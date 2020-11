Especialistas debatirán los escenarios post coronavirus a los que se enfrentará la Argentina

La promoción del encuentro que se llevará adelante en la mañana del martes

Este martes a las 9 de la mañana se llevará a cabo un encuentro entre diferentes representantes de organizaciones y ONG que debatirán los posibles y futuros escenarios que tendrá la Argentina cuando el COVID-19 deje de ser el principal problema de la sociedad. Con la vacuna por delante, comienzan a divisarse diferentes realidades económicas, financieras y políticas.

El encuentro por Zoom será moderado por Jorge Arias y será protagonizado por Fernando Ortega (Concytec Perú), José Cordeiro (Red Iberoamericana de Prospectiva, Madrid), Miguel Ángel Gutiérrez (director en Argentina de Millenium Project), Adriana Sánchez (del programa Futuros In Perfectos, Ministerio de Ciencia y Tecnología), Jerome Glenn (The Millenium Project de Washington) y Javier Triana (Futuros In Perfectos Colombia).

La transmisión será en vivo por el canal de Youtube del Laboratorio de Comunicación y Medios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. El encuentro fue titulado “Pensar el futuro: escenario post covid-19″.

Argentina sigue teniendo un porcentaje alto de casos de coronavirus en el interior (REUTERS/Agustín Marcarián)

El evento es organizado por Laboratorio Futuro, Argentina Conversa, el Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva, la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales, The Millenium Project y el Programa de Bioeconomía.

La Argentina es uno de los países con más cantidad de contagios por cada un millón de habitantes que tiene el mundo. Al día de hoy en el país fallecieron 37.002 personas como consecuencia del coronavirus y la cantidad de casos desde que comenzó la pandemia llegó a 1.370.366.

La decisión del gobierno nacional de extender la cuarentena, con diferentes formatos, a lo largo de todo el año generó un impacto fuerte en la economía local que arrastraba una crisis profunda de los últimos años de gestión del gobierno de Cambiemos.

El debate que tendrá lugar mañana por la mañana girará entorno al contexto económico y sanitario que tiene el país en este momento, y los cambios que sufrirá la sociedad argentina luego del covid-19.

