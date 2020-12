Agustín Rossi: “Milagro Sala es la primera presa política del país”

Luego de encabezar un acto en la Escuela Nacional de Náutica, Rossi se refirió a su encuentro con Milagro Sala

Si algo caracteriza la gestión de Agustín Rossi al frente del Ministerio de Defensa es el despliegue que el funcionario realiza casi a diario junto a su equipo político y militar y que incluye la visita a unidades militares a lo largo y ancho del país. En las últimas horas, Rossi, acompañado por toda la cúpula castrense, se trasladó a la provincia de Jujuy donde encabezó junto al gobernador radical Gerardo Morales la ceremonia de entrega de jinetas a los familiares de submarinistas muertos a bordo del ARA San Juan oriundos de la la provincia y que, por distintas razones, no pudieron estar presentes en el acto central realizado en Mar del Plata el pasado 15 de Noviembre.

Luego de cumplir esta y otras actividades propias del cargo, Rossi se dirigió al domicilio en el que la dirigente social Milagro Sala cumple arresto domiciliario. Las repercusiones e interpretaciones sobre la actitud del funcionario no se hicieron esperar y ante la consulta de Infobae, Rossi resaltó que “lo que hice en la provincia tuvo como eje central el reconocimiento a los submarinistas fallecidos y que eran oriundos de Salta y Jujuy. Al acto que realizamos fue especialmente invitado el gobernador Gerardo Morales, a quien le ofrecí en persona hacer uso de la palabra, invitación que declinó”.

“Posteriormente, junto con los jefes militares que me acompañaron, hicimos una recorrida por distintas unidades militares, y una vez que terminé todas mis actividades oficiales fui a visitar a Milagro Sala. Que yo sepa no existe ninguna prohibición para que lo pueda hacer”, explicó el Ministro.

"Nadie se tiene que sorprender porque haya visitado a una compañera a la que estimo"

En esa línea, destacó que “cuando a Milagro Sala la pusieron presa en 2016 sostuve que era la primera presa política del país. Lo dije en 2016 y sigo pensando exactamente lo mismo ahora. Cuando fui diputado nacional fui a visitar a Julio De Vido, a (Fernando) Esteche, a Luis D’Elía, a Amado Boudou y a Carlos Zannini. No veo por qué alguien se tiene que sorprender por mi visita, lo sorprendente hubiera sido que estando en Jujuy no hubiera ido a verla siendo una compañera a la que valoro y aprecio mucho”.

En tanto, respecto de las reacciones que generó la visita a Sala, Rossi dijo: “Me sorprenden mucho. Son fascistas y propias de algunos que no toleran que alguien piense distinto. Es evidente que el gobernador Morales y yo pensamos en forma absolutamente distinta sobre este punto, pero yo no le falté el respeto a nadie con mi actitud. Simplemente hice lo que me pareció que tenía que hacer”.

El Ministro de Defensa durante el cierre del año belgraniano en la Escuela Nacional de Náutica (Prensa)

Vale recordar que si bien estaba programada con antelación, la visita del funcionario a Jujuy se da a pocas horas de haberse realizado una marcha en reclamo a la libertad de distintos ex funcionarios, dirigentes gremiales y sociales que a un año de producido el recambio presidencial siguen tras las rejas o con arresto domiciliario.

Con muchas causas tramitando ante la justicia jujeña, Milagro Sala afronta en este momento una condena a 13 años de prisión confirmada por la Suprema Corte Provincial en la llamada causa de " los Pibes Villeros”.

A esta condena se le suman 3 años de prisión por agresiones promovidas contra el actual gobernador, Gerardo Morales; 4 años de cárcel por lesiones graves; y una prisión preventiva en virtud de la causa denominada “Acampe”. En otras como la llamada “Balacera Azopardo” y “Amenazas agravadas” ha sido absuelta. y algunas otras se encuentran en pleno trámite.

Seguí leyendo:

El Tribunal Superior de Justicia de Jujuy ratificó la condena de 13 años de prisión a Milagro Sala