Carlos Rívolo criticó al kirchnerismo por el proyecto para elegir al Procurador con menos votos: “La victoria no da derechos”

El kirchnerismo apunta a cambiar las reglas que regulan el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Entre las modificaciones más importantes está la intención de que al Procurador General de la Nación y jefe de los fiscales se lo designe con una mayoría simple de votos del Senado (la mitad más uno del total, sin importar el número de legisladores en el recinto) y no con una agravada de dos tercios, que su mandato no sea más vitalicio, sino que dure cinco años renovables por otro período consecutivo, y que no pueda ser designado en un año de elecciones presidenciales.

El presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, señaló que haber ganado las elecciones “no da derechos” al oficialismo para avanzar de esta manera sobre el manejo del Ministerio Público Fiscal.

En declaraciones al programa Desde el Llano (TN), Rívolo sostuvo que el proyecto del kirchnerismo “es llamativo”. “(Alberto Fernández) habló de independencia y de la justicia, y los fiscales vamos a seguir siendo los encargados de investigar al resto de los poderes, con lo cual que se pretenda modificar todo lo que tiene que ver con la integración del tribunal de enjuiciamiento sean normas regresivas en lo que tiene que ver con el respaldo de los que vamos a llevar adelante la investigación poco hace a la independencia”, consideró.

“Estamos pidiendo que nos escuchen”, insistió y aclaró que “nadie se encolumna ni en oficialismo ni en no oficialismo, estamos hablando de una institución que va a trascender esta coyuntura”. En ese sentido, apuntó a la “falta de destreza de la política para no llegar a tener un Procurador”. A principio de año, Alberto Fernández envió el pliego del juez Daniel Rafecas al Senado, pero aún no se trató ni se lo convocó. Para Rívolo, “no puede ser que no haya un candidato, más allá de que el Presidente mandó el suyo hace casi nueve meses, que no tratemos su pliego”.

Para el titular de la Asociación de Fiscales, esta situación los está “debilitando”. “El Procurador necesita de la mayoría de los dos tercios. Dos tercios implica federalismo. Dos tercios implica 48 votos, no 37. El Procurador General no trabaja solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en la política criminal y en el área no penal de todo el país. Por eso esta exigencia agravada”, explicó.

En ese sentido cuestionó al Frente de Todos y señaló que “la victoria no da derechos y mucho menos en esta condición”. En cambio, afirmó que haber ganado las elecciones sí “da el derecho a que se pueda proponer el candidato, como lo hizo en su momento (Mauricio) Macri o Cristina Kirchner”, pero insistió en que “dos tercios implica federalismo, que las provincias actúen y opinen”.

Por otra parte, Rívolo criticó que la posibilidad de que el mandato del Procurador no vaya a ser más vitalicio, sino que dure cinco años renovables por otro período consecutivo y que no pueda ser designado en un año de elecciones presidenciales. “Jamás imaginamos que se llegaría a nuestro cargo por una reelección. Si la cuestión de la reelección tuviera el voto positivo en esta ley, el gobierno de turno -si durara dos períodos- tendría un procurador vitalicio. La realidad es que nunca vimos esta cuestión de la reelección y es peligrosísimo”, remarcó.

El dictamen de la iniciativa fue aprobado el viernes pasado por la Comisión de Justicia del Senado y se trataría en la Cámara este viernes o el lunes de la semana próxima.

