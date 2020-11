Fiscales y jueces contra legisladores y funcionarios: se abre una nueva ronda por las reformas con final incierto

Resulta que usted se encuentra atado a una silla y parado en frente tiene a un sujeto con un bate de béisbol preguntándole que rodilla quiere que le rompa. Por más que elija izquierda o derecha, es probable que el batazo le rompa las dos. Así es la situación que se vive en el mundo judicial frente al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en base a los dos proyectos de reformas que se tratan: el de la Justicia Federal y el del Ministerio Público.

El modelo acusatorio existe en casi todas las provincias hace más de dos décadas y la principal falla que tiene es la falta de recursos. En el Poder Judicial de la Nación ya comenzó a correr el mismo sistema hace un año en algunos juzgados federales del interior y la idea de Alberto Fernández no es duplicar la cantidad de fiscalías federales sino multiplicar la cantidad de juzgados. Si hoy hay un cuello de botella, piensen en el resultado dentro de dos años.

La que entendió todo y le ganó de mano a Alberto es Cristina Fernández, que no sólo le estropeó el proyecto de reforma judicial a su Presidente al permitir que se creen más de mil cargos no contemplados en el trabajo del ministerio de Justicia, sino que está abocada full-time a destrozar al Ministerio Público Fiscal al modificar una ley que ella misma votó en 1996 cuando era senadora en base a lo dispuesto por una reforma constitucional que ella misma votó en 1994 cuando fue constituyente.

Y si faltaba algo, Alberto Fernández convocó a una comisión de juristas para que lo aconsejen sobre el número de jueces de la Corte y los eruditos le devolvieron un documento con obviedades generales sin mencionar el número de jueces de la Corte. Una de las ventajas que tiene el canal Senado TV es que casi nadie lo mira. Quizá sea por eso que la Comisión de Justicia y Asuntos Penales haya tenido una exposición que fue una perlita desapercibida: los presentes estaban más interesados en contestarle al expositor que en escucharlo o hacer preguntas. Mario Villar es Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal y es uno de los ochenta fiscales intervinientes en causas pesadas de corrupción que firmó una carta pidiendo que no se modifique la mayoría calificada para nombrar Procurador General.

Le dieron la palabra nada más que durante quince minutos, por lo que se centró en dos temas puntuales: la mayoría requerida para designar procurador, nombrar y remover fiscales, y la duración del procurador en su cargo. Lo primero que hizo notar Villar fue que en la reforma se contempla un cambio en el jurado de remoción de los fiscales un tanto arbitraria, dado que pasarían de siete miembros a nueve, donde el Poder Legislativo dejaría de contar con un representante y aumentaría su número a tres (uno de la oposición). Si a ello le sumamos que para remover a un fiscal no modifican la cantidad de votos, quedan a tiro de una mayoría simple, dado que no es lo mismo cinco votos de siete que cinco de nueve.

En cuanto al proceso, Villar destacó el detalle de los votos para la selección de fiscales. “Tengo el voto del Procurador General designado por una mitad más uno del Senado, un representante del legislativo que integró esa mitad más uno y un jurista invitado puesto a dedo por el Procurador ya elegido por la mitad más uno, lo que representa tres votos sobre cinco”, aseguró el Fiscal para rematar con un lapidario “eso es injerencia, en la medida que ya no controlan, sino que codeciden, es injerencia, con lo cual la autonomía se ve reducida”.

Cabe recordar que el Ministerio Público no forma parte del Poder Judicial ni de ningún otro poder, sino que, como su nombre lo indica, fue creado para “la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad”. Con la reforma constitucional de 1994 se le otorgó al organismo el rango de “autónomo” y se ordenó al Congreso que sancionara una ley orgánica: así nació la 24.946. ¿Cómo funcionaba antes? Y, por lo menos desde 1990, el Procurador era designado por el Ejecutivo y juraba ante el ministro de Justicia, ni siquiera ante el jefe de Estado.

Durante el debate de aquella ley, una de las defensoras de la necesidad de los dos tercios del Senado para la designación del procurador fue la senadora Graciela Fernández Meijide, quien denunciaba que el entonces jefe de los fiscales no investigaba al gobierno y hasta había reemplazado al procurador de investigaciones internas por otro que hacía la plancha. Villar fue pícaro en su alocución al recordar la anécdota porque demostró que hubo acuerdo amplio: el primer procurador elegido por los dos tercios fue Nicolás Becerra, que tenía origen peronista. Y los dos que siguieron –sin contar los interinos– fueron Esteban Righi y Alejandra Gils Carbó, todos nombrados con los dos tercios de la cámara alta.

Aquí es donde se cuela cuál sería la verdadera intención de Cristina Fernández: si modificar la ley porque no se logra un acuerdo en cuanto a Daniel Rafecas o porque Daniel Rafecas no querría aceptar el cargo con menos votos que los que la ley establece hoy.

