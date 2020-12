Rogelio Frigerio: “Macri tiene mucho para aportar, no hay que sacarlo de la cancha”

Rogelio Frigerio defendió el rol de Mauricio Macri en la oposición





Luego de la reunión que mantuvieron Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta para acercar posiciones y consolidar a la oposición, fue el ex ministro del Interior de Cambiemos, Rogelio Frigerio, el que salió a respaldar la figura del ex Presidente, a quien calificó como alguien que “tiene mucho para aportar” y que “no hay que sacar de la cancha”.

“Yo creo que este no es el momento para los pases de facturas. Yo creo que todos tenemos que hacer una introspección y ver en qué nos equivocamos, pero no como una acción de autoflagelación, la autocrítica tiene que ser para no volver a cometer los mismos errores si la gente vuelve a confiar en alguno de nosotros para conducir el país en un futuro , solamente para eso”, sostuvo.

Al participar del programa RM, que conduce la periodista Romina Mangel por A24, el ex funcionario argumentó que “otros países también tienen” el ejemplo de ex mandatarios nacionales “que trabajan en la consolidación de la democracia, en la consolidación de nuevos dirigentes, en aportar su experiencia”.

“La Argentina también necesita de eso y Macri tiene mucha experiencia sobre lo que hay que hacer y lo que no; tiene contactos internacionales que el país necesita, y muchas cosas más para aportar. Yo no creo que haya que sacarlo de la cancha” , advirtió.

Además, el ex ministro coincidió con lo que dijo en una entrevista el ex Presidente, al reconocer que el ex jefe de Estado “tendría que haber asumido el rol en primera persona” de generar acuerdos con la oposición durante su gestión, una frase que un sector de la oposición tomó como una crítica hacia el propio Frigerio. Sin embargo, el ex titular de la cartera de Interior se mostró optimista al resaltar que todo lo que se hizo ”sirve si se aprendió de lo que pasó”.

“Yo creo que, para el próximo Gobierno, que seguramente se tendrá que plantear los mismos objetivos que nosotros antes porque el país está igual o peor, tiene que entender que para transformar la realidad hace falta mucho volumen político porque son problemas estructurales y no alcanza solo con ganar la elección”, manifestó.

El ex ministro del Interior respondió los dichos del ex Presidente sobre las negociaciones con la oposición (NA)

Por otro lado, Frigerio lamentó que “por primera vez haya empresarios que toman la decisión de irse a tributar en otro país” para no estar “en uno de los lugares con mayor presión impositiva” del mundo.

“Yo creo que el Estado tiró demasiado de la cuerda de esa idea de que el empresario nunca va a terminar yéndose de la Argentina por el arraigo. Eso de que se les puede seguir cobrando tantos impuestos y, a la vez, darles una calidad de bienes y servicios muy mala, tiene un límite”, señaló.

El ex ministro de Cambiemos resaltó que este “es un replanteo que también se debe hacer la política” y, en este sentido, cuestionó el impuesto a la riqueza que aprobó el Congreso el 4 de diciembre pasado, sin el apoyo de gran parte de la oposición.

“Fue una mala decisión, y no porque no sea el momento de que los que más tienen aporten más de los que no tienen nada, porque es una situación especial, pero me parece que se tendría que haber hecho de otra manera”, consideró al respecto.

El ex funcionario lamentó que haya empresas que se están yendo del país (REUTERS/Brendan McDermid)

Para Frigerio, este aporte extraordinario impulsado por el oficialismo es “anti industria y anti empresario”, y sostuvo que se se trata de una más de las “muchas acciones” que realiza el Gobierno “para que no haya inversión en el país”.

“Nosotros no nacimos ayer. Muchísimas de estas iniciativas llegaron por un año y se terminaron quedando, no podemos desconocer eso. Y así no fuera este el caso, tampoco está bien porque hay otras maneras de hacer que los que más tienen aporten más, que no sea gravando de esta manera los bienes”, agregó.

Por último, el ex funcionario contó que no le gusta la frase “volvimos para ser mejores”, muy asociada al kirchnerismo, porque considera que “tiene mucho de volver al pasado” y, en cambio, remarcó que “lo que necesita la Argentina es dejar de repetir errores”.

“Somos de los pocos países en el mundo que no cambiamos de problemas, tenemos siempre los mismos. Cada vez son peores, cada vez afectan más a la gente, pero son los mismos que teníamos hace cinco décadas. Lo que necesitamos es cambiar de problemas y para eso no podemos mirar siempre el espejo retrovisor, tenemos que ver hacia adelante y hacer propuestas distintas”, cerró.

Seguí leyendo:

Macri y Rodríguez Larreta sellaron una tregua interna basada en la necesidad

Duro cuestionamiento de Macri al cierre de El Palomar: “Si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores, ya no la tenemos”