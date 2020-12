Se extiende el debate y el aborto recién tendrá dictamen la semana que viene

Finalmente, habrá 20 expositores más en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados este jueves y el dictamen sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional recién tendrá una resolución la semana que viene, aunque originalmente estaba previsto que fuera este viernes. Además, la Comisión de Labor Parlamentaria se reunió con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para determinar cómo serán las sesiones.

También se anunció que se postergará la firma del despacho sobre el “Programa de los 1000 días”, una iniciativa que contempla beneficios de salud integral para las personas gestantes y para bebés de hasta tres años.

Respecto a las sesiones, el 30 de noviembre venció el plazo para debatir en forma remota. Muchas de las sesiones habían transcurrido con protocolo mixto: algunos legisladores en forma presencial y otros conectados mediante plataformas virtuales. El martes, luego de siete meses, Massa ordenó que se sacaran las pantallas gigantes que estaban instaladas en la Cámara de Diputados durante la pandemia y el aislamiento social.

La idea del titular de la Cámara Baja es convocar a los presidentes de todas las bancadas para acordar el mecanismo de funcionamiento tras los protocolos de distanciamiento social que ahora rigen prácticamente en todo el país. Los jefes de los bloques deberán definir cómo trabajarán aquellos diputados que integran los grupos de riesgo. El resto debería viajar como en tiempos normales.

Como ya informó Infobae, el principal inconveniente radica en cómo la Cámara dispondrá las garantías sanitarias para la presencialidad. Por otro lado, aquellos legisladores que no puedan trasladarse desde sus provincias a la Ciudad de Buenos Aires, o que por edad o enfermedades preexistentes no puedan dejar sus domicilios aún viviendo en la capital, deberían solicitar un certificado sanitario que justifique su conexión remota . De esta manera, se pasaría de sesiones virtuales mixtas a sesiones presenciales, pero con excepciones. Aún no hay definiciones sobre qué pasará con el funcionamiento de las comisiones. Hay quienes promueven la idea de que en ese caso sí se debata vía teleconferencia.

Los feriados de lunes y martes harán que el dictamen probablemente salga el miércoles 9, primer día hábil de la semana, para que 24 horas después -el 10- se empiece a debatir el proyecto de ley entre los 257 diputados. La legisladora Cecilia Moreau, titular de la Comisión de Legislación General, aclaró que la intención es que no sea un debate exprés.

La discusión sobre la IVE continuó este miércoles en Diputados con doble turno -uno por la mañana y otro por la tarde-. El plenario que incluyó a las comisiones de Legislación General, Mujeres y Diversidad, Legislación Penal y Salud de la Cámara Baja, todas presididas por legisladores del Frente de Todos, donde 32 expositores mostraron sus posturas a favor y en contra del proyecto de ley para legalizar el aborto. La iniciativa fue impulsada por el presidente Alberto Fernández el 17 de noviembre pasado.

Los informes incluyeron opiniones de médicos, abogados, representantes de diferentes religiones y de organizaciones no gubernamentales. Las exposiciones, todas con un máximo de 7 minutos, comenzaron alrededor de las 10.30 y como en la jornada inicial incluyeron discursos en ambos sentidos. En esta ocasión el diputado por Tucumán, Pablo Yedlin (quien durante varios años fue ministro de Salud de esa provincia) presidió el debate que incluyó preguntas a los 32 expositores.

La reunión que se realizó de manera virtual transcurrió dentro de un clima tranquilo . Cada uno desarrolló sus argumentos en apoyo o en detrimento de la iniciativa. En el tramo final, la diputada Moreau, que asumió en la última parte la dirección del debate, recordó que existía un chat interno para que los demás legisladores pudieran hacer preguntas a los invitados, que algunas respuestas se podían hacer por correo electrónico y que pedía “respeto y tolerancia” porque algunos de sus colegas estaban recibiendo mensajes amenazantes en sus casillas.

“Vamos a denunciar e investigar a estos bots con las autoridades que tenemos en la Cámara, así como no toleramos los escraches que se le hicieron en los últimos días a quienes deben tratar este proyecto”, sostuvo.

Moreau también fue contundente para pedirle a algunos de los expositores que no utilicen términos ofensivos como “sicarios, asesinos o antiderechos” para no alterar los ánimos de la sociedad.

Casi todos los discursos giraron alrededor de aspectos legales, científicos, médicos, religiosos y sobre los costos que tendrá que afrontar el Estado argentino en caso de sancionarse esta ley.

En el primer día, el martes, habían expuesto 20 personalidades invitadas (10 a favor y 10 en contra). Y también funcionarios del Gobierno Nacional como el ministro de Salud y Acción Social, Ginés González García, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, quien fue una de las redactoras de la iniciativa, respaldando los argumentos que llevaron al gobierno de Alberto Fernández a impulsar nuevamente el debate sobre el aborto que no se aprobó en 2018, porque el Senado rechazó la propuesta.

En aquella ocasión, el 9 de agosto, la votación en la Cámara alta finalizó 38 a 31 en oposición a la sanción de la ley y también se registraron dos abstenciones. Los debates se habían iniciado en Diputados en abril de ese año y en esa Cámara se obtuvo media sanción en medio de un país movilizado entre verdes y celestes.

Seguí leyendo:

Sin Horacio Rodríguez Larreta, el Gobierno reunirá al resto de los gobernadores y apura la firma del nuevo consenso fiscal

Cuáles son los planes de asistencia para las empresas que el Gobierno implementará en reemplazo del ATP

Sorpresa: la UAR levantó las sanciones a los tres jugadores de los Pumas suspendidos por mensajes xenófobos