El doctor Villar fue aún más allá y les recordó a los miembros de la comisión que “el presidente y la coalición de gobierno han hablado del Law Fare: si yo bajo los requisitos, se crean las bases para institucionalizar el Law Fare”. En cuanto a la duración del mandato recortado a cinco, seis o siete años, Villar aseguró no estar muy de acuerdo, pero que si se conservan los dos tercios, no es tan grave como las dos modificaciones juntas. “Sin embargo, es probable que un procurador sea nombrado en el último año de un gobierno y dure todo el gobierno siguiente”, sostuvo el fiscal general y agrego que “por eso los dos tercios son importantes aunque se reduzca el mandato”, para finalizar con un recordatorio: los mandatos de los procuradores generales no son perpetuos, como muchos dentro de la mismísima comisión han sostenido –hola, senador Weretilnek–, sino que pueden ser removidos mediante el proceso correspondiente.

¿Qué tuvo para decir el senador Oscar Parrilli, presidente de la comisión, a todo esto? Que “mucha teoría, pero en la práctica se llegó a amenazar a la hija de Gils Carbó para que renuncie”, en referencia a los insultos que llegaron a su celular tras una columna publicada por Clarín en base a datos publicados en el expediente en el que la entonces procuradora estaba procesada. Villar, mientras le cortaban la comunicación, les recordó la gestión de Esteban Righi. No hubo mucho más. Mientras parece que todo está cocinado en la comisión, los fiscales que se oponen a la reforma ya estudian recurrir a la vía judicial para conseguir una declaración de inconstitucionalidad de la más que posible futura reforma. Resignados en el Senado, no se dan por vencidos en el día después.

Defender lo imposible. El oficialismo tiene una gran, enorme ventaja para llevar a cabo los cambios que crea necesarios en la Justicia: al ciudadano le importa entre poco y nada. Sacando un número reducido de personas informadas, pocos logran dimensionar el nivel de perjuicio que se puede generar con una reforma mal hecha a un organismo que dispone sobre la libertad y la propiedad privada de las personas. Y es un gran problema que saben capitalizar: la percepción que tenemos de la Justicia es generalizada y a la baja . Si tomamos en cuenta las distintas encuestas que se han realizado en los últimos años respecto de la percepción social sobre las instituciones del país, el Poder Judicial siempre pelea cabeza a cabeza con los sindicatos, pero por el último puesto de la tabla.

De allí que resulte difícil que su colonización, reforma, reestructuración o lo que se nos pueda cruzar por la cabeza pueda ser un tema que se instale en la agenda cotidiana de las personas dado que todos tenemos un concepto de mediocre a malo en la general sobre el funcionamiento del Poder Judicial, incluso quienes hemos trabajado –lo confieso– o aún trabajan allí.

Por otro lado, las personas que no pertenecen al universo judicial de un lado o del otro del mostrador no tienen por qué saber cómo funciona la institución por dentro, cómo se dividen los fueros ni qué es la Justicia Federal. De base hay que aclarar que en la Argentina existen 25 poderes judiciales, uno por provincia, uno por la ciudad de Buenos Aires, y uno nacional. Cada provincia tiene su propio código procesal de cada materia y administra su propio sistema judicial. La Justicia Federal, que depende del Poder Judicial de la Nación, es la que más vinculada está a las noticias de políticos: entiende en causas de defraudación al Estado, malversación de caudales públicos, etcétera. Y de allí vamos en orden decreciente en interés público: causas de narcotráfico, falsificaciones de documentos, infracción a la ley de marcas y demás motivos de embole. Puede que les toque intervenir en algún delito ordinario porque cualquier delito cometido dentro de un edificio federal –de gobierno, cárceles, aeropuertos, ferrocarriles, etcétera– es de la Justicia Federal.

Asimismo, el Poder Judicial de la Nación también es el encargado de resolver causas de delitos llamados ordinarios –de homicidio para abajo– en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, con una buena parte del Código Penal ya transferido al Poder Judicial de la Ciudad. Pero cuando hablamos de dramas vemos a la justicia ordinaria: el policía muerto por un tipo que salió diez días antes tras pagar 10 mil pesos de fianza, los ladrones que no pasan más de cinco días presos, los homicidas que salen con libertad condicional sin haber cumplido el total de la pena –de hecho, casi nadie cumple la totalidad de la pena–, y demás situaciones. En ninguno de estos casos que haya ocurrido más allá de la General Paz o en alguna otra provincia interviene la Justicia Federal, ni la Nacional ni el Procurador General de la Nación. Pero siquiera ése es el problema central, como tampoco lo son los malos jueces.

