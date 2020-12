Rodríguez Larreta y Mario Negri ratificaron la unidad de Juntos por el Cambio: “En 2021 podemos ganar en todo el país”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

En una reunión en la que debatieron los pasos a seguir de cara a las elecciones legislativas del año que viene, Horario Rodríguez Larreta y Mario Negri proyectaron el escenario a futuro y coincidieron en que Juntos por el Cambio puede “ganar la elección en todo el país”, para lo cual recalcaron la importancia de “cuidar la unidad” dentro del espacio conformado por el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

“Tenemos dirigentes para ganar en los comicios. Hay que tener apertura para buscar votos de aquellos que no nos votaron, esto no significa únicamente sumar dirigentes. Hay que buscar votos de los que acompañaron al Gobierno y ahora están descontentos”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

Por su lado, el presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio apuntó que “la gente está muy enojada, hay mucha insatisfacción” y por eso la coalición “debe tener un horizonte que vinculante” con la sociedad. “Tenemos que ratificar que no hay democracia si no hay un juego libre de contrapeso de poderes. Si tenemos claro esto podemos ganar, la República lo necesita para que haya más equilibrio institucional”, agregó Negri.

La charla entre ambos funcionarios se dio en el marco de un encuentro virtual del que además participaron más de mil dirigentes del principal espacio opositor de todo el país. La unidad fue el tema central de la conversación: “En Juntos por el Cambio estamos más unidos que nunca luego de un año muy difícil para todos los argentinos. Se ha trabajado muy bien en el Congreso nacional. Lo mismo en las conducciones partidarias y en la gestión. La unidad no está en riesgo, pero hay que cuidarla todos los días en cada distrito, en cada municipio, en todas las provincias”, afirmó Rodríguez Larreta.

Y agregó: “Defiendo la unidad de un espacio que aspira a ganar las elecciones, que aspira a ser mayoría y que, por ello, necesariamente tiene voces diferentes. No todos pensamos igual. No estamos para un proyecto testimonial, estamos en un proyecto de poder porque es desde allí donde se cambian las cosas”.

El diputado nacional Mario Negri (Maximiliano Luna)

A su turno, el diputado cordobés consideró que la unión dentro del espacio “es una demanda de la sociedad para que no se siga desequilibrando el poder en Argentina”. En esa línea, aseguró que la elección de 2021 será clave para evitar “caer en un gran pozo si no logramos poner límites a los que buscan ir por todo”. “En medio de la pandemia se avanzó sobre el Poder Judicial y sobre el Congreso. Nuestro orden de prioridades está en fortalecer la democracia y controlar como corresponde”, dijo.

En la reunión también hubo consenso respecto de la posición del interbloque ante una eventual suspensión de las PASO. “Hicimos una declaración como espacio político diciendo que no estamos de acuerdo con derogar ni suspender las PASO. Pero, además, en Provincia y Ciudad tenemos PASO distritales y eso lo vamos a sostener. Si hay sugerencias para mejorar el sistema se discuten, pero una regla electoral no se modifica solo con el voto del oficialismo. Vemos contradicciones también en el Gobierno”, explicó el alcalde porteño.

Los dos dirigentes también defendieron la necesidad del diálogo. “Para sacar a la Argentina adelante hay que superar la grieta, con la antinomia actual no hay chances. Hay que dialogar sobre la base de que no pensamos todos de igual forma. No se puede avanzar en una pelea de matar o morir”, sostuvo Rodríguez Larreta. A lo que Negri acotó: “Hemos mandado cuatro cartas pidiéndole audiencias al Presidente que no fueron respondidas”.

Rodríguez Larreta y Negri estuvieron acompañados por Ricardo Buryaile, José Cano, Lidia Ascárate, Luis Naidenoff, Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Gustavo Santos, Laura Rodríguez Machado, Juan López y Leonor Martínez Villada, entre otros dirigentes y funcionarios.

