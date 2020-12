Aborto: expusieron los últimos especialistas en el Senado y el oficialismo negocia para obtener dictamen

Reunión plenaria remota de las Comisiones de Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud del Senado de la Nación, donde se trata el proyecto para legalizar el aborto (Comunicación Senado)

Durante la mañana de hoy se realizó en el Senado la última jornada de 12 expositores que plantearon sus argumentos, a favor y en contra, del proyecto de ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que ya obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada. Luego de estas exposiciones, el plenario de tres comisiones (Banca de la mujer Justicia y Asuntos Penales y Salud) espera emitir el dictamen para que la discusión llegue al recinto antes de fin de año.

La iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo, y que forma parte de una de las promesas que incluyó Alberto Fernández en su campaña electoral, divide aguas en el Senado y se espera una votación muy pareja, con algunos senadores que aún no adelantaron su preferencia.

Como ejemplo de la tensión que representa legislar sobre la legalización o no del aborto, el senador pampeano por la UCR, Juan Carlos Marino, ratificó en declaraciones a “El Diario”, uno de los medios de su provincia, que mantendrá su posición contraria a la legalización y la despenalización del aborto. Su argumento no tiene relación con su opinión personal sobre el tema sino -afirmó- que votará “según lo que pide la sociedad pampeana: no avanzar en la legalización” .

La paridad en la Cámara alta se mantendrá hasta último momento. La neuquina Lucila Crexell, el catamarqueño Oscar Castillo, la correntina Stella Maris Olalla y la rionegrina Silvina García Larraburu, están dentro de ese grupo que no se sabe hacia dónde inclinarán su decisión.

La senadora Norma Durango, a cargo de la Banca de la Mujer, presidió las exposiciones.

Entre los más enfáticos defensores en contra, del sector “celeste” estuvieron el ex ministro de Justicia y ex integrante de la Corte Suprema, Rodolfo Barra, el abogado Mariano Toller y el ex senador Eduardo Menem. Otros que esgrimieron su oposición al proyecto fueron la abogada mexicana Pilar Vázquez Calva, Estela Sacristán y la psicóloga Carolina Pavia.

El riojano Eduardo Menem, hermano del ex presidente Carlos Saúl Menem uno de los que deberá votar en esta ocasión en el Senado, se preguntó “ ¿Qué cambió de hace dos años. ¿Por qué este empecinamiento? ¿Por qué el apuro en sancionar esta ley? Pido que no se especule. Es inconstitucional y de una pésima calidad legislativa ”. Y en una interpretación bastante particular sostuvo que la iniciativa gubernamental “trata de establecer que la vida empieza en la semana 12”. También defendió que “la vida empieza desde la concepción”, uno de los principales argumentos de los sectores “celestes”.

Entre los testimonios a favor de la ley se distinguió la intervención de la abogada Ana Correa, autora del libro “Somos Belén”, en el que cuenta la historia de una tucumana presa durante 29 meses por un aborto espontáneo. Correa también citó varios casos de muertes por aborto y dijo que la “clandestinidad es tortura”. Luego pasó un audio de una entrevista a quien inspiró su libro, que debió interrumpir porque se había excedido en los 7 minutos que tenía para su exposición.

Cuando los senadores tuvieron derecho a preguntar, dos senadoras (la puntana María Elena Catalfamo y la santafesina Maria de los Angeles Sacnún) pidieron que repitiera ese audio y hubo un cruce con la santacruceña María Belén Tapia. Intervino Durango, hubo algún cuestionamiento de José Mayans (jefe de la bancada oficialista pero opuesto al proyecto) y finalmente la discusión quedó zanjada.

También a favor testimoniaron la mexicana Dorothy Estrada Tanck, el médico obstetra Mario Sebastiani, Lisandro Gómez (abogado de la UBA), Eleonora Lamm (doctora en Derecho y Bioética) y Luis Pedernera, presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en Argentina.

Seguí Leyendo

Aborto: ‘verdes’ y ‘celestes’ pelean voto a voto en el Senado, donde hoy el oficialismo intentará firmar el dictamen

El crudo relato de una médica tucumana que asistió el aborto de una niña de 11 años