Cambio climático: el Gobierno confió en que habrá una “nueva sintonía” con Estados Unidos cuando asuma Biden

“La nueva presidencia en los Estados Unidos pondrá en sintonía al planeta en términos de una postura muy clara con respecto a los compromisos de emisiones de gases de efecto invernadero y el Acuerdo de París, por lo tanto, ahí se va a configurar un nuevo paradigma que va a tener consecuencias positivas”, dijo el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, al salir de la reunión de Gabinete de Ambiente que hoy se realizó en la Casa Rosada. “A partir del 20 de enero, cuando asume Joe Biden, y junto a China y Europa, todo el mundo entrará en una nueva sintonía de reducción y limitación de emisiones”, agregó, en clara crítica a la gestión de Donald Trump en la materia, quien directamente desconocía la validez científica del cambio climático y sus efectos.

En diálogo con los periodistas acreditados, Cabandié contó que su ministerio dio a conocer al Gabinete el trabajo que se está realizando en relación a “una nueva contribución de la Argentina” y “una estrategia de largo plazo de cara al 2050 que implica la carbono neutralidad y, hacia el 2030, limitar la producción de gases de efecto invernadero, que son los producen el calentamiento global y los que vienen generando eventos graves como sequías, incendios, lluvias, inundaciones”.

Consultado por Infobae acerca de las críticas que las principales organizaciones ambientalistas realizaron a la propuesta de la Argentina, el Ministro explicó: “La meta de 25,7% es más ambiciosa que la que presentó nuestro país en 2016, y en el 2025 vamos a tener que presentar una nueva contribución, que será con mayor ambición . Técnicamente está muy bien nuestra meta, porque nos pone por debajo de los dos grados de temperatura que no tenemos que superar”.

Por otro lado, puntualizó: “La convención marco de Naciones Unidas ha dado el visto bueno sobre la presentación de la Argentina. Y lo que se estableció en París es que los países en desarrollo no pueden postergar su desarrollo a base de las emisiones.” “Nosotros tenemos que buscar la armonía entre el desarrollo de nuestro país pero al mismo tiempo limitar los gases de efectos invernadero para no ponernos en una situación de colapso ambiental a la humanidad”.

La reunión de Gabinete ambiental fue coordinada por Santiago Cafiero, y estuvieron presentes el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, el ministro de Transporte, Mario Meoni, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la ministra de Mujeres y Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta, todos ellos en forma presencial, y en forma virtual, los ministros de Defensa, Agustín Rossi y de Salud, Ginés González García.

El sábado, Alberto Fernández participó de la Cumbre de Ambición Climática en el quinto aniversario del Acuerdo de París, y reafirmó su compromiso con el tratado. Anunció “los compromisos que orientarán la política y la acción climática argentina en los próximos años”, adelantando la nueva Contribución que incluirá la Comunicación de Adaptación, “reforzando la importancia que reviste esta problemática para países como la Argentina” trabajando en el Plan nacional de Adaptación y Mitigación que definió como “claro y ambicioso”.

“Como enseña el Papa Francisco, abramos nuestros ojos y nuestros corazones para actuar con una nueva sensibilidad. El planeta nos dice basta”, pidió el Presidente. Y agregó que “el cambio climático es una realidad que está afectando a la humanidad en su conjunto y que requiere la acción inmediata y coordinada de los líderes de todo el mundo”.

Sin embargo, distintas organizaciones ambientalistas coincidieron en afirmar que “no alcanzan” los nuevos compromisos asumidos. “Representan una mejora importante en la ambición del país, pero no suficientes para limitar el calentamiento global a 1,5%”, expresó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Algo similar dijo Periodistas por el Planeta: “”Argentina puede y debe hacer mucho más para limitar el Cambio Climático. Los compromisos del país no se alinean con las metas del acuerdo de París, un mundo en que el calentamiento global no supere 1,5°C”.

En una encuesta reciente realizada por la consultora Poliarquía, el 89% de la población se manifestó a favor de que se frene la deforestación en la Argentina, en tanto el 75% dijo que estaba nada o poco de acuerdo con la tala de árboles o desmonte para que haya más cultivos de soja, cría de ganado o desarrollo inmobiliario. En tanto, el 74% dijo que el Gobierno nacional debería prohibir por completo la deforestación.