El tamaño de la estructura burocrática conformada por la totalidad de los organismos judiciales del país hace que sea difícil de creer que el sistema tiene un número inmenso de empleados y funcionarios que valen la pena, que se comprometen con su trabajo y que hacen lo que pueden con los recursos que tienen. El daño está hecho. De allí que sea normal escuchar que hay una justicia para los ricos y otra para los pobres: es cierto. La mayoría de los casos resonantes de los Juzgados Federales tiene como protagonistas a políticos y son contados con los dedos aquellos que han terminado en la cárcel. Las causas narcos van a parar a la sección policiales de los diarios. La mayoría de las causas de homicidios, robos y violaciones corresponden a juzgados ordinarios.

Las peores reformas judiciales ya fueron hechas. El 23 de enero de 1997 en la provincia de Buenos Aires entró a regir el sistema acusatorio que ahora comienza a instalarse en la Justicia Federal de a poquito. Para pasarlo en limpio: los juzgados de instrucción dejan de instruir y el responsable de las investigaciones son los fiscales. No es ni mejor ni peor, es otra clase de sistema. El problema pasó por el presupuesto y por las prerrogativas que se le daban a los reos por sobre las víctimas.

La última vez que pisé una fiscalía en el departamento judicial de Lomas de Zamora, existían 24 Unidades Funcionales de Instrucción. 24 fiscalías para para los 2.7 millones de personas que habitaban los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. Cuando ingresé existían 240 mil personas residiendo en barrios vulnerables, cuando me fui el número había ascendido a 350 mil. ¿Cuántas habrá hoy? Es lo de menos: el conurbano sur hoy cuenta con 32 fiscalías. Pasaron 13 años y creció más la población y la situación de vulnerabilidad que los medios judiciales para combatir la delincuencia. Y al primero que diga que estoy vinculando pobreza con delincuencia, le cuento que le está pifiando: estoy vinculando pobreza con vulnerabilidad. Cualquiera que haya trabajado en el fuero penal sabe que los robos existirán por todos lados pero que la tasa de homicidios y abuso sexual hace estragos entre los más pobres.

Ya que hablamos de Lomas, nos viene como anillo al dedo para hablar de la Justicia Federal. Desde 1996 la jurisdicción territorial compuesta por Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Lobos, Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente, Ezeiza y Almirante Brown sigue teniendo sólo dos juzgados penales, uno vacante. Y eso que cuenta con todos los complejos penitenciarios federales y el aeropuerto internacional de Ezeiza. ¿Consecuencias? Nada grave: la causa del supuesto espionaje ilegal (delito penal) durante la gestión de Mauricio Macri es subrogada por el titular de un juzgado contencioso administrativo. Y la culpa no es del Poder Judicial, sino de la política.

Imaginemos si por cada vez que hubo consenso social en que existen funcionarios que no funcionan en el Poder Ejecutivo se hiciera una ley que reformara su estructura y funciones. Imaginemos qué deberíamos hacer con el Poder Legislativo ante el consenso social de que son pocos los que se sienten representados por sus representantes. El Poder Judicial y el Ministerio Público no deciden las políticas de seguridad. Del Poder Judicial ni del Ministerio Público dependen los operativos de prevención policial. El Poder Judicial ni el Ministerio Público son responsables de las leyes penales que terminan por beneficiar a los delincuentes. Ni siquiera el Poder Judicial es el responsable de que existan vacantes en el Poder Judicial: hay 116 pliegos varados en el Ejecutivo y 29 en el Senado.

No fue el Poder Judicial el que decidió que por cada día con prisión preventiva a un condenado se le computen dos, ni tampoco fue invento del Ministerio Público. Fue el Poder Legislativo que a través de la ley 24.390 creó esa aberración jurídica y el Poder Ejecutivo el que la promulgó. No es el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires el que no ordena la construcción de cárceles para evitar que existan 48 mil presos donde solo entran 24 mil. No es el Poder Judicial el que dice que los legisladores tienen fueros que impiden que puedan cumplir prisión como cualquier otro ciudadano. Y aquí volvemos al punto de una Justicia para los ricos y otra para los pobres, pero reformulado: hay una legislación para los políticos y otra para los ciudadanos comunes.

Es poco probable que encontremos a un funcionario público robando la recaudación de un supermercado a punta de pistola. Es mucho más factible que sus delitos sean del tipo de trafico de armas o el enriquecimiento ilícito de guante blanco. O no tan blanco, como los funcionarios del PAMI que fueron imputados el pasado jueves por el fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, por cobrar el IFE. Imaginemos el escenario de funcionarios del organismo presidido por La Cámpora imputados por un fiscal removible con el voto de 37 de los 41 senadores con los que cuenta el oficialismo.

No es la Justicia, es la política. Si hay vacantes, es la política. Si hay malos jueces, no fueron removidos por la política. Si hay jueces militantes, son permitidos por la política. Y si hay malas leyes, no es culpa de la Justicia. Pero convengamos que no podemos esperar demasiado en este aspecto: si hay que legislar nadie va a atentar contra su propia especie.

