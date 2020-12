Más respuestas del Gabinete a las críticas de Cristina Kirchner: “Se ha trabajado a destajo”

La vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca (Foto NA: JUAN VARGAS)

Cristina Kirchner volvió a ser protagonista en el acto que el Frente de Todos organizó el pasado viernes en el Estado Único de La Plata. Si bien alineó a la coalición oficialista, la ex mandataria también hizo un reproche hacia los funcionarios que “ tienen miedo ” de resolver medidas.

Consultada por esto, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, aunque destacó el discurso y reconoció “la experiencia de gestión” de la vicepresidenta, defendió al Gabinete. “Comparto con ella que la agenda que tenemos por delante que no es sencilla, que vamos a tener que tomar decisiones y avanzar”, comentó, y agregó: “Es un mensaje de ‘pónganse a laburar, no hay pretextos, los temas no son fáciles”.

Sin embargo, marcó un matiz con la dirigente del Frente de Todos: “ Este Gabinete ha trabajado a destajo. Todos sus ministros y ministras han estado disponibles trabajando sábados, domingos y feriados . Incluso el ‘paquete Covid’ como el IFE y el ATP es parte del producto de este equipo de trabajo”, señaló.

“Yo lo tomo como una invitación a futuro, comparto que la agenda es compleja y hay que ponerle mucha garra”, dijo Todesca, quien se pronunció también sobre el mensaje crítico de la ex presidenta: “Cristina tiene un tono, hay gente que le gusta mucho y hay gente que no. Pero lo que ella dice es cierto”.

Por otro lado, la funcionaria respaldó el planteo de la ex presidenta de alinear “salarios y jubilaciones” con las tarifas y el precios de los alimentos, y le respondió a las quejas del sector de las telecomunicaciones por los nuevos anuncios en materia de aumentos y los planes de facilidades para acceso a telefonía, internet y TV paga.

“Cuando habla de alinear precios, salarios y jubilaciones, y dentro de los precios son tarifas, agregaría tipo de cambio. Eso es lo que hay que hacer es lo mismo que dice el ministro de Economía (Martín Guzmán)”, sostuvo Todesca en referencia a las definiciones económicas del último acto del Frente de Todos. Sin embargo, apuntó que esa tarea implica “gran dificultad en el caso argentino” porque siempre existe una “sábana corta” para equilibrar las distintas variables.

“Es una gran dificultad porque, cuando caemos, tenemos lo dramático de una economía cayéndose, pero también cuando crecemos tenemos problemas. Al salir del momento de contracción, los empresarios y empresarias pretenden reconstituir su tasa de ganancia, y los trabajadores y trabajadoras quieren recuperar su salario real”, ilustró sobre el escenario que se avecina el próximo año.

Con ese diagnóstico, Todesca apuntó que la puja distributiva “hace que la inflación no baje” al partir de pisos altos en la variación de precios, y ratificó que el “realineamiento que habla” Cristina Kirchner “es exactamente lo que tenemos que hacer”.

En relación al aumento de las tarifas de los servicios públicos, la vicejefa de Gabinete advirtió que “no se trata de una cuestión de blanco o negro”.

“No son congelamientos de tarifas de por vida y para todos, pero tampoco pueden ser esquemas tarifarios en dólares que nadie puede pagar y que afectan tanto la viabilidad de las empresas, que son las que dan empleo, o el ingreso disponible de las familias”, afirmó en declaraciones a radio Metro.

“Siempre es la sábana corta”, lamentó Todesca. “Hay que alinear y ver el equilibrio, para entender quién puede pagar qué (tipo de) tarifas. Si el salario real y las jubilaciones no se recuperan, es cierto que es muy difícil que crezcamos porque el 70% del PBI es consumo”, sostuvo al ratificar que la intención del Gobierno es que el salario real se incremente entre “3 o 4 puntos” durante el próximo año.

Cecilia Todesca señaló que el discurso de Cristina Kirchner está alineado con las metas planteadas del ministro de Economía, Martín Guzmán.

La pulseada con las empresas de telecomunicaciones

El Gobierno anunció la semana pasada un aumento del 5% para los servicios de internet, telefonía y televisión por cable desde enero de 2021. En esa sintonía, también comunicó el nuevo “Precios cuidados” del sector (las Prestaciones Básicas Universales, o PBU), con planes subsidiados para más de 10 millones de argentinos y servicios móviles de voz y datos que costarán 1 dólar por mes. Esas medidas generaron el malestar en el sector empresario de las telecomunicaciones, quienes advirtieron que este tipo de acciones son “imposibles de implementar” y “destruyen” la rentabilidad e inversiones en la actividad.

“Nadie quiere que las empresas quiebren, es ridículo eso”, remarcó Todesca al contestar las críticas de los empleadores de las telecomunicaciones.

En su visión, la funcionaria defendió este tipo de medidas porque facilitan el acceso al servicio de los consumidores y, por lo tanto, traerán beneficios para las compañías del rubro. “La inversión es muy importante y es consecuencia siempre de la demanda. Vos invertís si tenés demanda, no si te bajan los impuestos, que es una idea muy de los esquemas conservadores. Si te alcanza con lo que producís, ¿por qué vas a contratar más trabajadores?”, se preguntó Todesca en respuesta a las críticas empresarias.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner comparten un acto en La Plata junto a Axel Kicillof y Sergio Massa.

