Aníbal Fernández: “Alberto y Cristina van a discutir a las puteadas para defender los intereses del pueblo argentino”

(Gastón Taylor)

Como ex jefe de Gabinete y ministro del Interior, Aníbal Fernández conoce de cerca a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Desde ese lugar, relativiza las discusiones al interior del Frente de Todos y los reclamos de la vicepresidenta ante “funcionarios que no funcionan” en el Gabinete y que pueden “tener miedo” para tomar medidas, tras su último discurso en el Estadio Único de La Plata. Y aclara que no se trató de un ultimátum al jefe de Estado, sino que forma parte de una lógica de hacer política en el kirchnerismo.

“Yo me recibí en esa escuela, conozco a la perfección su formato y reglamento. Así es Cristina”, ilustró el interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). Consultado sobre dónde está depositada la fuerza en la coalición oficialista, Aníbal Fernández no dudó: “ Alberto tiene más poder, pero Cristina no se va a callar. Los dos van a discutir bien, a los gritos o a las puteadas, por los intereses del pueblo argentino. Eso no me conmueve, no me quita el sueño que puedan gritar en una reunión ”.

En diálogo con radio La Red, el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner se mostró de acuerdo con el discurso de Cristina Kirchner en el acto del Frente de Todos en La Plata y defendió su derecho a formular críticas a la coalición gobernante, ya que puso “todo en beneficio de los intereses del pueblo argentino, incluyendo su compañero”, el ex presidente Néstor Kirchner.

Acerca de las últimas declaraciones que hizo la vicepresidenta, el funcionario interpretó que lo que quiso decir Cristina Kirchner no fue que los funcionarios “no hicieron un carajo (sic)” durante el primer año de gobierno, sino que en la próxima etapa habrá que tomar medidas que pueden afectar intereses.

“Lo que dijo ella fue muy clarito. Acá hay empezar a tomar decisiones fuertes en salarios, jubilaciones y tarifas. Hay que ‘poner las bolas sobre la mesa’ (sic) y tomarlas”, apuntó Aníbal Fernández.

“ Hoy no está garantizado el ‘morfi’ para todo el mundo, la carne vale un ojo de la cara y tenemos severos problemas con el pan y con la leche. Hay que meter el cuchillo hasta el hueso y discutir con los productores de la mejor manera”, completó.

"Hoy no está garantizado el ‘morfi’ para todo el mundo, la carne vale un ojo de la cara. Hay que meter el cuchillo hasta el hueso", dijo Aníbal Fernández. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En esa línea, el dirigente peronista respaldó a Alberto Fernández, al afirmar que “es su amigo” y que “siempre va a jugar del lado del Presidente”. También dedicó un comentario sobre la gestión del Gabinete nacional, luego de que hace unos meses fuera uno de los primeros en formular una crítica pública al equipo de gobierno.

“Yo dije que Alberto hacía mucho esfuerzo y otros no lo hacían, por eso dije esa expresión futbolera de que tenían que pedir la pelota. Hoy muchos están esa posición y otros no, pero eso es algo que tiene que ver el Presidente, no se si aporta algo que lo diga yo”, sostuvo.

Consultado sobre el liderazgo de Alberto Fernández en el Frente de Todos, el ex jefe de Gabinete señaló que “se supone que el Presidente es el que tiene más poder”, aunque remarcó que “hay cuatro o cinco personas” que conservan un “poder real” y que “manejan las cosas que solo le importa a ellos más que la propia Argentina”

Y sobre Cristina Kirchner reiteró: “Ella tiene decisión propia, es la jefa del movimiento peronista y va a decir todo lo que se le antoje porque invirtió todo lo que pudo en el pueblo”.

(Presidencia)

Seguí leyendo:

Más respuestas del Gabinete a las críticas de Cristina Kirchner: “Se ha trabajado a destajo”

Máximo Kirchner también envió un mensaje al Gabinete: “Nos eligieron por la militancia, profesionales de la política sobran”

Para Morgan Stanley, el gobierno deberá hacer un ajuste antes de las elecciones de 2021