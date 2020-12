AMIA: Telleldín no terminó con su alegato y podría demorarse la sentencia por la entrega de la camioneta

Carlos Telleldín (Foto: Adrián Escandar)

“No se demostró que conocía que la camioneta iba a ser utilizada para un hecho terrorista”. Otra vez, la defensa de Carlos Telleldín pidió su absolución y volvió a insistir que no conocía el destino de la Traffic que vendió en junio de 1994 y se usó en el atentado a la AMIA. Aunque estaba previsto que finalice hoy el alegato, la defensora oficial que asiste al reducidor de autos pidió continuar en la próxima audiencia. De esta manera, la sentencia podría postergarse para febrero.

Telleldín está acusado de ser partícipe necesario del atentado, que dejó 85 muertos y 151 heridos. “No se lo juzga como parte de la banda terrorista, sino como cómplice en el hecho. Entregó el arma homicida y la camioneta podía ser cargada con explosivos y volar por los aires”, explicó el fiscal Roberto Salum durante el alegato.

El reducidor de autos ya fue juzgado en 2003, pero el Tribunal Oral Federal 3 –con otra integración de jueces– declaró todo nulo por las irregularidades de la investigación. Seis años después, la Corte Suprema confirmó la nulidad de la causa, aunque convalidó la acusación contra Telleldín, y dispuso que se haga un otro juicio por la entrega de la camioneta.

El nuevo juicio está en la etapa final. Telleldín afronta tres pedidos de condena. La Unidad Fiscal AMIA y la querella de los familiares de las víctimas solicitaron la pena de prisión perpetua mientras que la querella de la AMIA-DAIA, 20 años de prisión. Los acusadores sostuvieron que Telleldín vendió la camioneta el 10 de junio de 1994 sabiendo que se iba a utilizar para cometer un delito.

Sin embargo, la defensa volvió a sostener hoy que no conocía el destino final de la camioneta. “No hay una declaración o una escucha (telefónica) que haya estado al tanto del destino de la camioneta”, dijo la defensora oficial Verónica Carzolio. Y agregó: “Si la Fiscalía y la querellas hubieran querido saber la verdad no hubieran acusados a los agentes de la Policía bonaerense por el atentado y a Telleldín en este segundo juicio”.

La defensora también apuntó a supuestas irregularidades cometidas durante el secuestro del motor de la Traffic. “Es inadmisible la incorporación del motor en este proceso. Teniendo en cuenta que es la prueba que inicia y en la que se sostiene la imputación, y al no haberse documentado del modo legal en el momento oportuno, corresponde la absolución”, aseguró.

De manera casi insólita, la defensa puso en duda la existencia de la Traffic, un hecho que ya fue probado en el juicio anterior. De hecho, se encontraron partes de la camioneta incrustadas en el cuerpo de varias víctimas y en los edificios aledaños.

Carlos Telleldín, durante una comparecencia en Comodoro Py en 2016 (Foto: Adrián Escandar)

Carzolio negó que Telleldín haya intentado fugarse luego del atentado. “Son meras especulaciones. Regresó en avión en el primer vuelo de Misiones y se presentó espontáneamente en Aeroparque”, aseguró. Sin embargo, su hijastra, Jésica Cintia Schiavone, que vio en persona al comprador de la Traffic, declaró en el juicio que Telleldín tenía previsto cruzar la frontera: “Creo que quería cruzar el límite de Argentina y no lo llegó a cruzar, no se llegó a ir”. Luego de su detención estuvo preso 10 años en la cárcel de Devoto.

La defensora oficial de Telleldín había pedido la semana pasada la absolución al sostener que la imputación estaba prescripta y destacó que el reducidor de autos ya había sido juzgado por el mismo hecho en el proceso que se inició en 2001 y culminó en 2004. Hoy tenía previsto terminar con el alegato pero no llegó a tiempo. A las 13.30, el presidente del tribunal, Andrés Basso, interrumpió la audiencia porque los jueces tenían previsto otro juicio oral.

El próximo miércoles retomará el alegato la defensa de Telleldín. Luego se prevé al menos una audiencia más para que las partes se repliquen sus exposiciones y el acusado tendrá la oportunidad de expresar sus últimas palabras. El tribunal, integrado además por Javier Ríos y Fernando Canero, tenía previsto dar a conocer la sentencia antes de fin de año pero con las últimas demoras podría quedar para febrero.

Telleldín ya fue condenado a tres años y seis meses de prisión por haber cobrado USD 400 mil para acusar falsamente a integrantes de la Policía bonaerense como las personas que recibieron la camioneta. En ese mismo juicio, el ex juez Juan José Galeano fue condenado a seis años de prisión por los delitos de peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento y violación de medios de prueba. Pero hubo absoluciones para el ex presidente Carlos Menem, el abogado Víctor Stinfale; el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y el ex agente de inteligencia Patricio Finnen.

