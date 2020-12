Sabina Frederic: “Mis peleas con Berni parecen una telenovela, pero jamás lo perjudicaría”

Sabina Frederic destacó el apoyo que Nación le brindó a la provincia de Buenos Aires en materia de Seguridad





Después de un tiempo sin referirse a este tema, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, volvió a hablar sobre las diferencias que tiene con su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y aseguró que, si bien los cruces entre ambos “parecen una telenovela”, ella “jamás lo perjudicaría”.

“Yo evitó la polémica, yo nunca la promoví, creo que hay que respetar las posiciones de cada uno. Yo solamente planteo mis posiciones y se las planteo también a él. Lo que yo digo, lo digo sobre las fuerzas que yo conduzco”, explicó al participar del programa RM, que conduce la periodista Romina Mangel por el cana A24.

“Jamás lo perjudicaría a Berni, sería ir contra nosotros mismos. Todo el apoyo que podemos darle, se las damos. No es fácil porque los recursos humanos no son ilimitados. Ojalá pudiéramos desplegar 10 gendarme en el GBA, pero no tenemos”, lamentó. De esta manera, la ministra aseguró que “acá no hay una cuestión personal, sino institucional” y que su cartera le brinda “todo el apoyo” a la provincia de Buenos Aires “en acuerdo con (el gobernador) Axel Kicillof”, con quien se encuentra trabajando para “coordinar un territorio muy complejo”, agregó.

Además, la actual titular de la cartera de Seguridad reconoció que “fue lamentable y podría haber sido evitado” el crimen del ciudadano armenio en Retiro, asesinado días atrás por un delincuente que quiso robarle la bicicleta, pero remarcó que no considera que “la baja de imputabilidad resuelva ese problema”.

“Una discusión ideológica debería mostrar los fundamentos de las propuestas. Solamente tenemos en la Argentina un 6% de victimarios menores de 18 años sobre 2600 victimarios. Es una población pequeña”, argumentó. En esta línea, subrayó que “entre 2009 y 2017 cayó un 50 por ciento la cantidad de victimarios menores en la provincia de Buenos Aires” y destacó que eso se logró “sin la baja de la imputabilidad”.

La funcionaria también se expresó en contra de bajar la edad de imputabilidad, opinó sobre el caso Chocobar y responsabilizó a la gestión de su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, por los conflictos en Villa Mascardi.

La ministra de Seguridad apuntó contra Patricia Bullrich por el caso Chocobar (Maximiliano Luna)

Sobre el policía local de Avellaneda acusado de matar de dos balazos a un delincuente que minutos antes había asaltado e intentado asesinar a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca, Frederic sostuvo que este tipo de hechos “deberían haberse llamado ‘la doctrina Bullrich’, porque es quien la prodigó”.

“Eso no es protección de verdad. Chocobar era un policía local de Avellaneda, no tiene nada que ver con lo que ella manejaba en su momento ni yo ahora. Yo conduzco cuatro fuerzas federales, 90 mil efectivos que no están integrados a ninguna policía provincial o local”, señaló.

En este sentido, la ministra sostuvo que “cuando se dirigen instituciones como estas, se tienen que respetar las reglas del juego porque si no, no estás cuidando a los miembros de las fuerzas, estás contribuyendo a su degradación institucional”, por lo que destacó la importancia de “seguir los protocolos y, si no se cumplen, tener las sanciones correspondientes”.

Sobre las manifestaciones sociales y los cortes de calle, la funcionaria explicó que el Gobierno elige “el diálogo para que la represión sea la última instancia”, aunque aclaró que “cuando la justicia ordena desalojar”, las autoridades nacionales cumplen. “Hoy nosotros sufrimos el conflicto que hay en Villa Mascardi (provincia de Río Negro), que es producto de un desalojo mal hecho en 2017, que no desalojó a nadie, una inspección que se encuentra con todos los integrantes de la comunidad en el cerro, escondido, y que terminó con la muerte de un muchacho de 20 años (por Rafael Nahuel, que perdió la vida durante un operativo de la Prefectura Naval en esta zona)”, criticó.

También responsabilizó a la gestión de Bullrich por los conflictos en Villa Mascardi

Para Frederic, “esa violencia la dejó Bullrich” porque fue durante su administración que se produjo la usurpación y, a su entender, las medidas que se tomaron en ese momento derivaron en que haya “un chico muerto y que el territorio siga ocupado”.“Me parece que hay una capacidad muy grande de esconder quién dejó el problema. Ella intentó solucionarlo con un desalojo que fue un desastre. Nosotros hoy tenemos que resolver el tema con los tiempos que maneja la Justicia; cuando nos digan qué hacer, tendremos que cumplir la orden”, agregó.

Por último, la ministra remarcó que “el velorio de Diego Maradona fue un evento difícil” , pero resaltó que “decir que toda la responsabilidad fue de la Ciudad de Buenos Aires sería injusto”.

“Hubo poco margen y mucha gente queriendo despedir al más grande jugador de todos los tiempos, con lo polémico que era el personaje. Pero la responsabilidad del operativo en la Plaza de Mayo sí era de ellos porque era su jurisdicción”, cerró.

