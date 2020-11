Un municipio de Chubut liberó unos lotes que habían sido usurpados y los entregaron a 122 familias

La Municipalidad de Lago Puelo entregó 14 hectáreas de tierras fiscales

En los últimos meses se registraron y desactivaron varias tomas en la localidad de Lago Puelo, en la provincia de Chubut. Varias de ellas tuvieron lugar en el paraje Cerro Radal. Una de las más recientes fue a comienzos de este mes, cuando la policía provincial constató un asentamiento ilegal en cercanías al basurero municipal y desalojó a siete familias que se habían instalado allí.

Ayer, otras 14 hectáreas de la misma zona que habían sido usurpadas y posteriormente desalojadas en las últimas semanas, fueron entregadas a 122 familias en el marco de un programa municipal creado para solucionar la demanda habitacional.

En diálogo con Infobae, el secretario de Planificación estratégica local, Federico Vercelli, especificó la finalidad de los terrenos distribuidos: “Hay 122 lotes de entrega a familias (500 m2), uno para una escuela (5.000 m3), uno para bodega municipal (5.000 m2), dos para sindicatos, uno para la asociación de productores, 15 para oferta pública (1.500 m2) y espacios verdes”.

122 familias se vieron beneficiadas con la iniciativa

El funcionario repasó que estas tierras “se recuperaron por haber trabajado en conjunto con policía en forma inmediata. Después se las custodió durante dos semanas con aporte del estado municipal hasta lograr hacer la entrega” como parte del programa Registro Único de Solicitantes de Tierras.

El Concejo Deliberante adjudicó los lotes tras una votación que contó con los votos positivos de los concejales Ángel Gangemi y Norma Zurita (ambos del Frente de Todos), de Rocío Zucarelli, Luciano Gambino y Andrea Lozada (estos tres últimos, de Chubut al Frente). En contra, votó la concejal de Cambiemos, Cristina Jara.

El Registro Único de Solicitantes de Tierras se comenzó a implementar en julio. Vercelli había explicado en su momento que “la especulación inmobiliaria que hay en la zona ha llevado los valores a cifras inalcanzables para un trabajador”. En este contexto, el intendente Augusto Sánchez “nos encomendó avanzar con el programa de ordenamiento territorial, con el foco en que la mayor cantidad de puelenses lleguen a tener su casa propia y este es el primer paso de un camino de justicia social”.

Hoy en día son más de 350 personas las anotadas en lista de espera como solicitantes. A cada una de ellas se las entrevistó y se les otorgó un puntaje en función de la urgencia de necesidades. “Se trabajó con un equipo interdisciplinario para evaluar cada caso”, apuntó el secretario. Así se confeccionó el listado de los primeros beneficiarios.

La entrega de terrenos se dio en el marco del programa Registro Único de Solicitantes de Tierras

Uno de los adjudicados manifestó su alegría en una charla con el sitio Con Marca Andina: “Después de tantos años de sentirme ninguneado, finalmente cumplieron con lo que me prometieron y hoy sé que voy a poder dejarle una casa a mis hijos”, dijo. Y agregó: “Yo no voté a esta gestión, pero hoy tengo que agradecer lo que hicieron porque nunca me lo esperé y cumplieron con lo que habían prometido”.

Vercelli aclaró que “los terrenos no son gratis, sino que se los otorga a valor fiscal y en cuota”. También indicó que “este registro continúa abierto para avanzar con las entregas futuras y muestra que la voluntad del estado municipal no avala las tomas de tierras y da respuesta a la problemática”. Las primeras estimaciones reflejaron que son alrededor de 600 las familias de Lago Puelo que necesitan un lugar para construir un techo propio.

