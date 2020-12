Eduardo Valdés le respondió a Diosdado Cabello tras las críticas a Alberto Fernández: “Con la comida has jugado y los hambrientos no te han votado”

Eduardo Valdés, diputado del Frente de Todos (Foto: Matias Arbotto)

Luego de que el número dos de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, volviera a criticar a Alberto Fernández y lo haya calificado de “tibio” por su postura con el régimen de Nicolás Maduro, el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, respondió en defensa del presidente argentino. Asimismo, acusó al dirigente bolivariano por la situación en la que se encuentra el país caribeño y por las elecciones que no fueron reconocidas por la comunidad internacional.

Desde su programa televisivo Con el mazo dando, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente reiteró los cuestionamientos que había pronunciado para con Alberto Fernández el pasado 2 de diciembre.

“Me hizo alguien un comentario... al Presidente de Argentina no le gusta que le digan que es tibio, pero sí le gusta hacerse el loco cuando a Venezuela la llaman dictadura y su canciller cada vez que puede declara contra Venezuela. Ellos saben que aquí no hay una dictadura, aquí ganó un presidente como ganó él allá y nosotros exigimos respeto” , manifestó el referente del régimen de Maduro, apuntando también contra el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Felipe Solá.

Cabello, quien es uno de los señalados en el informe de las Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad, nuevamente consideró que Alberto Fernández se encuentra sometido al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Tiene la piel delicadita. Yo afortunadamente soy libre, señor Fernández. ¡Afortunadamente! Da tristeza que en escenarios donde Argentina y Venezuela iban juntos cuando estaban el comandante (Hugo) Chávez y (Néstor) Kirchner, ahora la tibieza da por andar separados, no por culpa de Venezuela, precisamente” , declaró.

Además, Cabello se entrometió en la política argentina y cuestionó que Milagro Sala continúe encarcelada tras un año de haber regresado el kirchnerismo al poder: “Está presa todavía. Cuatro años con (Mauricio) Macri y uno con el señor Fernández, y no pasa nada en la justicia argentina”.

“No se moleste, señor Fernández. Si usted es tibio, asúmase. Nosotros somos revolucionarios, calientes, hervimos, nuestra sangre está hirviendo. No andamos con medias tintas ni guabineos, aquí en Venezuela nosotros tenemos firmeza, no nos acomodamos para sonreírle a los jefes”, remarcó Cabello en el canal televisivo del régimen.

El Gobierno argentino optó por el silencio y no respondió los reiterados ataques de Cabello. Sin embargo, sí lo hizo el diputado del Frente de Todos y uno de los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández, Eduardo Valdés.

El legislador nacional, a través de sus redes sociales, arrobó al número dos de la dictadura chavista y contestó: “Ay Diosdado, con la comida has jugado y los hambrientos no te han votado. Seguro que a Chávez no has agradado”.

El mensaje hace referencia al discurso de Cabello en la campaña para las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, donde amenazó con qué “el que no vota, no come”. Sin embargo, la abstención en los comicios rondó el 70%, según cifras oficiales, a pesar de las presiones para que los venezolanos acudieran a las urnas, denunciadas incluso por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

En los comicios se acusó además a Maduro de poca transparencia democrática para tomar el control absoluto de la Asamblea Nacional, lo que hará que se profundice el enfrentamiento con la oposición que encabeza Juan Guaidó. Sin embargo, el régimen retomará el control del Parlamento, que perdió en 2015 cuando la participación ciudadana llegó al 71%, en unas elecciones que no son reconocidas por la comunidad internacional.

Mientras 18 países americanos actuaron en conjunto y, comunicado de por medio, declararon que las elecciones en Venezuela carecen de legalidad y legitimidad, Argentina se mantuvo en silencio. Alberto Fernández asume que cualquier declaración que haga al respecto generará tensiones en la coalición de gobierno, en la que el kirchnerismo guarda afinidad con el chavismo, mientras que hay dirigentes del Frente de Todos que condenan la dictadura.

El Presidente no quiere repetir lo que ocurrió en octubre luego de que el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, rechazara el informe de Bachelet que prueba y condena la represión ilegal del chavismo en Venezuela. Seis días después de ese primer desaire, Naciones Unidas terminó aprobando una resolución con el apoyo del gobierno argentino y se originó un fuerte enfrentamiento interno en la cúpula del poder.

