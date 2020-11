Jorge Lanata: “El poco poder que tiene el Presidente lo esmerila la mujer que lo nombró”

Jorge Lanata

Jorge Lanata sigue considerando que Alberto Fernández “es el secretario” de Cristina Kirchnner. Destacó sus aptitudes como operador político, pero afirmó que no tiene “pasta para ser presidente” y que su falta de liderazgo se ve aún más afectada por la presencia de la persona “que le puso los votos”.

A una semana del último programa del año de Periodismo Para Todos (PPT), el periodista estuvo presenten en Verdad/Consecuencia (TN). Allí se refirió a la relación entre el Presidente y su vice, expresó su preocupación por la situación económica del país y elogió a La Cámpora como organización política.

Lanata calificó el momento del Gobierno como “raro”: “Tenés a un presidente con poco poder y el poco poder que tiene lo esmerila la mina que lo nombró. Es extraño” . Para el periodista “algo que fue muy ingenioso y que le permitió a Cristina ganar, la llevó a un punto en el cual con la carta, ella se quiere despegar de Alberto”.

“Sigo pensando que Alberto es el secretario de Cristina, me da lástima porque me gustaría tener a un presidente que fuera un presidente, pero no lo veo con pasta de presidente. Es muy buen operador, muy buen jefe de Gabinete pero no da para ser presidente, no me parece un líder y menos teniendo una persona que le puso los votos”, explayó su dura crítica.

Para Lanata la situación del Jefe de Estado “es muy complicada”. “A lo mejor sueña con la reelección pero es difícil” , planteó vaticinando un contexto económico con mayor inflación y devaluación de la moneda: “Todo esto va a pasar, en un mes o cinco pero estoy seguro que va a pasar”. Además, Alberto “sabe que Máximo (Kirchner) es el candidato K”. En ese sentido, el periodista de Radio Mitre elogió a La Cámpora: “Es de lejos la mejor organización política que vi en los últimos 10 años en la Argentina; se manejan muy bien, son muy cerebrales, saben donde meterse, tienen territorialidad, buscan lugares con votos y guita y creen en lo que dicen. Están laburando a largo plazo”.

Por otra parte, para Lanata “los gobernadores no le dan pelota” al Presidente y “el PJ es un sello”. Asimismo, ironizó y consideró que Alberto Fernández “no tiene a nadie más, solo a Dylan”.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Al respecto de Cristina Kirchner, la consideró “una líder”, aunque remarcó que “tiene deficiencias” al señalar “su manejo con la gente”: “Pareciera que le da asco, no es agradable con la gente”. No obstante, se refirió a su situación judicial y manifestó: “La pretensión de Cristina de que Alberto le sirva para la impunidad es cada vez más difícil. Los jueces siempre están con el poder, se alinearían con Alberto si pensaran que tiene poder. No están convencidos”.

Consultado por la carta de CFK y el posterior efecto en la economía, analizó: “Hubo un momento en el que el Gobierno se asustó y no hacía nada. No se cómo fue, les cayó esa ficha y le dan todo el poder a (Martín) Guzmán y a cierta ortodoxia en el manejo de la economía. Eso hizo bajar el dólar, no la carta de Cristina”.

Por último, para el conductor de PPT, la pandemia evidenció que Argentina “es un país pobre, de recuperación a muchos años” y opinó que se debe dejar de pedir asistencia al Fondo Monetario Internacional. Además, remarcó la necesidad de lograr consensos entre los principales actores del poder, pero recordó que el Presidente aún no cumplió y volvió a remarcar su falta de liderazgo para hacerlo. “Alberto dijo que iba a llamar a todo el mundo y no lo hizo, tienen que estar todos; la CGT, las iglesias, partidos políticos, estudiantes... creo que Alberto no tiene liderazgo para convocar”, concluyó.

