eso es tan importante que todos los que se vacunen del sistema de salud dejen el número de celular que usan efectivamente”.





