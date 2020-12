Martín Lousteau cuestionó la quita de fondos a la Ciudad: “Con esa decisión, Alberto Fernández rompió la foto del diálogo”

Martín Lousteau cuestionó la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires





El senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau volvió a cuestionar este domingo la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que, con esa medida, el presidente Alberto Fernández “rompió la foto del diálogo” que tenía con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

“Para mí, la Argentina no crece desde hace tiempo porque estamos perdiendo la carrera de la productividad con respecto otras naciones y eso pasa porque se apropian de la plata del Estado, a veces lo hace la corrupción, a veces el gobernante de turno”, señaló.

Al participar del programa RM, que conduce la periodista Romina Manguel y se emite por la pantalla de A24, el líder de Evolución consideró que quitarle esos ingresos a la Capital Federal fue una decisión “súbita, intempestiva, improvisada y no avisada”.

Además, criticó la forma en la que fue anunciada, en medio de una protesta de efectivos de la Policía Bonaerense que rodearon la Quinta de Olivos para reclamar un aumento salarial: “Yo fui uno de los primeros en responder en las redes sociales porque consideré que era una vergüenza que no estuviéramos apoyando más contundentemente al Presidente en esa situación. Yo estaba en TN, a punto de salir a dar una nota para dar mi apoyo cuando, de golpe, escucho su anuncio, en el que dijo ‘le voy a dar plata a la provincia de Buenos Aires sacándosela a la Ciudad”, recordó Lousteau.

El senador también criticó la forma en la que el Presidente anunció esta decisión





Según explicó el dirigente radical, su primer pensamiento en ese momento fue que el mandatario nacional estaba “usando la excusa de tener un problema” en un distrito para modificar el reparto de fondos “por un tema político”.

“La Provincia está desfavorecida, sí. En parte es porque cuando se creó el Fondo del Conurbano, después durante los 12 años de kirchnerismo no se actualizó. No se hizo porque no les caían bien Felipe Solá o Daniel Scioli”, opinó.

En este sentido, el referente de la UCR acusó al oficialismo de hacer un reparto discrecional de fondos: “Cuando vos escuchás a Máximo Kirchner decir que hubo dos jefes de Gobierno que administraron mal y que ojalá no haya un tercero, yo pienso que, después de Raúl Alfonsín, los únicos que los vencieron fueron esas dos personas. No les gusta eso, y cuanto más los puedan condicionar y menos herramientas les den, más cómodos van a estar. Eso es malo para el sistema”, remarcó.

Por otra parte, también se manifestó en contra del impuesto a la riqueza, que fue convertido en ley por el Senado el viernes pasado, al considerar que el Poder Ejecutivo no puede “exigirles permanentemente más (a los empresarios) sin mostrar como Estado que también va a hacer su parte”.

El impuesto a la riqueza fue aprobado en el Senado, aunque sin el apoyo de la oposición (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

“Podríamos hacer un esfuerzo compartido: gastamos mal en un montón de cosas, entonces arreglemos eso primero y después pidámosle que hagan el aporte excepcional, pero con un rumbo colectivo, que sepan para qué es”, agregó.

En este sentido, señaló que “hay lugares de la administración pública donde te jubilas y te dan 20 sueldos, o donde te pagan ganancias”, mientras que la AFIP “tiene un premio por la recaudación”, por lo que “si sumás todo eso es igual” a lo que se piensa recaudar con este impuesto.

Por último, Lousteau resaltó que “es raro que un empresario se vaya de un país de 40 millones de habitantes a uno de 4″, en referencia a la migración de varios emprendedores a Uruguay.

Para el dirigente de la oposición, esta situación “significa que no se sienten cómodos en este entorno” y aseguró que “le preocupa que no haya empresas que quieran invertir en la Argentina”. “Cuando iba a dar charlas en el interior del país, entre el 40 y el 90% de los chicos levantaban la mano para decir que se querían ir del país”, lamentó.

