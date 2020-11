Impuesto a la riqueza: la sesión duraría unas 20 horas y podría ser presidida por un diputado del PRO

Máximo Kirchner y Mario Negri hablaron por teléfono. Sólo para el tratamiento del proyecto de ley ‘Aporte Solidario Extraordinario’ cada uno de ellos tiene una lista de oradores de 80 diputados de sus respectivos bloques, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La suma de 160, sin contar los discursos de las demás fuerzas políticas, y los debates de los otros tres temas incluidos en el orden del día, anticipan en Diputados una sesión de casi un día. En las reuniones de bloques se hablaba de un mínimo de 20 horas de sesión, desde las 12 de hoy y hasta por lo menos las 8 de mañana. Sin embargo en esa charla Kirchner y Negri se tantearon mutuamente para intentar reducir los discursos y acortar el debate que se anticipa intenso. Aún así el oficialismo tiene garantizado el número para aprobar la media sanción del proyecto que gravará por única vez y con alícuotas de entre 2 y 3,5% los bienes personales declarados por más de 200 millones de pesos. También tienen número holgado para revalidar el Presupuesto 2021 que volvió del Senado.

Además de la polémica en torno al impuesto a la riqueza que Juntos por el Cambio anticipó que votará en contra, se sumó la incertidumbre respecto a quién presidirá la sesión. Después de que uno de los integrantes de la misión del Fondo Monetario Internacional diera COVID positivo, Sergio Massa, que el viernes lo recibió en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, debió aislarse. El presidente del cuerpo legislativo se hizo un hisopado que dio negativo y también anticuerpos cuyos resultados espera para hoy. Para definir si podrá estar en el recinto aguarda un tercer hisopado realizado a Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI para Argentina. Si ese test o el examen de anticuerpos dan positivo, Massa seguirá la sesión desde su casa como un diputado más y conectado en forma remota. Incluso votará. En tal caso presidiría el debate un diputado del PRO, Alvaro González, vicepresidente Primero que tiene muy buen diálogo y trato con el titular del cuerpo y que suele reemplazarlo en forma parcial durante las sesiones. Las dos principales fuerzas políticas acordaron priorizar el rol institucional del Congreso por sobre sus propias diferencias según contaron a Infobae por lo que el diputado muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta estaría a cargo más allá de las incomodidades de su interbloque.

El viernes Sergio Massa recibió a la misión del FMI

En la previa a la maratónica sesión, habrá reunión de Labor Parlamentaria para definir oradores, tiempos y ordenar el debate. En principio se estima que, para tranquilidad del Ministerio de Economía, se convierta en ley el Presupuesto 2021 antes de avanzar sobre otras iniciativas. En comisión ayer al mediodía los diputados de Juntos por el Cambio dijeron que no pondrían objeciones a la ratificación de la votación de dos semanas atrás. El Senado no incluyó ningún cambio a la ley pero la volvió a enviar a la cámara de origen después de detectar que por un error informático en la media sanción no estaban incluidas 22 planillas con las obras negociadas con las provincias. Un error inédito que de todos modos en Economía, en el Senado y en Diputados acordaron salvar con una nueva votación para evitar futuros cuestionamientos legales.

En ese marco el viernes 13 Juntos por el Cambio mantuvo una larga reunión de interbloque. Se ratificó el voto en contra de grandes fortunas, hubo pases de facturas por algunas ausencias en las sesiones anteriores (la especial pedida por la propia oposición) y se acordó que una vez más los diputados viajaran para participar en forma presencial. También se acordaron negociaciones con el oficialismo respecto a la ley de manejo del fuego aunque sin demasiado optimismo respecto a acordar aclaraciones en la ley que pone un plazo de 30 años para zonas agrícolas y de 60 años para bosques nativos para que se pueda disponer de ellos. El pedido opositor es hacer una diferenciación entre terrenos urbanos y grandes campos.

Maximiliano Ferraro, Mario Negri, Cristian Ritondo, Brena Austin y Alvaro González de Juntos por el Cambio

Por su parte el bloque del Frente de Todos realizó una reunión remota ayer a la tardecita. Duró una hora y media. El encuentro fue presidido por Massa desde su casa. En el Congreso estuvieron Máximo Kirchner; la vice del bloque Cecilia Moreau y la secretaria parlamentaria Cristina Alvarez Rodríguez. Conectados también en forma remota participaron el resto de los diputados y los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Carlos Heller, y de Finanzas, Fernanda Vallejos.

En la charla, Kirchner justificó la necesidad del impuesto no solo en la pandemia actual sino también en la herencia macrista que “destrozó” las cuentas del país, describió un panorama sobre la gravedad sanitaria en todo el mundo a partir de la segunda ola. Heller propuso sumarse a la carta de los senadores del Frente de Todos que responsabilizaron al Fondo Monetario Internacional por el endeudamiento y la falta de control sobre el uso del Stand By del 2018 que hizo la gestión de Mauricio Macri. Vallejos lo apoyó y además pidió que se trate el proyecto de ley que prohíbe al Estado conceder ayudas a las empresas que operan y tienen vinculaciones con guaridas fiscales.

En el ida y vuelta con diputados, se pidió reforzar la idea de que el impuesto no es “contra los ricos” ni contra ningún sector, “sino en favor de la solidaridad en un momento muy difícil del país”. Se pidió que los discursos sean constructivos con el foco puesto en no desalentar la producción, lo que menciona la oposición como una razón para votar en contra ya que quienes deberían pagar son también los grandes empresarios e inversores.

Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y coautor del impuesto a las grandes fortunas

Por tratarse de un impuesto, aunque el oficialismo no lo llame así, se necesitan 129 votos para su aprobación (mayoría absoluta) . El Frente de Todos supera ese número gracias al compromiso de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, que presiden Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón. Entre los votos positivos estarán los cuatro que responden al cordobés Juan Schiaretti mientras que también volverá a votar a favor el riojano Felipe Álvarez que integraba Juntos por el Cambio hasta hace dos semanas y conformó un bloque de dos diputados desde entonces. Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, acompañará el dictamen de mayoría pero no lo harán los dos diputados de izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá.

Para Juntos por el Cambio se trata de un impuesto “confiscatorio” que se superpone con el pago de Bienes Personales. Cuestionan que se cobre un impuesto en lugar de estimular a aquellos con capacidad de invertir y reclaman una reforma tributaria que ordene los impuestos argentinos.

La ley creará un aporte a pagar por única vez por aquellas personas humanas que hayan declarado bienes por más de 200 millones de pesos. Las alícuotas irán en forma progresiva del 2% al 3,5% en el caso de bienes en el país, y suben un 50% para los bienes en el exterior por lo que irán del 3% al 5,25 por ciento.

La estimación es recaudar 307.000 millones de pesos. Según lo acordado con los aliados el 20% de esas partidas se destinará a equipamiento para salud, vacunas y compra de medicamentos; 20% para subsidios a pymes, sostenimiento del empleo y remuneración a trabajadores; 20% para financiar el plan PROGRESAR destinado a becas para estudiantes secundarios; 15% para el RENABAP en concepto de obras de urbanización en barrios populares y finalmente 25% para desarrollo de gas cuyo producido debería reinvertirse durante 10 años.

