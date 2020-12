El Gobierno bonaerense advirtió que si durante el verano se disparan los casos “se vuelve para atrás”

Crece la preocupación por el aumento de contagios en Mar del Plata

La alarma se encendió luego de 10 días de aumentos de casos de COVID-19 de manera ininterrumpida en Mar del Plata. Con la temporada de vacaciones habilitada desde el 1 de diciembre y frente al relajamiento social mientras persiste la pandemia, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que si durante el verano se disparan los contagios de coronavirus “se vuelve para atrás” con las flexibilizaciones.

El Gobierno argentino se encuentra entre la expectativa por la llegada de las primeras dosis de la vacuna rusa y ante la preocupación porque la curva de casos de COVID-19 comenzó a despegar nuevamente. Mientras el hemisferio norte atraviesa una segunda ola de la pandemia, en nuestro país el temor radica en que esta se adelante en medio de la temporada estival.

En este contexto, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, expresó su preocupación por el incremento de contagios registrados en los últimos días en una de las ciudades cabecera del turismo nacional: Mar del Plata.

En su visita a “la feliz”, Gollan planteó que “hay que ver si esto es un rebote o después es un rebrote porque hay que seguirlo en el tiempo”, en referencia a que el municipio de General Pueyrredón detuvo su caída de contagios el último 12 de diciembre, cuando se reportaron 87 casos, y desde entonces ese número subió de manera ininterrumpida hasta alcanzar los 191 en el parte del domingo pasado. Este lunes se registró una leve baja con 167 casos notificados. “Es preocupante”, señaló el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan

“Con preocupación vemos el aumento de los casos. Mar del Plata en particular se está comportando como si fuera un distrito del conurbano bonaerense. Llevamos varios días, por no decir semanas, en la punta, como el municipio con la mayor cantidad de casos” , lamentó y explicó que lo que están percibiendo las autoridades es “un aumento importante de los casos si los comparamos con la última semana, en la cual habíamos tenido quince semanas de caídas consecutivas, y ahora tenemos un rebote significativo”.

Gollan recordó que en el territorio bonaerense sigue vigente “el sistema de fases”. En ese sentido remarcó que “si los indicadores se corren mucho, se disparan mucho, se vuelve para atrás”.

Precisó además que el Gobierno provincial analizará “de manera diferencial” el impacto de los casos que se registren en los distritos de origen de turistas que hayan pasado por Mar del Plata, para estimar el grado de circulación eventual en la ciudad balnearia. “Obviamente que si son turistas impactan sobre sus municipios de origen, porque (los casos) se registran en el lugar donde las personas tienen domicilio. Con lo cual nosotros vamos a seguir esos casos”, explicó.

Gollan pidió a los marplatenses y visitantes que “cuiden la diversión que puedan tener”, y dijo que en caso de retroceder de fase, las primeras actividades que “se dejan de realizar son las que tienen que ver con la recreación” pese a que en el municipio apuestan a la reactivación económica luego de nueve meses de parate total.

“Cuidémonos entre todos, pero también cuiden su verano. Si quieren tener su verano, hay que cuidarse, porque si no se cuidan, y los números se escapan, se pierde todo lo que se pueda hacer”, agregó y resaltó que su mensaje apunta de manera “muy particular a los jóvenes”. En ese sentido, remarcó: “Todos hemos sido jóvenes y hemos hecho determinadas cosas que no hay que hacer. Pero nadie puede poner en riesgo a su familia. Le hablo a los chicos: que se cuiden ellos porque tienen que cuidar a sus seres queridos. Y se los decimos como lo dijo Ángela Merkel, en tono de implorar, cuiden a sus seres queridos por favor”, concluyó.

Seguí leyendo:

Alberto Fernández y Pfizer acercaron posiciones para cerrar un contrato que garantizaría 1.500.000 de vacunas entre enero y marzo

Descontrol en La Salada en plena pandemia: un video del ingreso a la feria generó indignación en redes sociales